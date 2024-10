La amiga de Samuel Luiz asegura que dos de los acusados lo llamaron "maricón de mierda"

Este viernes 18 de octubre se celebra una nueva sesión del juicio por la muerte de Samuel Luiz en A Coruña la madrugada del 2 al 3 de julio de 2021 tras una paliza mortal. La primera en declarar ha sido la amiga de Samuel con la que salió esa noche, Lina Fernández, que se mostró visiblemente nerviosa e incluso rompió a llorar: "Éramos muy amigos", aseguró. Ante el tribunal, esta amiga ha ratificado que Samuel recibió insultos de "maricón de mierda" tanto por parte de Catherine (Katy) Silva, como su entonces pareja Diego M.M.,ambos acusados.

Los hechos que se juzgan son la muerte a raíz de una paliza mortal del joven coruñés en julio de 2021 en el entorno de un local de ocio nocturno del Paseo Marítimo, cuando a raíz de una videollamada los imputados comenzaron a agredirle y a perseguirle con el resultado de su fallecimiento en un hospital horas después.

Contó la amiga del fallecido en la sala que aquella madrugada Luis y ella salieron al Andén de Riazor con más amigos que llegaron todos juntos al local. "Pasamos una noche tranquila y luego vino un amigo de una amiga mía y estaba sobrepasado de copas y tuvo un intercambio con otras personas pero nosotros no tuvimos nada que ver. Samuel y yo hasta ese momento pasamos una noche normal", comentó.

Todo se complicó cuando sobre las 00:30 horas Lina y Samuel salen a la bancada del Paseo Marítimo a hacer una videollamada y rememoró que al rato pasó una pareja. "Se dirigieron a nosotros diciéndonos que parásemos de grabar (en referencia a Diego y Katy)", afirmó, a la vez que Lina confirmó que era ella quien sujetaba el teléfono.

"Ellos pasaron por la parte de abajo y se pusieron enfrente, les dijimos que no les estábamos grabando en ningún momento, que hablábamos con mi expareja, y los dos insistieron en que parásemos de grabar. Seguimos hablando con la persona por teléfono y al rato dijeron a Samuel "para de grabar maricón de mierda", aseguró Lina. Los hechos continuaron, según la amiga del fallecido, con que al rato los agresores subieron las escaleras "y ahí empezó todo".

Este viernes continúa el juicio por Samuel Luiz en A Coruña. Están previstas las declaraciones de amigos del fallecido, la joven que le acompañaba la noche de lo sucedido y con la que hablaba por videollamada. También darán su versión en la Audiencia de A Coruña los senegaleses… pic.twitter.com/juC9KXwqIh — Quincemil (@quincemil15000) October 18, 2024

Samuel respondió "maricón de mierda a mí por qué" y el agresor inicial (Diego) dijo, según la testigo,"te voy a matar maricón de mierda" refiriéndose a Samuel. "Al decir Samuel eso Diego vino corriendo hacia él y se lanzó sobre él, lo tiró al suelo y le golpeó, había dos personas en el suelo y uno le estaba agarrando en el suelo por el cuello. Uno le agarraba y otro le pegaba", aclaró.

Tras esos hechos, Lina comentó que Katy le empujó y le tiró al suelo y le dijo "Tú lárgate de aquí que no pintas nada". Sobre esta actitud, declaró en sala antes preguntas de los abogados que está segura de que la intención de la acusada no era protegerle ni salvar a Samuel, "sino que fue en tono discriminante".

"Los agresores se dispersaban y se agrupaban otra vez"

En ese inicio de las agresiones, Lina afirmó que gritó pidiendo ayuda mientras una pareja le ayudó a levantarse del suelo. "Luego vino mucha gente y no pude meterme porque eran muchos. En ese momento llegó un chico senegalés y me ayudó, cogió a Samuel y lo mantuvo en pie y ahí estuve más tranquila porque pensé que se iba a acabar todo".

"Cuando llega la multitud Samuel estaba solo con los otros, yo estaba pidiendo ayuda, quería meterme y no podía mientras le intentaban pegar", lamentó. Detalló que aparecieron dos seneglases (Ibrahima y Magatte que también declararán este viernes) pero que solo uno de ellos ayudó a Samuel a levantarse.

"Paramos un momento para no seguir caminando y Samuel me pidió que fuese a por su móvil porque se tocó los bolsillos y no lo tenía. Le dije que no pasaba nada, pero él insistió y se lo fui a buscar", explicó Lina, sobre lo que matizó que "había tanta gente que era imposible ver nada", en referencia a la búsqueda del aparato.

Los hechos, según Lina, transcurrieron con Samuel y un senegalés caminando en dirección Gasthof de Riazor mientras ella vuelve al punto inicial de la agresión a por el móvil. "Dimos un par de pasos, cinco, y paramos ahí", concreta, a la vez que se emocionó y comenzó a llorar al revivir lo ocurrido. El testimonio continuó con la amiga del fallecido afirmando que cuando fue a por el móvil de Samuel de repente vio a mucha gente correr.

"Al empezar a correr intuí que iban a por él otra vez, fui también corriendo y pedí a la gente que estaba allí que me ayudase por favor que le estaban pegando otra vez", contó y a preguntas de los letrados argumentó que los acusados "se dispersaban y se agrupaban otra vez", como dejando una especie de ratos de relativa calma antes de continuar con los golpes a la víctima.

Los dos senegaleses que defendieron a Samuel han llegado a la Audiencia Provincial de A Coruña para declarar sobre lo ocurrido el 3 de julio de 2021. Intentaron defender sin éxito a Samuel de los golpes que acabaron con su vida. #ACoruña pic.twitter.com/lWnalaPFjG — Quincemil (@quincemil15000) October 18, 2024

Lo ocurrido en esos instantes fu definido por Lina como "una persecución a lo largo del Paseo Marítimo" y procedió a detallar los diferentes momentos en los que se dividió la agresión en un plano de situación mostrado en sala. Durante el relato, confirmó como primer punto la bancada del paseo próxima al Andén de Riazor donde se inició todo y se reveló que a la altura de unas máquinas de vending próximas Samuel "cayó desplomado".

En los siguientes instantes de la noche, según el relato de Lina, cruzó la carretera y se dirigió al punto en que muchas personas rodeaban a su amigo. "No vi cómo se desplomó Samuel, le vi directamente en el suelo y estaba inconsciente en ese momento", confirmó. Sobre estos instantes, añadió que un señor y una señora estaban atendiendo a Samuel y les pidió que llamasen de urgencia al 061 para que acudiese al lugar una ambulancia.

"Samuel nunca ocultó su orientación sexual"

En el turno de preguntas de las acusaciones particular y popular y de los letrados de las defensas, se pidió a Lina que descriese a Samuel Luiz. El retrato que hizo de su amigo fue que "nunca ocultó su orientación sexual" e indicó que "visualmente era diferente por su manera de gesticular, de ser y de actuar y con una voz fina y dulce".

El letrado de Alejandro Míguez, Manuel Ferreiro, cuestionó a la amiga de Samuel sobre el reconocimiento fotográfico que realizó en sede policial cuando ocurrieron los hechos en el que aseguró que reconoció a Diego, Katy y uno de los menores de edad implicados y ya procesados e internados en un centro de menores. Sobre el tumulto de personas que agredían a Samuel, Lina especificó que eran unas 10 personas y que llos golpes eran con las manos.

Por su parte, el letrado de Kaio Amaral quiso certificar que la amiga de Samuel no reconoció el rostro de su cliente en el reconocimiento tras los hechos y el letrado de Katy, Luciano Silva, cuestionó a Lina sobre si vio a su cliente pegar a Samuel o gritarle insultos, a lo que la amiga del fallecido respondió que no vio a ella agredirle pero apuntó que sí le gritó, junto a su pareja en aquel momento (Diego), "maricón de mierda" al fallecido.

Noticia en ampliación