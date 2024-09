Gloria, chófer, anfitriona y 'madre' de la fiesta indepe de Marinaleda: cede su cama y la de su hija a Rufián y Matute

El único pueblo de España en cuyo escudo aparece la palabra 'utopía' es Marinaleda. Y en Marinaleda (Sevilla), este fin de semana se ha hablado de utopías, de libertad y de comunismo. La propuesta surgió en mayo, se dio a conocer en julio... y medio pueblo ha trabajando para acoger la I Escuela de Otoño organizada por Adelante Andalucía, la formación de izquierda soberanista andaluza fundada por Teresa Rodríguez. Durante dos días ha habido charlas y debates. Para el sábado por la tarde estaba previsto el plato fuerte: la presencia de Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra en el Congreso, y de Oskar Matute, diputado de Bildu para hablar de soberanismo ante una sala abarrotada de público.

El trabajo no ha sido solo encajar en las agendas de los ponentes las distintas mesas de debate, que también: ha habido que organizar comidas y cenas y habilitar espacios para que pernoctasen las más de 300 personas inscritas, llegadas de toda España, al pequeño municipio sevillano. Comunicado con Estepa y Osuna por carreteras autonómicas que de noche son sólo aptas para los autóctonos, los conciertos al finalizar cada jornada hacían que muchos, aun siendo de la misma provincia de Sevilla, decidieran pernoctar en la localidad.

En el pueblo no hay hoteles ni pensiones. Hay un albergue y está el polideportivo, ambos de titularidad municipal. El grueso de los asistentes se han ubicado en este último, "en tiendas de campaña o sacos de dormir", precisa un asistente. Para las personas mayores, con dolencias físicas, los ponentes, o miembros de la organización se ha tejido una red de acogida en las casas de los vecinos de Marinaleda. ¿Y dónde se han quedado a dormir los diputados Gabriel Rufián (ERC) y Oskar Matute (Bildu)? Pues en casa de Gloria Prieto (44 años) una vecina de Marinaleda que fue concejala con el histórico alcalde Juan Manuel Sánchez Gordillo.

"Yo he colaborado desde el principio, hasta gestionando las comidas. Y luego en mi casa, que es de las de autoconstrucción, se quedan Matute y Gabriel Rufián". A a Oskar Matute "lo conozco desde hace años. A Rufián no. A su madre, Pepi, sí que la conocía de antes", cuenta a EL ESPAÑOL.

El diputado vasco, a quien ha ido a recoger a primera hora de la tarde del sábado al aeropuerto, "duerme hoy en mi cama y yo me voy a la planta de abajo con un colchón". Antes de llegar, al filo de las seis y media, a la sede del Sindicato de Obreros del Campo, lo ha acompañado a ver el Ayuntamiento. El diputado de Esquerra llegó el viernes, se va el domingo, "y duerme en la cama de mi hija. Una cama de niña, chiquitita, de color rosa".

-¿Pero cuánta gente tienes metida en casa?

-Nueve personas. Entre las camas y los sofás, estamos nueve. La casa es de autoconstrucción, pero es grande.

Gloria ya está acostumbrada, y además, lo hace encantada. En las distintas semanas culturales de Marinaleda que organiza el Ayuntamiento ha dado cobijo "al embajador de Venezuela, al de Cuba, y a Willy Toledo. Para mí es normal, por lo menos, entre la gente de izquierda lo es. Yo me he criado con Juan Manuel (Sánchez Gordillo)".

También ha ayudado en la organización de desayunos, comidas y cenas para más de dos centenares de personas. "En mayo contactó conmigo Néstor, de Adelante Andalucía. Conmigo, lo que necesites, le dije. Aquí hay gente desde el jueves, y hoy hay más de 300".

Jornaleros y camisetas

Lo de abrir las puertas de su casa también lo ha hecho Ángel, aunque vive en Estepa: alberga a una persona de la organización. Tiene 34 años y ha venido "por afinidad ideológica con Adelante Andalucía", aunque esté afiliado a IU y al Partido Comunista. "Aquí en Marinaleda, además de la parte política está sobre todo la parte sindical del SOC y el SAT". El CUT, el partido de Sánchez Gordillo al que pertenece también el actual alcalde, Sergio Gómez Sayas, "ha estado históricamente vinculado a IU y luego a Podemos. El alcalde es de IU, pero luego en las últimas europeas aquí ha ganado Podemos porque iba de candidato Diego Cañamero".

Teresa Rodríguez, ya retirada de la política institucional pero activa con Adelante Andalucía, dijo el primer día de la Escuela de Otoño que "Marinaleda no es de nadie, pero nosotros somos de Marinaleda". Ángel lo refrenda. "Esto se ha organizado desde fuera. Aquí Adelante Andalucía no tiene arraigo. Si hubiera venido Podemos habría sido igual. También es cierto que hay gente de aquí a la que no les gusta que se les trate como si esto fuera un parque temático. Que vengan televisiones, que aparezcan los de Vox... no les gusta. Aquí se nota quien es jornalero y quien viene en camiseta".

¿Y la hostelería? "Encantada. Ojalá hubiera esto todos los fines de semana", dice José Antonio, a cargo del Bar Curro. Mientras, en su terraza, cantan los miembros del grupo local, 'Molestando a los vecinos', que actúan en la fiesta de por la noche. "Desde el viernes esto está lleno", indica. Porque, aunque las comidas han estado organizadas, "muchos hemos venido por libre, aunque nos quedamos a dormir por aquello de no coger luego el coche", cuenta a este periódico una pareja venida desde Sevilla. "Esto está muy bien. Se debería hacer más veces. Además, es un acierto hacerlo aquí, en Marinaleda, con la carga simbólica que tiene", ultiman.