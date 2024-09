Han transcurrido ya dos meses desde que Pablo González Yagüe (Pavel Rubtsov, para los rusos), de 42 años, abandonara la celda sin ventanas del módulo de alta seguridad de la prisión de Radom (situada a unos 70 kilómetros de Varsovia) y el español sólo ha realizado hasta la fecha una entrevista: la que teatralizaron el pasado 9 de agosto los propagandistas del primer canal de la televisión del Kremlin. Nueve minutos y 23 segundos dura el bloque informativo emitido por Rossiya 1 con la esperanza de persuadir a su audiencia eslava de que el periodista cuestionado en Occidente no era un agente encubierto del Departamento de Inteligencia ruso (GRU), tal y como pretenden los polacos que le mantuvieron confinado en prisión preventiva durante casi 900 días.

Él sigue insistiendo en su inocencia. “Los polacos me acusaron de cooperación con los servicios de inteligencia rusos, pero no de inmediato, sino algún tiempo después de mi detención”, asegura González con su voz de barítono durante la entrevista mientras camina junto a la casa donde pasó su infancia, antes de regresar a España con su madre, hija de uno de esos niños de la guerra acogidos por Stalin. “No pude ver a mi abogado español (Gonzalo Boye), alguien en quien yo confío, hasta después de nueve meses. Es decir, estuve nueve meses maltratado, amenazado y presionado. Preguntaba de qué me acusaban y me decían: ‘Tú ya lo sabes’. Plantearon sospechas, solo sospechas. Nunca he sido acusado formalmente”.

Antes de que los polacos le recluyeran en régimen de total aislamiento, el moscovita fue encerrado con uno de los capos de la mafia polaca. Según él, su intención era quebrarle. “Pero lo que pasó al final es que nos hicimos amigos”, dice en el programa emitido por los rusos. “Él fue quien me aseguró: ‘Si quieren intimidarte y presionarte es porque no tienen nada. Aguanta’. A fin de cuentas, he de decir que los prisioneros polacos me apoyaron moralmente”.