De autoerigirse en azote contra la "mafia política y mediática" a convertirse en la propia mafia en menos de tres meses en un cargo público. Y con confesión incluida. Así podría resumirse el descenso a los infiernos de Luis 'Alvise' Pérez, eurodiputado de 34 años de Se Acabó la Fiesta, después de cobrar 100.000 euros 'en B' del impulsor de un chiringuito de criptomonedas quebrado y de justificarse –tras ser descubierto– con algo así como que 'todo el mundo lo hace'.

Su canal de Telegram, el medio que utiliza desde hace años para comunicarse y agitar a sus más de 700.000 suscriptores, ha vivido en las últimas 48 horas un estallido de críticas. Cientos de 'ardillas' –así se hacen llamar sus seguidores– se mostraban decepcionadas por quien les prometió acabar con el sistema, y a quien ahora consideran como alguien más de ese sistema.

En las últimas 48 horas, desde que se publicaron las primeras informaciones en medios sobre la financiación ilegal, hasta el vídeo de cuatro minutos y 19 segundos en el que Alvise reconoce el delito, la retahíla de reproches no ha parado:

"Menos mal que nos has engañado poco tiempo.. que decepción sois todos iguales"; "Siempre fui team alvise, pero nos mentiste y dijiste que no habías recibido donaciones por más de 5.000€. Lo siento pero me bajo del barco"; "Eres un pvto ridículo"; "El populismo barato este ya no te funciona"; "Pero que trabajador ni que mierda SI ERES UN POLÍTICO CORRUPTO. ESTAFADOR"; "Se sirve de los tontos crédulos, Un corrupto que denuncia la corrupción. De que vas espabilao"; "Si, hacienda y el estado son unos ladrones. Pero tú has cometido un delito"...

Son sólo algunos de los casi 3.800 comentarios a la hora del cierre de este reportaje que recibió el polémico vídeo, publicado a última hora del jueves bajo el título "Soy culpable". En él, Alvise no sólo confiesa haber cometido un delito de fraude fiscal, sino que justifica su comportamiento comprometiendo incluso su integridad: "¿Quién no ha hecho pequeños sacrificios morales para llegar donde está?". Y no contento con esto, anima a sus seguidores a imitar su conducta: "Todo impuesto que podáis evitar pagar, no lo paguéis".

Junto a las críticas, en el grupo de Telegram también han aflorado cientos de comentarios de sus incondicionales, quienes aceptan que se justifique siguiendo el mismo razonamiento de su líder: "Será que hay gente que no ha cobrado nada en B, empezando por los políticos. Yo animo a la gente a que cobre en B, que se joda Hacienda, panda de mafiosos", dice uno.

Otros restan importancia a los actos de Alvise y suscriben la teoría de la persecución en su contra, por la cual habría salido a la luz el cobro ilegal de los 100.000 euros: "Hola! Ves? Han pactado con el estafador denunciarte para crear una cortina de humo que oculte la nueva imputación de Begoña y el tema de su hermano a cambio de denunciar a Alvise", dice otro de sus fanáticos.

Alvise admite en un vídeo en sus redes sociales el cobro de los 100.000 euros.

Cronología de una confesión

El 22 de septiembre, antes de que trascendiera la donación ilegal de 100.000 euros por parte de Álvaro Romillo, el presunto estafador detrás de Madeira Invest Club, Alvise publicaba una insólita nota de descargo en su canal de Telegram: le preguntaba a Chat GPT si él mismo era un "denunciante de corrupción" o "un generador de bulos como afirman los medios". Luego, publicaba la respuesta del robot favorable a la primera tesis.

El 23 de septiembre, a las 13:48, antes de que se mascara la tragedia, publicaba otro post en el que comparaba dos fotos: una, de una tertulia radiofónica, y otra, de él dándose un baño de masas entre sus seguidores. "Foto 1: Millones en subvenciones y medios, cero público. Foto 2: Sin subvenciones. Sin espacio. Están acabados, y harán todo lo posible por destruirnos antes de su desaparición", decía.

El 24 de septiembre, eldiario.es publicaba la noticia: "Alvise Pérez cobró 100.000 euros en metálico de un empresario de criptomonedas durante la campaña". Al día siguiente, a las 9:34 de la mañana, Alvise publicaba un vídeo como reacción, con el siguiente comentario: "Donar el 100% del sueldo, rechazar UN MILLÓN de euros en subvenciones, y grabar en video cómo el sistema hace ricos a nuestra clase política tiene sus consecuencias. Se Acabó La Fiesta".

Aún no había salido a la luz que el cobro de la donación había sido sin tributar y Alvise se adelantaba poniéndose como víctima de una persecución, ironizando: "Como me sigáis con el boca a boca de votar a Se Acabó La Fiesta, en dos meses más estoy preso por los crímenes de los marqueses de Urquijo por el asesinato de Manolete o la madre que le parió. Me van a tratar de meter cualquier cosa como la de hoy".

Los comentarios en su contra comenzaron a aflorar: "Que poco has tardado en caer en la corrupción!!!!!! Premio a la precocidad en corrupción"; "Pues son de chiste sus explicaciones. Corrupto desde el minuto 0 me alucina que le defiendan"; Pero si lo ha reconocido pq criptospain ha facilitado las pruebas y encima dice q ha cobrado 100k en negro para hacernos un favor. Menudo crack jajaja". Mientras, algunos de sus fieles se negaban a ver lo evidente asegurando que no se creen "lo que sale en la tele".

El mismo día, como si nada hubiera pasado, Alvise subía la captura de uno de los medios que tanto critica sobre un error judicial en el caso de los ERE de Andalucía. "Un nuevo error judicial. Para los políticos, impunidad. Para los demás, persecución. Que no te vuelvan a engañar. Hay que aplastarlos", dice.

"Las noticias de verdad"

El 26 de septiembre por la mañana Alvise publicó su boletín diario de 'noticias', llamado "Las noticias de verdad". Entre ellas, señalaba que el Tribunal de Cuentas confirmaba una sanción a Vox por financiación irregular y que Santiago Abascal también habría quedado con el presunto estafador cripto, además de que existían unas supuestas grabaciones del encuentro.

Alvise también añadía que Romillo "habría pactado que Fiscalía no solicite prisión preventiva por fraude a cambio de acusar a Alvise" y se justificaba una vez más: "El líder de SALF habría aceptado como autónomo el pago de servicios sin factura mientras criticaba el 'control fiscal' del Estado: 'Es una guerra de la libertad fiscal contra el Estado-nación que quiere prohibir el efectivo'".

Captura de pantalla de algunos de los comentarios en la publicación de Alvise. Telegram

En el boletín hay una segunda 'noticia' en la que Alvise también se exculpa: "Fiscalía acusará al líder de SALF de haber usado el dinero para regalar 5.000 camisetas y gorras, pagar los vehículos de campaña, hoteles y vuelos, o imprimir las 2 millones de papeletas que repartió por todo el país, entre otros 'gastos electorales'".

El mismo día comparte una noticia de EL ESPAÑOL que informa que la Audiencia de Sevilla pide investigarle por publicar una foto privada de la hija de Pedro Sánchez. Y luego anuncia que hará un comunicado a las 20:00, el vídeo en el que finalmente confiesa que cobró los 100.000 euros de manera ilegal.

Las publicaciones de Alvise en el canal continúan con las reacciones mediáticas a su cobro irregular, poniéndose, una vez más, como víctima. O señalando que, por ejemplo, que el exministro José Luis Ábalos gastó 44.000 euros en un viaje a México del que no existen facturas.

A última hora del viernes, a las 18:08, ante el aluvión de comentarios críticos y bajas en el canal ("Mucha gente se está yendo del canal debido a los 100.000 [Carita triste]", decía otro comentario), Alvise lanzaba la siguiente encuesta:

"¿Qué opinas de este chat público y abierto a comentarios?"

Las tres opciones de respuesta eran:

"La libertad de expresión es capital. Preocupa que este sea el único lugar político que lo tenga".

"Prefiero a los otros partidos sin chats, no es necesario en absoluto".

"Bien, pero solo deberían permitirse comentarios a favor, y no también en contra como ocurre aquí".