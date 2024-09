Alvise justifica el cobro de los 100.000€ como "servicios que presté sin factura" porque "Hacienda es una mafia"

Primero, prometió dar una entrevista a las cuatro de la tarde. Posteriormente, anunció que a las ocho colgaría un vídeo en sus redes sociales. Al final, no fue hasta pasados más de 15 minutos de la hora prometida cuando el eurodiputado Luis Pérez, apodado Alvise, en un breve clip, admitió haber cobrado 100.000 euros durante la campaña de las elecciones europeas.

Ahora bien, lejos de admitir que ese pago constituyó una vía de financiación de su aventura política, el agitador ha señalado que respondían a unos servicios que sí prestó, pero por los que no emitió factura. Los habría cobrado, por tanto, en negro, según ha reconocido el vídeo que ha publicado este jueves en su canal Telegram. Pero Pérez lo justifica: "Hacienda es una mafia".

"Todo impuesto que podáis evitar pagar, no lo paguéis. Que se acabe la fiesta", instó el eurodiputado a sus seguidores. Así terminaba el clip, en el que ha negado que el cobro de estos 100.000 euros constituyan un delito de financiación ilegal de partidos.

Pese a ello, la Fiscalía del Tribunal Supremo investiga el escrito en el que el criptoempresario Álvaro Romillo confesaba haber abonado este dinero, en metálico, a quien, por entonces, era un candidato al Parlamento Europeo.

El ya eurodiputado frivoliza con esta situación ya desde el título del vídeo: "Soy culpable".

"Ya es hora de decir que Hacienda es una mafia. Un inspector de Hacienda cobra más que un juez del Supremo. Acepté cobrar esos honorarios privados sin factura para poder tener más ahorros, con la finalidad de no enriquecerme con mi actividad política", ha explicado Alvise. "Me niego a que el Estado se siga llevando más de la mitad de lo mío", señala en dicho vídeo.

"Todo aquel que depende económicamente del poder se corrompe. Hay jueces vendidos por comisiones ilegales y hay políticos de toda ideología que se gastan el dinero en mansiones en Dominicana, en putas y en cocaína", continúa la grabación. A renglón seguido, comienza a dar nombres. "Por eso a los Pujol, a los José Bono y a todos los que nos roban cientos de millones de euros desde hace décadas nunca les pasa nada. Y si les pasa ya aparecerá el juez para cometer justo el error adecuado para que salgan siempre absueltos", expone en el clip.

"Lo que está en juicio es el sistema mismo, que se aprovecha de vuestro miedo para condenaros a un sueldo de mierda. ¿Quién de ustedes no ha hecho concesiones, pequeños sacrificios de moral para llegar donde está? ¿He cobrado por mi trabajo sin factura? Sí. Me niego a esconderme detrás de mentiras. La Justicia en España es una ilusión, un espejismo", añade.

"A mí, y lo digo a las claras, me importa tres cojones que la gente me vote o me deje de votar. Pero no voy a pasar por la política amordazado solo porque el sistema te quiera rico y obediente", ha finalizado el vídeo.

Noticia en actualización

