La nueva vida en Estados Unidos de Jorge, el murciano que sacó un 13,95 en la Selectividad

En junio, Jorge Muñoz Ibañez se convirtió, junto a María Pérez, en el estudiante con la mejor nota de Murcia. Los ‘cerebritos’ de la región. Ambos lograron alzarse con un 13,95 en la Selectividad 2024.

Jorge confesó a EL ESPAÑOL que consideró un acierto cursar el bachillerato tecnológico en lugar de las otras ramas clásicas de Bachillerato como ciencias o letras. A pesar de ello, Jorge atribuyó a su organización como la mejor forma de preparase, encontrando un equilibrio entre sus hobbies. Fútbol, tenis "y voy al gimnasio y salgo todos los fines de semana. No me pierdo una", afirmaba Jorge.

Sin embargo, desde que se consagró como el más brillante de su región en la EBAU, el joven ha aprovechado al máximo su verano, vacacionando en Mallorca, descansando en su hogar de cara al inicio del año escolar y viajando a Estados Unidos a formarse en dos cursos de dos de las universidades más prestigiosas de Norteamérica.

Gira por América

Después de alcanzar su nota, Jorge tenía claro que quería estudiar Ingeniería Informática, la única duda que tenía era si cursarlo en el doble con Matemáticas o de forma individual. A su vez, el joven tenía abiertas las puertas de todas las universidades de España, lo que levantó varias dudas respecto a su decisión. No obstante, el joven optó por estudiar Ingeniería Informática sola y en la Universidad de Murcia. En su propia tierra.

Una vez tenía carrera y universidad elegida, Jorge se aventuró a viajar a Estados Unidos en verano, pero no precisamente para vacacionar. "Estuve primero tres semanas haciendo un curso de programación en UCLA, una universidad muy prestigiosa de California", aseguró el joven a EL ESPAÑOL.

Tras sus tres semanas en California, dónde aprendió a mejorar sus habilidades para programar, Jorge se marchó a la otra costa de Norteamérica, a la Universidad de Columbia. Allí hizo un curso de liderazgo en el que el joven asegura haber aprendido a "ser más independiente".

El joven pudo aprovechar estos cursos donde pudo ganar experiencia para "poder ponerlo en el CV". Jorge señaló que la razón por la que pudo cursarlos fue precisamente por su rendimiento sobresaliente en clase. "Apliqué porque sabía que eran unos cursos que eligen basándose en las calificaciones y va gente que sabe muchos idiomas. Eligen a la élite académica", afirmó el murciano.

El nuevo curso

Tres meses después de descubrir su nota de la Selectividad 2024, Jorge afronta una nueva etapa educativa. No obstante, el joven se mantiene con muchas ganas de empezar el curso. "Ya he empezado y las primeras clases han ido bien. La carrera me gusta y quiero conocer más del mundo de la informática", aseguró Jorge.

Sin embargo, más allá de su carrera, Jorge tiene un nuevo reto entre manos: sacarse el carnet de conducir. Además, el joven no duda en hablar de su pasión por los idiomas: tiene un inglés nativo, un C1 en francés y hace poco ha empezado a hablar alemán.

El caso de Jorge es uno de los miles de estudiantes que estas semanas empiezan su primer año en la universidad en este curso 2024-2025.

Así, las propias universidades se han preparado para dar el pistoletazo de salida al nuevo curso. Universidades como la Universidad de Zaragoza dieron la bienvenida a 30.000 estudiantes el pasado 2 de septiembre mientras que la Universidad de Málaga recibió a los 2.000 alumnos extranjeros que han llegado este curso y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda deseó suerte a los estudiantes en este curso que será el primero con matrícula gratuita en Galicia.