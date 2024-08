Pedro Cardona, el tutor de Leonor en la Armada que ha renunciado al ascenso para guiarla este año

Toda España se prepara para la vuelta al cole y la Familia Real, en esto, no es distinta a los demás. Mientras los reyes salían a cenar en Madrid, a una conocida marisquería del centro de la ciudad, dejando así claro que ya se encontraban en Zarzuela trabajando (la forma sutil del equipo de Casa Real de hacer saber que Felipe VI y Letizia han regresado de sus vacaciones privadas), la infanta Sofía se instalaba ya en Gales, Inglaterra para comenzar su segundo curso del Bachillerato Internacional. Mientras, Leonor era vista con unos amigos en Málaga disfrutando de un chiringuito y despidiéndose de las vacaciones. Y es que la princesa de Asturias se convertirá en la nueva guardiamarina de la Escuela Naval de Marín, en Pontevedra el próximo 29 de agosto.

La hija mayor de los Reyes comienza su segundo curso de formación castrense. Unos estudios que durarán tres años, que comenzaron el anterior en la Academia Militar de Zaragoza y que terminarán el siguiente en la Academia General del Aire de San Javier, en Murcia. Se trata de un plan de estudios específico, intenso y exigente. Se trata de una carrera militar hecha a medida de la que será en un futuro jefa de los ejércitos españoles, y que ha supuesto un esfuerzo enorme entre los tres centros por los que va a pasar para que tenga sentido y coherencia.

Uno de estos acuerdos a los que han tenido que llegar los tres ejércitos para conseguir una formación eficaz y que la Princesa de Asturias sea 'uno de los nuestros' como nos explican fuentes militares es que "la Princesa de Asturias terminó en la capital aragonesa como dama cadete, que equivale a un aspirante en la Escuela Naval de Marín, que es el rango más bajo en el batallón de los alumnos".

Por eso, en julio "recibió un nuevo empleo en su formación, se le nombró guardiamarina de Primero. Esto conlleva mucha más responsabilidad, de hecho, ejercerá de mando con sus subordinados tanto en tierra como cuando comience sus prácticas en el Juan Sebastián Elcano", nos explica la misma fuente castrense.

Pero este gran paso no lo dará sola Leonor. Como ya ocurrió en su paso por la AGM de Zaragoza, la princesa tendrá un tutor que la acompañará en cada momento. El elegido para guiar los pasos de la heredera es Pedro Cardona Suanzes, director de la propia escuela naval y quien diseñó, con resto de los mandos de las academias, el plan de estudios de la joven.

De hecho, el comandante de Navío ha prorrogado un año más su destino en Pontevedra, renunciando a su ascenso como contralmirante, para poder ser tutor de la princesa. "Para él es un honor y tras diseñar el camino que iba a seguir Leonor dentro del ejército, no quería perderse la oportunidad de ser parte del destino del futuro de España" nos explica la misma fuente.

La trayectoria

Cardona, gallego nacido en Ferrol, A Coruña, es un militar con una amplia trayectoria en la Armada a sus espaldas. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en buques de superficie, principalmente en fragatas, como la Asturias, Reina Sofía y almirante Juan de Borbón, desempañando entre otros, los cargos de jefe de Máquinas y jefe de Operaciones. El nuevo tutor de Leonor está casado con la también ferrolana Marta Ruiz y tienen tres hijos.

Su pasión por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado le viene de familia, ya que su padre Pedro Cardona Comellas es capitán de Navío retirado y su bisabuelo, fue fundador de la Aviación Naval.

Durante el tiempo que estuvo destinado en las fragatas participó en múltiples ejercicios y en operaciones reales, entre las que se encuentran, entre otras, Sharp Guard, Active Endeavour, Op Tellic, Atalanta y Sea Guardian. En esta última estuvo al mando de la agrupación de buques de superficie de la OTAN. También comandó el Atalaya y la fragata Reina Sofía.

Entre los años 2006 y 2008 estuvo destinado en el Programa de Intercambio de Oficiales Armada - Royal Navy, lo que le llevó a estar dos años embarcado en los buques británicos HMS Manchester y HMS Illustrious. Allí ejerció funciones de Oficial de Acción Táctica (TAO-PWO) y posteriormente fue destinado al Centro de Evaluación y Certificación para el Combate de la Flota (CEVACO).

En cuanto a sus destinos en tierra, Cardona estuvo destinado en el Estado Mayor de la Armada (División de Planes - Sección de Planes Estratégicos), Estado Mayor de la Flota (Sección de Operaciones/Preparación) y fue representante militar de España ante los Comités Militares de la OTAN y la Unión Europea, en Bruselas.

Cardona (i) junto a la Princesa de Asturias y los Reyes de España, el pasado julio durante la entrega de Reales Despachos. Casa Real

El ferrolano es diplomado en Estado Mayor por el Joint Services Command and Staff College (Reino Unido) y Máster en Defence Studies por la Universidad King"s College London. Es especialista en energía y propulsión y en guerra electrónica.

Por ello, su propia experiencia son las piezas clave para aleccionar a la heredera al trono en lo relativo a la formación militar. Y es que, Leonor será, si todo se lo permite, Reina de España cuando llegue el momento. Su preparación, como comentó Jaime Alfonsín -anterior jefe de la Casa del Rey- a un grupo de periodistas en una ocasión, es una cuestión de Estado. En junio de 2027, si se cumplen las fechas establecidas, la Princesa de Asturias recibirá el despacho de teniente de los ejércitos de Tierra y Aire y el de alférez de Navío de la Armada.

Ya se conocen

Leonor entrará en la Escuela Naval de Marín con sus compañeros de la Tercera Brigada de alumnos. La Princesa de Asturias ya conoce el que está a punto de convertirse en su hogar, ya que lo visitó junto a su padre, el Rey, en la ceremonia de entrega de reales despachos a los nuevos oficiales en el mes de julio.

Entonces, el que va a convertirse en su nuevo tutor, le dio la bienvenida de forma anticipada "a la que será su casa siempre", añadiendo que "no se me ocurre mejor manera para comenzar esta singladura con nosotros que participar en este acto solemne". Aseguró que la princesa encontrará "no solo el cariño, el apoyo y la ayuda que brindamos a los nuevos", sino también un grupo de personas "que se deben a los españoles con respeto y lealtad".

Después, durante el aperitivo que se ofrece tras la ceremonia, tutor y tutelada pudieron charlar de forma tranquila y animada, haciéndole de cicerone por las instalaciones y explicándole todo con detalle a la hija mayor de los Reyes.

La Princesa de Asturias y Pedro Cardona charlan durante la entreha de despachos el pasado julio. EFE

La idea de Cardona con este primer contacto con la Escuela de la Princesa es "que a ella no le impresionara tanto las instalaciones y la historia que tiene, ya que nada más entrar apabulla" nos cuenta la misma persona. Y es que se trata de un centro de tres siglos de antigüedad. Sus orígenes se remontan a 1717, cuando se funda en Cádiz la Academia de guardiamarinas, promoviendo una enseñanza que fusionaba el modelo francés, fundamentalmente teórico, y el inglés, eminentemente práctico. A los futuros guardiamarinas se les exigía pertenecer a la nobleza.

Al finalizar la guerra civil española se iniciaron las obras en la Escuela de Tiro Naval, que acabaría transformándose en la actual Escuela Naval Militar, inaugurada el 15 de agosto de 1943, siendo ahora la única instalación de este tipo en España. En su zona de acceso se encuentra uno de sus símbolos más icónicos: se trata de la Puerta de Carlos I, un arco flanqueado por dos garitas en el que se lee el lema de la Escuela Naval en su parte alta: ‘Honor, valor, disciplina, lealtad’.

Los compañeros de promoción de la Princesa de asturias, franqueando la Puerta de Carlos I en la Escuela NAval. EFE

El nuevo hogar del guardiamarina de Primera Borbón ocupa casi toda la costa de Marín. En total son más de 300.000 metros cuadrados de superficie. En este espacio las instalaciones militares cuentan con edificios pensados para impartir la formación a los guardiamarinas, así como destinados a residencia de alumnos y oficiales.

Leonor cambiará de color a la hora de vestir. Dejará atrás el uniforme de campaña con el que la vimos en sus primeros días en la Academia Militar de Zaragoza para pasar a vestir de blanco impoluto, aunque también la veremos lucir el conocido como 14 botones, confeccionado en tejido sarga de color azul. En el petate que, como el resto de los alumnos, deberá llevar al ingresar en la escuela figura ropa interior blanca, chanclas de ducha negras, zapatillas de correr, una bolsa de aseo y un kit de costura.

En cuanto a su rutina diaria, será parecido al que tenía en la capital aragonesa: el toque de diana en su habitación compartida es a las 06:45, con las clases arrancando a las 9. A las 10:15 es la hora del bocadillo y a las 14:15, el almuerzo, sin mesas asignadas. A las 20:15 lectura de la orden. Y a las 22:30, toque de silencio.

Esta será la rutina de Leonor de lunes a jueves. Solamente los fines de semana tiene permitido salir de la Escuela, aunque goza de un permiso especial para ausentarse dadas sus obligaciones como heredera. Lo normal es que los alumnos navales salgan a pasar sus horas libres en la localidad pontevedresa de Marín, una pequeña ciudad de más de 30 mil habitantes con mucha vida y animación.

La diferencia con la AGM de Zaragoza es que, en esta nueva etapa en la marina, Leonor se va a encontrar con una cara conocida, la de su primo Pedro López-Quesada, hijo de Pedro López-Quesada y Cristina de Borbón-Dos Sicilias, una pareja que además de familia, son íntimos amigos de los Reyes.

Lo cierto es que la joven y el primogénito de los López-Quesada se conocen desde niños, teniendo una relación muy estrecha desde siempre. Cuando la Princesa de Asturias ingrese en la Escuela Naval de Marín coincidirá durante unos meses con Pedro. Ella entrará directamente en el tercer curso con el empleo de guardiamarina, y permanecerá en la escuela hasta que en enero se embarque junto a sus compañeros en el Buque Escuela Juan Sebastián Elcano. Pero a él todavía le quedan cuatro cursos para conseguir su despacho.