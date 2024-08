Así fue la visita de la princesa Leonor a Málaga: pescado a la brasa en un chiringuito a pie de playa

Un jueves de agosto cualquiera. El chiringuito El Saladero de Caleta de Vélez, en la localidad malagueña de Vélez-Málaga, comienza un día más el servicio de almuerzo. Una mesa de siete jóvenes llama la atención del resto de comensales del local, que reconocen a una persona entre ellos: es la princesa Leonor de Borbón, que disfruta de un día de playa con sus amigos. "No sabíamos que estaba ahí, nos avisaron los clientes", cuenta Juan Jiménez, uno de los responsables del establecimiento.

Este chiringuito se especializa en pescados y mariscos a la brasa con producto local, del puerto pesquero de Caleta de Vélez. También ofrecen paellas, arroces, guisos y platos tradicionales. "Un cliente habitual nos reservó una mesa, pero no comentó nada especial, fue inesperado", asegura Jiménez.

En todo momento, Leonor llevaba una gorra para no ser reconocida, aunque no lo consiguió. Su equipo de seguridad también llamaba la atención. "Los clientes comenzaron a darse cuenta, pero nadie la molestó", señala el responsable del chiringuito, que no recuerda la comanda exacta de la mesa. "Yo estaba en cocina y no los atendí, pero seguro que tomaron pescados y mariscos a la brasa", añade.

La visita de Leonor al chiringuito El Saladero no se extendió mucho, y algunos comensales decidieron pedirle una foto antes de marcharse, aunque no han trascendido imágenes. "Es la primera vez que recibimos a un miembro de la Casa Real, es un orgullo para nosotros", subraya Jiménez.

Este chiringuito abrió en 1965 y está situado a unos 400 metros del puerto de Caleta de Vélez, que destaca por la importancia de la flota pesquera que tiene como base ese recinto y del pescado que captura.

El Ayuntamiento de Velez-Málaga también ha destacado la visita de Leonor al municipio. "La princesa Leonor ha elegido nuestra tierra para disfrutar de una tarde tranquila y degustar lo mejor de nuestra gastronomía a pie de playa. Sin protocolos, ni formalidades, ha disfrutado entre amigos, de una tarde de verano en uno de los chiringuitos de Caleta de Vélez", han escrito en la red social X.