Por qué en las Islas Canarias desaparecen dos de cada cinco personas, récord en España

Las Islas Canarias guardan varios secretos. El archipiélago registra por cuarto año consecutivo el mayor número de personas en paradero desconocido de toda España, según datos del Ministerio del Interior. De una manera más gráfica, dos de cada cinco personas que desaparecen hoy lo hacen en una de las ocho islas, a pesar de que la comunidad autónoma representa a menos del 5% de la población total del país.

En los últimos años han sido mucho los casos mediáticos de desapariciones dentro de los límites fronterizos canarios. La más reciente, la del británico Jay Slater en Tenerife. Otras muchas permanecen aún sin resolver y han sido causadas, previsiblemente, por causas muy diferentes: la de la pequeña Anna Gimeno Zimmerman, desaparecida todavía a pesar de la aparición del cuerpo sin vida de su hermana Olivia, pero también son recordadas las de Yéremi Vargas y Sara Morales, a principios de siglo.

Muy lejos de los focos y de las portadas de los medios de comunicación permanecen, a esperas de la participación y ayuda civil, muchas otras personas en paradero desconocido. La última fue Manuela Gil de León, Manoli para sus vecinos, desaparecida en la noche de San Juan en Gran Canaria después de que fuera a bañarse a la playa. Pero a ella le sigue una muy larga lista de personas, muchos hace más de 40 años, de quienes nunca se ha podido saber nada más.

Es difícil entender los datos, al menos a primera vista: las razones no parecen ser por insularidad ni tampoco simplemente por cuestiones de turismo, pues en ese caso también habría un gran repunte en las Islas Baleares. ¿Qué pasa, entonces, en Canarias, para que desaparezcan más personas que en Andalucía, Madrid o Cataluña?

[Encuentran un cadáver donde buscaban a Jay Slater, el británico desaparecido en Tenerife]

Una mezcla de factores

"Primero de todo hay que mencionar la geografía y también el clima de las Islas Canarias, que no encontramos en ningún otro lugar de España", explican fuentes policiales consultadas por EL ESPAÑOL. "Las islas tienen terrenos muy accidentados y montañosos, lo que hace fácil que alguien se pueda perder. Después, las condiciones del mar pueden ser peligrosas con corrientes fuertes e impredecibles, especialmente para aquellos que practican deportes acuáticos o viajan en pequeñas embarcaciones".

El caso de Jay Slater tendría mucho que ver con estos factores. El joven británico se habría, según fuentes cercanas a la investigación, caído en una zona muy escarpada y de difícil acceso en la zona de Masca, del noroeste de Tenerife. A su cuerpo accede, finalmente, el Grupo de Rescate Especial de Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil, una unidad especializada para éste tipo de trabajos y con sede en Jaca (Huesca).

"Pero hay otro factor del que quizás no hablamos tanto pero que tiene muchísimo que ver en éste caso y son los factores psicológicos y de salud. Hay muchas personas desaparecidas a las que muy probablemente estos motivos les haya hecho encontrarse en una situación de riesgo", continúan explicando desde las autoridades policiales. Según el informe del Sistema Nacional de Salud, Canarias fue la comunidad autónoma que más casos de salud mental registró el año pasado, con 485 casos por cada mil habitantes.

Diferentes usuarios en redes sociales han mencionado que las altas cifras de desapariciones en las Islas Canarias se deben también a una especie de "oscuridad", a cuestiones de "crimen organizado". Pero la Policía lo desmiente: "Es cierto que encontramos un pico de organizaciones criminales en las islas, es un lugar de tránsito de las rutas del narcotráfico, y también de las rutas migratorias, pero no diríamos que tiene tanto que ver porque estamos hablando de un tipo de desaparición que usualmente no se denuncia y, si se hace, no de manera pública".

Pero hay algo en lo que coinciden todas las fuentes consultadas para la realización de este artículo. "La dispersión geográfica de las islas, es el principal motivo. Para nosotros es siempre un gran desafío para la búsqueda y rescate, cada vez tenemos recursos más limitados, y las áreas en las que trabajamos, zonas muy montañosas o las profundidades del mar, dificultan que haya una respuesta rápida y eficaz", sostienen.

Desde SOS Desaparecidos en las Islas Canarias han afirmado que hacen falta más recursos para encontrar a personas desaparecidas en una región "con un territorio muy fracturado, zonas de profundas montañas, vegetación y rodeadas por el mar". Exigen, además, una mayor coordinación entre recursos para ayudar a personas que están sufriendo algún trastorno mental y tienen riesgo de desaparición.

En el archipiélago son muchos otros los que consideran que se debe crear el concepto de desaparecidos de larga duración. "Salvo casos muy mediáticos es cierto que muchas personas caen en el olvido. Nosotros intentamos hacer todo lo que podemos. Pero, a veces, todo lo que podemos no es suficiente", sentencian desde la Policía. Comúnmente se dice que las Islas Canarias son un paraíso. Y, sin embargo, en el Antiguo Testamento nunca se habló de personas desaparecidas.