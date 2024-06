Irene, Jorge y los mejores de la EBAU de 2024 por regiones: qué estudiarán y en qué universidad

Han pasado ya 10 días desde que empezaron a salir las primeras calificaciones de la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) 2024. Castilla-La Mancha dio el pistoletazo de salida, siendo la primera comunidad autónoma española en otorgar a sus alumnos las tan ansiadas notas de lo que antes se conocía como Selectividad.

Desde el 11 de junio, hemos ido conociendo las mejores notas y, por ende, a los mejores de cada región. Hoy, por fin, tenemos el mapa al completo. Ya tienen cara los 17 'genios' de la EBAU de 2024, que no solo se han convertido en los mejores estudiantes en su respectiva comunidad, sino en los mejores de España.

Llenos de entusiasmo, María, Alba, Irene y Jorge, entre otros, han querido hablar con EL ESPAÑOL para desvelar los secretos de su éxito, cómo recibieron la noticia y cómo afrontan ahora su nueva etapa universitaria.

"Eres la que saldrá en el periódico"

Irene Virón Nájera, alumna del IES Duques de Nájera de (Logroño), ha obtenido la mejor nota de La Rioja. Con un 9,95 sobre 10 en la EBAU y una nota media de sobresaliente en Bachillerato, estudiará un doble grado de ADE y Matemáticas en la Politécnica de Valencia.

Salió muy contenta de los exámenes, pero confiesa a EL ESPAÑOL que no se esperaba ser la nota más alta. "Estaba confiada, pero no tanto. Aunque mis amigos sí que me decían 'eres tú la que va a salir en los periódicos'". Y así fue.

Irene Virón Nájera, la mejor nota de La Rioja. Cedida

Se enteró de su nota la noche antes de que salieran las listas, por una llamada que le hicieron desde la Universidad de la Rioja. "Todo mi entorno flipó, y estamos todos muy contentos".

Para Irene, la clave es "la organización". "Durante el curso he estudiado mucho, pero también he ido al gimnasio y me he sacado el C1 de inglés. Si te organizas bien, te da tiempo a todo", explica.

Los pasos de su padre

Jorge Santiago Merino, de 18 años, ha sido el alumno con la mejor nota en la fase general de la EBAU en Cantabria, con un 9,990. Este estudiante del Colegio San Agustín de Santander tenía claro que quería seguir los pasos de su padre, ingeniero, pero al conocer la nota, cambió su parecer.

"Estoy aprovechando la puntuación que obtuve, y voy a intentarlo con el doble Grado de Matemáticas y Física", cuenta. Indeciso, explica a EL ESPAÑOL que esta carrera sí se cursa en la Universidad de Cantabria, pero que no sabe si finalmente la hará allí o en Madrid."Muchos de mis amigos van para allá, y ya he mirado colegios mayores en Madrid, pero hasta el 23 de junio tengo tiempo de pensármelo", explica.

Jorge Santiago Merino, mejor nota en la EBAU en Cantabria. Cedida

Desde pequeño le ha gustado estudiar y sacar buenas notas, y en este caso no ha sido menos. Ir "a por el 10" es para él un reto personal, aunque ha sabido compatibilizarlo muy bien con el fútbol, su otra gran pasión.

Jugaba en el equipo del colegio, en Segunda Benjamín, pero ya está mirando otros equipos para poder seguir con su andadura futbolística, ya sea en Cantabria o en Madrid. "He visto que los colegios mayores tienen ligas de fútbol, así que estaré pendiente y seguiré mirando opciones".

Una valenciana con acento ruso

La mejor alumna de la selectividad en la Comunitat Valenciana ha sido una joven del municipio valenciano de Canals. Su nombre es Marta Zvorygina y con un 9,87 sobre 10 puntos en la fase obligatoria podrá estudiar la carrera que quiera.

Ella lo tiene claro, lo que le gusta son los idiomas y por eso, estudiará el grado de traducción en la Universidad de Valencia. Con sus 17 años, todavía no acaba de creerse su logro. Sabía que los exámenes le habían salido bien, pero su cabeza no paraba de darle vueltas a posibles errores, que luego se ha demostrado que no eran tales.

Marta Zvorygina, la estudiante con mejor nota de la selectividad de 2024 en Valencia. EE

"Cuando he visto la nota me he dado cuenta de que soy demasiado exigente conmigo misma", afirma a EL ESPAÑOL. "Me he levantado controlando la hora, estaba muy nerviosa y las notas me las ha abierto mi madre", explica.

Su primera reacción, según confiesa, ha sido no creérselo. De hecho, ha hecho una fotografía para guardarse el recuerdo para siempre. En ese momento su teléfono móvil no ha dejado de sonar. El director de su instituto, el IES Francesc Gil de Canals, le ha llamado para felicitarla. También sus familiares, amigos y profesores.

Las chicas reinan en Asturias

En Asturias ya conocen a la que será una de sus futuras médicas en su Hospital Universitario Central (HUCA). La ovetense María Aumente Rodríguez, de 17 años, ha escogido, después de muchas dudas, el Grado en Medicina en la Universidad de Oviedo.

Lo ha hecho después de recibir la noticia de que ha sido una de las tres alumnas con mejor expediente de Asturias, junto a Cristina Pérez del Río y Carmen María Ayuela Ronzón. Confiesa a EL ESPAÑOL que al principio no se lo creía, pero que ahora no puede "contener la emoción".

"Cuando vi las notas en el móvil no me lo podía creer. Desde que acabé los exámenes han sido días de mucha tensión. Tanta, que hasta soñaba con la nota, tenía problemas para dormir... y cuando me enteré me eché a llorar", cuenta.

María Aumente estudiará Medicina en la Universidad de Oviedo. Cedida

Fueron lágrimas de alegría, pero también de alivio, ya que para conseguir este expediente tan brillante ha tenido que echar muchas horas y hacer algunos sacrificios. "Iba a inglés, pero lo tuve que dejar para centrarme de lleno en los estudios. También he tenido que decir 'no' a planes con amigas o, incluso, a comidas y celebraciones familiares", explica.

María, que estudió en el Colegio Loyola de Oviedo, siempre ha sido de ciencias. Se decantó por el Bachillerato tecnológico, porque todo lo que tenga que ver con matemáticas, química y física siempre le ha "encantado". Su inclinación siempre fue el mundo de la investigación, pero finalmente estudiará medicina porque le parece una "muy buena opción para combinar todo lo que me gusta".

Una preparación "tranquila"

Alba Monforte Jiménez, una extremeña de 18 años, tiene un currículum académico y unas aspiraciones muy parecidas a las de la alumna asturiana. Estudió el Bachillerato en el IES Gonzalo Korreas de Jaraíz de la Vera (Cáceres), y estudiará Medicina en la Universidad Autónoma de Madrid.

Pero, al contrario que María, su preparación ha sido mucho más "tranquila", a pesar de que su pleno de dieces en Bachillerato y en la EBAU parezcan decir todo lo contrario. "La gente dice que es muy difícil, pero a mí no me ha parecido para tanto. En primero de Bachillerato tienes que estudiar, pero tampoco hay esa presión. En segundo sí que teníamos exámenes casi cada semana, pero eso es precisamente lo que hace no perder el ritmo", confiesa la cacereña a EL ESPAÑOL.

Alba Monforte fue la mejor nota de Extremadura. Cedida

Aunque dice que no ha dejado de salir "en ningún momento", sí que tuvo que dejar cosas de lado, como el voleibol y la guitarra. "Mi prioridad eran los estudios. En voleibol sí que iba a seguir, pero mis amigas se salieron y a final decidí no continuar. Pero la guitarra sí que la iba a dejar. Aún así, he seguido saliendo con mis amigas, me he ido a cenar... porque el descanso también es importante".

Se enteró por una llamada

Para Irene Díaz-Perona Gea, una canaria de 17 años, este proceso ha sido "mucho más fácil de lo que lo pintan". Estudió el Bachillerato de ciencias sociales en el Colegio Brains Internacional de Telde (Gran Canaria) y desde pequeña ha querido estudiar Derecho.

Ahora, con un expediente académico brillante, cursará el doble Grado de Derecho y ADE en la Universidad de Las Palmas (ULPGC). Siempre ha querido estudiar allí en Canarias, pero sí que se plantea la opción de hacer un erasmus "para ver cómo se vive en otras culturas".

Irene Díaz-Perona estudiará un doble Grado de ADE y Derecho. Cedida

Se enteró de que tenía de las mejores notas de España no por sus propios medios, sino gracias a una llamada que le realizó la ULPGC. "Las notas salían el 14, y a mí me llamaron el 13 por la noche. Cuando me lo dijeron pensé que era una broma, quise tomármelo con calma o no emocionarme mucho", confiesa a EL ESPAÑOL.

En esa llamada, le invitaban a un evento al día siguiente en la universidad, al que no pudo asistir por una cita médica. "Yo seguía pensando que era broma. Yo salí contenta de los exámenes, pero no me imaginaba esta nota. Ya al día siguiente vi las notas con mi hermana y confirmé que efectivamente no era una broma", cuenta.

Empate técnico en Murcia

Jorge Muñoz Ibáñez y María Pérez Sánchez han igualado resultados. No se conocen de nada pero, sin saberlo, ambos se han convertido en los nuevos genios de Murcia. El año de Jorge, alumno del colegio concertado Maristas-Fuensanta, ha sido brillante. Hace ya dos años que eligió cursar el bachillerato tecnológico y para él "fue todo un acierto".

Jorge Muñoz Ibáñez tiene la nota más alta de la EBAU en Murcia. Cedida

Por eso, ha decidido estudiar Ingeniería Informática en la Universidad de Murcia. Ha tenido dudas de estudiar el doble grado con matemáticas. También se ha pensado mucho su destino, pero al final se ha decidido por estudiar lo que le gusta "en casa".

También le gustan mucho los idiomas. Tiene nivel de inglés nativo, un C1 en francés y hace poco que empezó a hablar alemán. Por si parecía poco, también practica fútbol y tenis. "Y voy al gimnasio y salgo todos los fines de semana con mis amigos. No me pierdo una", dice entre risas.

Parece mentira llevar este ritmo de vida y haber sacado un 13,95 en la EBAU, pero revela que su secreto está en "la organización". Ahora que tiene tiempo libre se va a disfrutar del verano a Mallorca con sus amigos, pero en menos de diez días emprende un viaje a Estados Unidos.

"Me voy primero a Los Ángeles a una universidad muy prestigiosa, la UCLA, a realizar un curso de programación. Y luego me voy a Columbia, en Nueva York, para otro curso de liderazgo. Ambos son de dos semanas y media y ya en agosto volveré a España", explica.

María Pérez Sánchez, la mejor en Murcia. Cedida

Al contrario que Jorge, María no ha tenido unos años tan divertidos. Eso sí, no ha parado. Y es que el último curso de esta joven de 17 años ha sido exhausto. Dedicaba cinco horas por la mañana a la danza, para sacarse su quinto curso de Profesional en el conservatorio, y seis horas por la tarde a cursar 2º de bachillerato en su instituto, el centro público IES Licenciado Cascales.

"La verdad que no he tenido mucha vida social, pero por suerte la mayoría de mis amigas son del conservatorio, así que por lo menos las veía todas las mañana", cuenta. Ha sido duro, pero le ha merecido la pena.

Este 13,95 le va a permitir entrar en la carrera de sus sueños, un doble grado en Física y Matemáticas. "Siempre he sido una chica de ciencias, pero nunca pensé que me iba a dar la nota para el doble grado, así que estoy muy contenta".

Nacho se enteró en Kenia

Ignacio Álvarez Luquin, Nacho para su familia y sus amigos, recibió su nota desde Kenia. Se encuentra allí haciendo un voluntariado que siempre le había "llamado la atención", de la mano de la Asociación Children of Africa y su colegio, el San Cernin. Con su 13,885 se ha convertido en el estudiante con la nota más alta de Navarra.

"Fue una alegría tremenda. Ha sido un privilegio poder disfrutar de esta alegría en una realidad tan diferente y que nos enseña tanto. La verdad que no me esperaba ser la mejor nota, aunque sí que iba con unas expectativas muy altas", cuenta.

Aunque siempre ha trabajado "para dar el máximo", confiesa que acudió a esta prueba "más tranquilo". "Como estudio el bachillerato francés Bachi BAC, mi fase obligatoria la hice a primeros de mayo. Tenía 20 días para prepararme tres exámenes en vez de seis, y eso también me ha permitido profundizar en las asignaturas y poder hacerlo mejor", explica.

Nacho Álvarez Luquin, el mejor estudiante de EBAU en Navarra. Cedida

Ha decidido estudiar el doble grado de Economía y Derecho Bilingüe en la Universidad de Navarra, y no puede estar más emocionado: "Tengo muchas ganas de empezar esta nueva etapa en mi vida. Me siento muy orgulloso".

Aunque de momento le quedan algunos días más en Kenia, está deseando llegar para ver a sus amigos y celebrar todos juntos esta gran noticia. "Ahora ellos se van de viaje a Salou, pero ya les he dicho que cuando vuelva lo celebramos en San Fermines".

Carmen, la mejor de Huesca

Carmen Altemir Miranda, alumna del centro público IES Pirámide, se ha convertido en el orgullo de Huesca. Ha sacado un 13,914 y, aunque se ha quedado a unas décimas de rozar la perfección, es la estudiante con la nota más alta de la provincia.

Esta joven de 18 años, siempre chica de ciencias, tenía claro que quería ir por la rama de la medicina, por eso escogió el bachillerato de ciencias de la salud. Ha estudiado mucho, pero dice que sobre todo lo que le ha ayudado ha sido el organizarse bien: "sino no te da tiempo a llegar a todo".

Su buena organización y su mucho tiempo en el escritorio le han ayudado a entrar en la que siempre había sido su primera opción: el grado de Medicina en la Universidad de Zaragoza. Admite que no tenía tiempo para hacer otra cosa que no fuera estudiar, aunque de vez en cuando sí que salía con sus amigas para despejarse.

Carmen Altemir Miranda, la nota más alta de Huesca. Cedida

Contacta con EL ESPAÑOL desde Salou, donde está de vacaciones con su grupo de amigas celebrando el resultado, aunque está deseando irse también con su familia. "Aunque tengo muchas ganas de empezar esta nueva etapa, quiero que este verano pase lento. Quiero disfrutar mucho y ya volver a Huesca para San Lorenzo", cuenta.

Por su parte, la mejor nota de Aragón la ha sacado Lucía Bas Esteban, estudiante de Bachillerato en el colegio Nuestra Señora del Pilar–Salesianos Zaragoza, que ha alcanzado una calificación de 13,980. La idea de Lucía es cursar Biotecnología en la Universidad de Zaragoza.

Cinco 14 en Andalucía

Cinco 14 como cinco soles. La comunidad andaluza se ha erigido como la reina en esta EBAU de 2024. Una de sus 'joyitas' es María Villanueva, alumna del Colegio Santa Ana, en Los Remedios, que ha obtenido la máxima puntación a la que se puede aspirar en esta prueba de acceso a la universidad. Esta joven, que además ha concluido el Bachillerato con matrícula de honor, estudiará Economía en la Universidad de Sevilla.

Otra de las triunfadoras ha sido Alicia González, alumna del IES Levante, de Algeciras, que ha sacado un 14 en Selectividad y se ha convertido en la nota más alta de toda la provincia de Cádiz. Esta joven, que estudiará Enfermería en la Universidad y quiere ser matrona, ha logrado además el 10 de media en Bachillerato.

La excelencia en Selectividad en la provincia de Málaga tiene el nombre de Ana Rueda Reyes. Esta joven, que ha completado Bachillerato en el CDP San Francisco de Asís, ha sacado un 14. Ana pretende estudiar Medicina en la Universidad de Málaga y especializarse en la rama de Ginecología.

Ana Rueda, la mejor en Málaga. Cedida

Miguel Ángel Moreno ha sido la nota más alta de la Selectividad de Córdoba, con un 14 sobre 14. Alumno del instituto Fidiana, donde ha finalizado Bachillerato con un 10 de media, estudiará el doble grado de Física y Matemáticas en la Universidad de Sevilla.

Félix Denk es el estudiante más brillante de la provincia de Almería. Ha logrado una nota de 14 en Selectividad, y no solo se ha convertido en la nota más alta de la provinica, sino que es dueño de la segunda mejor calificación de la historia de la provincia. Es alumno del IES Maestro Padilla, donde ha completado el Bachillerato tecnológico. Félix, para sorpresa de muchos, no ha querido empezar todavía una carrera universitaria, y va a dar prioridad a uno de los viajes de sus sueños, que es pasar unos meses a Estados Unidos.

Miguel Ángel Moreno, el mejor en Córdoba. Cedida

Un genio en Alcorcón

Su nombre es Julio Cuenca, vive en Alcorcón, y hoy se ha despertado siendo el chico con la nota más alta de la selectividad en todo Madrid. Realizó las pruebas de la EBAU en la Universidad Rey Juan Carlos, y ha sacado un 10 en todas las pruebas "y también en todas las asignaturas de segundo de bachillerato" tal y como explica Lidia Fernández Montero, directora del IES Los Castillos de Alcorcón.

Julio vive en Alcorcón y ha sido el mejor en Madrid. Cedida

En el centro, la directora y todos los profesores que han dado clase a Julio están tremendamente contentos con los resultados y le describen como "un crack, un gran alumno y un gran compañero. Es un orgullo que se haya formado en este instituto".

La hazaña de Marina

Marina Simón Ruiz, una alumna del colegio La Enseñanza de Albacete, ha logrado la excelencia en la EBAU celebrada en la Universidad de Castilla-La Mancha. La estudiante ha obtenido un 14, la nota más alta que puede conseguirse, al sumar las fases obligatoria y voluntaria con una calificación que "nadie se esperaba".

Esta albaceteña, todavía incrédula, arrastra un expediente académico brillante, con un 10 en Bachillerato, nota que más tarde ha repetido en la fase obligatoria de la EBAU. Con semejante resultado podría estudiar lo que quisiera, pero se ha decantado por el Grado en Ingeniería Aeroespacial que se imparte en la Universidad Politécnica de Valencia.

Marina Simón Ruiz, la mejor nota de Castilla-La Mancha. Cedida

Respecto al "truco" para obtener la nota perfecta, Marina asegura que la clave es "la organización y los tiempos de descanso y de trabajo", algo que le ha resultado "crucial" para preparar los exámenes. Además, también le han servido de gran apoyo su familia, sus amigos y, en especial, sus profesores, que le han ayudado mucho "aportando recursos externos".

Castilla y León y Galicia

La monfortina Nadine López Aira, con un 9,98 sobre 10 en la parte obligatoria de la prueba, rozó la excelencia en esta EBAU 2024 y consiguió el mejor expediente de Galicia. Estudió bachillerato en el instituto Río Cabe, y ahora cursará el doble Grado de Matemáticas y Física, aunque aún no tiene claro donde. Baraja Oviedo, Santiago, Madrid o Barcelona.

En Castilla y León, la mejor nota corresponde al burgalés Rodrigo Puras. Tiene la mejor calificación de la prueba (9,9975) y también la mejor nota de acceso (9,99). Rodrigo es alumno del centro público IES Félix Rodríguez de la Fuente, del Bachillerato de Investigación y Excelencia, y tiene claro que estudiará un doble Grado de Matemáticas y Física "en Valladolid o Salamanca".

País Vasco y Cataluña

Kimetz López de Etxezarreta, estudiante del Instituto Fray Juan de Zumárraga en Durango, ha logrado la mejor nota en Selectividad del País Vasco, alcanzando un impresionante 9.94 sobre 10. Aún no sabe qué estudiará, y se muestra indeciso de cara al futuro.

Pau Palomar, estudiante del INS d'Auro de Santpedor en Santpedor, y Eric Mateu, del instituto Forat del Vent, de Cerdanyola del Vallès, han sido las mejores notas de la selectividad en Cataluña, con un 9,90 en la fase general. Ambos son alumnos de centros públicos.

En Baleares se desconoce

En Baleares aún no se ha hecho público el nombre del mejor estudiante en esta EBAU 2024. Lo que sí se sabe es que Baleares, entre otras, se encuentra en la lista de las comunidades autónomas con menor nota media de España en las pruebas de acceso a la universidad de este año.