Por qué las chicas sacan mejor nota que los chicos en Selectividad: no es una cuestión de inteligencia

Siempre se ha sugerido que 'ellas' son más listas que 'ellos'. La ciencia ha desmentido por activa y por pasiva este maximalismo tan errático, ya que las capacidades biológicas de unos y otros son las mismas. Sin embargo, las estadísticas sí que avalan que las mujeres respondan de forma más favorable y efectiva a los exámenes. Tómense como ejemplo los dos últimos informes elaborados del ministerio de Universidades en los que se recogen las estadísticas de las Pruebas de Acceso a la Universidad (la PAU, actual EBAU o EvAU).

En el informe publicado en 2024, que analiza los resultados de 2023, se asegura que la nota media de las mujeres (7,55) es ligeramente superior a la de los hombres (7,29). La diferencia, en este caso, es mínima, y por eso destaca tanto el caso de los porcentajes de sobresalientes en la calificación de acceso a Grado. Allí, las mujeres ostentan un 13,3 % sobre el total de la participación, mientras que los hombres tienen un exiguo 9,8 %. La pregunta es legítima: ¿son ellas más 'cerebritos' que los varones?

En los datos de 2022 los resultados fueron muy similares. La nota de acceso a Grado de las estudiantes de Bachillerato también era superior a la de los hombres, con un 7,6 % en el caso de las mujeres frente a un 7,3 % en el de los hombres. Los resultados de los sobresalientes eran aún más dispares que los de 2023, con un 13,9 % en el caso de ellas y un 9,8 % en el de ellos, misma cifra que un año después.

Es el panorama general, aunque si se mira con lupa cada Comunidad Autónoma, esos mismos datos se ven reflejados en los diversos territorios nacionales. Madrid, por ejemplo. Del 100 % de alumnos que se han presentado a la Selectividad, sólo un 3,48 % del total ha sido 'no apto'. Por sexos, el porcentaje es ligeramente superior entre las mujeres, aunque la diferencia es de unas pocas décimas: 96,57 % de aprobadas frente al 96,46 % de aprobados. En Andalucía hay un 97,90 % frente a un 97,75 %. En la Comunidad Valenciana, el resultado de las notas medias ha sido similar en ambos sexos: 6,75 frente a 6,73.

A pesar de la similitud de resultados, siempre con un ligero sorpasso de las mujeres sobre los hombres, la percepción de que el sexo femenino tiene mejores resultados se traslada a las aulas, especialmente cuando se trata de sobresalientes y matrículas de honor. Varios profesores consultados por EL ESPAÑOL confirman esa idea ya desde los primeros escalones del sistema educativo. "Yo soy maestro de educación infantil, y me queda lejos la EBAU, pero puedo decir que desde pequeñas ellas son mucho más espabiladas", asegura el docente Juan Hortal.

De similar opinión es Borja Delgado, profesor de Biología y Geología en el IES Menéndez Pelayo de Getafe, en Madrid. "La experiencia que tengo a nivel de trinchera de este y de otros años, tanto en Bachillerato como en la ESO, es que las chicas suelen tener unos resultados ligeramente mejores que los chicos. No es una cuestión de sexo, ni que las mujeres tengan diferentes capacidades biológicas que los hombres, pero sí hemos visto, por la forma en la que socializan, que gozan de una mayor capacidad para adaptarse a una serie de competencias o de habilidades que se necesitan para el mundo académico".

Delgado, por ejemplo, explica que "el 100% de las menciones de honor" de este año "han sido para chicas". "Se ve que ellas lidian mejor con la frustración, que tienen una mejor capacidad para organizarse y que muestran un mayor índice de escucha activa cuando explicas en clase. Luego, eso se traduce en una mejor toma de apuntes. Al permanecer más atentas y ser más metódicas y sistemáticas, parten de una ventaja cuando abordan una prueba escrita. Tienen un mejor material, mientras que los chicos cuentan con apuntes más deficientes".

Una cuestión de percepción

Estas opiniones, no obstante, no dejan de ser percepciones sobre el terreno, desde la trinchera educativa de las aulas. Otros profesores consultados por este diario muestran posturas similares a Delgado y Hortal. Quien no está de acuerdo con ellas es Enrique Castillejo, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Pedagogos y Psicopedagogos de España. Que las chicas tengan mejores resultados que los chicos, a su paredcer, no es algo concluyente

"Muchas veces esa conclusión responde al concepto de 'profecía autocumplida': es decir, si empiezo a publicar que las mujeres tienen mejores notas, en efecto, acaba pareciendo que tienen mejores notas. Pero la ciencia y la pedagogía siempre hemos dicho que no hay estudios concluyentes que avalen eso. Si se estudian los números, no existe diferencia entre hombres y mujeres".

Precisamente, Castillejo señala que en los datos totales que recogen las estadísticas elaboradas por el Gobierno existen muchas más mujeres que se presentan a los exámenes que hombres, por lo que es más fácil que ellas puedan obtener más sobresalientes. "Este tipo de estudios tienen una desviación del porcentaje que coincide plenamente con la población de mujeres y hombres que se presentan a la EBAU". Por tanto, la diferencia de 'décimas' tampoco es determinante.

Si se miran los datos de las mejores notas de la EBAU por Comunidades Autónomas de los últimos años, también hay una paridad que se inclina ligeramente hacia ellas. En 2024, de los '15 magníficos de la EBAU', 7 son hombres y 8 mujeres. En 2023, de los alumnos con mayores notas en las 17 comunidades autónomas, 13 eran hombres y 11 eran mujeres (hubo varios empates a 14 puntos sobre 14 en varios territorios). En 2022 había 15 mujeres y 13 hombres. Siempre son ellas más que ellos, pero, una vez más, esa diferencia puede explicarse por el mayor número de mujeres que acceden a la Selectividad.

Neurológicamente, señala Castillejo, hombres y mujeres no presentan diferencias en cuanto a la capacidad cognitiva y de aprendizaje. "Si hablamos de personas, es decir, de seres humanos socializados en un contexto, sí podemos encontrar diferencias. Porque el contexto puede favorecer o no las capacidades de aprendizaje. Si hay etnias o sociedades que limitan las acciones de un sexo sobre otro, por ejemplo, el masculino sobre el femenino, puede haber diferencias, pero son sociológicas y culturales, nunca biológicas".

Sin embargo, para el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Pedagogos y Psicopedagogos de España, este no es el caso de los resultados mencionados por Universidades. Si tomamos como referencia el pasado, donde la mujer ha estado relegada a un segundo plano cultural, "ellas han demostrado peores números o estadísticas. Ese es un argumento que han utilizado todos los regímenes racistas del mundo cuando han comparado a hombres y mujeres, a negros y a blancos. Quien está en una situación de exclusión tendrá peores números. Cuando el contexto social se iguala, se demuestra que no existen diferencias cualitativas ni cuantitativas en cuanto a capacidad y competencias cognitivas".

Hoy, asegura Castillejo, España, y prácticamente toda Europa, se encuentra en una situación de "igualdad de oportunidades académicas". "La curva de normalidad indica que la sociedad española tiene las mismas oportunidades académicamente hablando. Discutir lo contrario es aventurado".