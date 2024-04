La crisis climática está más presente que nunca en las redes sociales. Sin duda, es uno de los grandes temas de conversación y de preocupación de nuestra época. Y lo es por motivos que son más que evidentes.

A lo largo de estos años hemos visto como -gracias a Instagram, lo que antes era Twitter y TikTok- se han viralizado miles de contenidos -¡y memes!- sobre el cambio climático. Sin embargo, también se han popularizado discursos que niegan que el calentamiento global exista, lo relegan a algo pasajero y cíclico, e incluso se permite la difusión de noticias sin base científica sobre esto.

¿Se ha convertido la crisis climática en un debate? ¿Debería serlo? Esta pregunta se la trasladaremos a nuestras invitadas de este nuevo capítulo de Random, Carmen Huidobro y Belén Hinojar, que desde hace unos años dedican su día a día a comunicar, de una forma simpática y directa, las consecuencias de esta crisis climática en nuestro día a día.

'Climabar' empezó siendo un lugar en el que se hablaba de 'cosas' relacionadas con el cambio climático y ahora es uno de los canales de referencia en cuanto a divulgación, concienciación y activismo contra la crisis climática'.

"Dar la turra" sobre el cambio climático

Belén y Carmen llevan con mucha naturalidad eso de "dar la turra" sobre el calentamiento global y sus efectos. Tanto es así que han utilizado esa expresión en el libro que han publicado hace tan solo unos meses, Manual para dar la turra sobre el cambio climático, que incluye "todo lo que tienes que saber a la hora de enfrentarte a una conversación" sobre el cambio climático, cuenta la propia Carmen.

"La idea es concienciar a los demás", asumen las dos, pero fue Carmen la que protagonizaba los primeros vídeos en los que se buscaba hacer llegar al público las consecuencias de la crisis climática de forma muy peculiar: como si estuvieran en un bar -de ahí el nombre-.

Ellas han recibido el Premio Ídolo (creado por una influencer, Dulceida, para otorgarlos a influencers) en la categoría de Sostenibilidad, lo cual demuestra "que de verdad a la gente le interesa saber sobre el cambio climático", sostiene Belén, que además agrega que las intenciones de ambas siempre han sido, también, "salir de la 'burbuja verde' y poder llegar a otros espacios más mainstream".

Al fin y al cabo, se trata de lo que buscan todos y cada uno de los creadores de contenido: llegar a cuanta más gente, mejor. En este caso, 'Climabar' lo hace con un lenguaje propio y con un modus operandi que también propicia que el algoritmo las tenga en cuenta en Instagram o TikTok. Aunque eso no depende de ellas.

Humor y divulgación contra el negacionismo

"Yo veía que la 'comunicación verde' no llegaba a quienes de verdad tenemos que concienciar", reflexiona Carmen Huidobro. Ella, estudió el grado de Ciencias Ambientales en la universidad, lo que también aporta esa visión más "científica" dentro de este canal que es Climabar. Así, Belén, graduada en Comunicación Audiovisual, completa la 'dupla' con sus conocimientos.

"La comunicación siempre se quedaba en los entornos de personas, activistas y colectivos que ya tenían inquietud", continúa la propia Carmen. "A día de hoy seguimos 'en proceso', porque los formatos en redes también se mueven y evolucionan", contesta Belén.

Belén Hinójar aporta sus conocimientos de comunicación audiovisual en el proyecto Javier Carbajal

Ambas se consideran 'comunicadoras' antes que 'divulgadoras'. Eso sí, lo hacen de forma pizpireta, con el humor que hoy es también símbolo de una generación que convive con las pantallas. "Es difícil definirse con una palabra y, realmente depende del contenido y cómo te juzgue la gente. No nos vemos como activistas, porque el activismo nos merece mucho respeto", comenta Carmen.

Sus contenidos, muy diversos, también están enfocados a desmentir los discursos negacionistas que se expanden, ayudados de bulos y falsas creencias, en plataformas como TikTok, a pesar de que esta plataforma intentara ponerles coto hace unos meses.

"Me encantaría que el debate sobre si existe el cambio climático o no no fuera necesario, pero lamentablemente lo es", argumenta Belén. "La ciencia no nos parece opinable, pero de verdad hay gente que todavía piensa que lo que pasa es normal", explica.

El 'ecopostureo' en redes, cada vez más presente

El debate sobre el 'ecopostureo' lleva ya presente desde hace varios años en diferentes sectores, siempre relacionado con marcas y empresas, que intentan aparentar ser sostenibles o ecológicos, pero luego siguen unas prácticas que no lo son en absoluto. Hoy, las redes sociales también ayudan a servir ese blanqueamiento. A Belén y Carmen les toca convivir con ello.

Carmen Huidobro comenzó en Climabar frente a la cámara con una copa, para hablar de los efectos del cambio climático. Javier Carbajal

"Siempre las petroleras, por ejemplo, han metido muchísimo dinero en publicidad... y ahora no va a ser menos. Con todo esto del influencer marketing, también destinan gran parte de sus presupuestos a esto", explica Belén, que pone el foco del greenwashing en las grandes empresas petroleras, por el gran impacto que causan en el medioambiente.

"Nosotras, siempre que nos plantean hacer una campaña, intentamos mirar de dónde viene la persona o personas que nos la ofrecen, cuál es su actividad, etc.", revela Carmen, pero reconoce que es "muy difícil" filtrar todo contínuamente. Aunque las líneas rojas a la hora de no aceptar ser un rostro publicitario, están en todo momento muy claras: "Tenemos líneas rojas de petroleras e industrias como la cárnica, así como otras que son de las mayores emisoras de gases de efecto invernadero".