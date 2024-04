El chute de adrenalina de los alumnos del Máster de Periodismo en su primer día en El Español

Cuando Angelica Rimini exclama "tengo la adrenalina por las nubes" minutos después de conocer a sus compañeros de redacción en El Cultural parafrasea, sin saberlo, a una de las grandes periodistas literarias británicas, Annalena McAfee, ex responsable del suplemento de libros de The Guardian.

McAfee, casada con el escritor de éxito Ian McEwan, definió en una entrevista a los periodistas como "yonquis de la adrelanina". Un poco así se siente la milanesa Angelica, graduada en Literatura Comparada por la universidad de Granada, al iniciar sus seis meses de prácticas en una de las redacciones del diario EL ESPAÑOL.

Este pasado lunes, 8 de abril, los alumnos de la primera promoción del Máster de Periodismo de EL ESPAÑOL y de la Universidad Camilo José Cela (UCJC) han comenzado la segunda parte del mencionado máster, tras el semestre realizado en el Taller de Periodismo en el campus de la UCJC, entre octubre de 2023 y marzo de 2024.

Las prácticas, remuneradas, de estos jóvenes periodistas se desarrollarán del 8 de abril hasta finales de septiembre próximo. En total, un año aprendiendo y viviendo en clave de periodistas para obtener un bagaje suficiente con el que ejercer el periodismo con garantías. Algunos de los mejores serán contratados al acabar las prácticas.

Lleva razón Angelica al utilizar el término adrenalina para referirse a su primera sensación al sentarse en su nuevo puesto de trabajo. En toda buena redacción abunda esta hormona suprarrenal que aumenta la frecuencia cardiaca, dilata las vías respiratorias, agranda las pupilas y hace que lo veas todo más claro... Claro está, siempre que tengas una exclusiva que ofrecer al jefe de redacción.

Angela Rimini en su primer día de trabajo en El Cultural. Esteban Palazuelos

Juan Villanueva, otro alumno del Máster 23/24, malagueño, se siente exultante en su primer contacto con la sección Enclave ODS, área de EL ESPAÑOL dedicada al desarrollo sostenible. En ODS 'militará' los próximos seis meses. Verdaderamente, Villanueva milita en la información sobre el Medio Ambiente desde hace años.

"Me apunté a este Máster de Periodismo para estar aquí, en EL ESPAÑOL, en su sección Enclave ODS, y seis meses después lo he conseguido". Villanueva y Angelica comparten la misma sensación "de estar donde querían": el uno proponiendo una newsletter semanal sobre temas ecológicos nada más pisar la redacción, y la otra "entre libros, gafas y escritura, que es lo que más me gusta en la vida".

Clara Arrabal, Claudia Hernández, Angelica Rimini y Juan Villanueva, en la redacción de la calle Padilla. Esteban Palazuelos

Cerca de Pedro J.

El periodismo no es una profesión fácil. ¿Acaso alguna actividad lo es si se quiere ejercer bien y decentemente? Informar no es una profesión fácil, pero sí muy agradecida desde el primer día. Al menos este es el ánimo que exhalan los alumnos del Máster al iniciar su soñada andadura en la redacción del diario líder de España.

Álvaro Guzmán, como todos los alumnos, ha publicado ya reportajes en el periódico presidido y dirigido por Pedro J. Ramírez. Pero algo inesperado para él es que su puesto de trabajo linde con el despacho del fundador de EL ESPAÑOL. Álvaro nunca pensó que trabajaría tan cerca de su admirado periodista.

Es uno de los pequeños privilegios –eso sí, cargado de tensión- al formar parte de 'España', la sección política del diario. "Tengo claro que para salir adelante en una sección como ésta he de esforzarme en mi exigencia personal y tomar la iniciativa, como he escuchado tantas veces en las clases del máster", medita en voz alta el jienense Guzmán.

Andrea Gómez y Victoria Villafranca, vallisoletana y ciudarrealeña, respectivamente, se sentarán cerca, pero trabajarán en diferentes secciones. Las dos han demostrado que son buenas reporteras en los seis meses de clases prácticas de periodismo en el campus de la 'Camilo José Cela'.

David Palomo, redactor jefe de reportajes, da indicaciones a Andrea Gómez y Rocío López Lara. Javier Carbajal

Andrea, pese a los nervios del primer día, se siente más segura que su compañera. Trabajará en el área de Reportajes y Sociedad: "Sueño con escribir esas grandes historias de Porfolio". Victoria, destinada a Invertia, el portal económico de EL ESPAÑOL, se tranquiliza tras hablar con Arturo Criado, el subdirector y responsable de esta área. "Tengo un poco de vértigo, la economía es una sección especializada; pero es bueno tener miedo porque, si no, parecería que lo sé todo y entonces me equivocaría", reflexiona Victoria, cervantina como buena manchega.

En los seis meses en el campus, de octubre a marzo, los alumnos de la primera promoción del Máster de Periodismo de EL ESPAÑOL han hecho reportajes –muchos de ellos publicados en el diario-, también informaciones y crónicas. Han sido instruidos por los mejores profesionales en cómo se buscan las exclusivas y cómo hay que cuidar las fuentes. Tambíen en los canales para obtener datos poco accesibles si no se sabe dónde consultar.

La redactora jefa de Madrid Total, Carmen Serna, da indicaciones a Inés Gilabert. Javier Carbajal

Los alumnos de esta promoción, así como les sucederá a los venideros, en octubre de 2024, han sido adiestrados en el manejo profesional de las redes sociales; han aprendido a elaborar podcasts, de manera individual y en grupo; han hecho una inmersión en radio y televisión en el Medialab de la UCJC. Hasta han practicado con drones para hacer reportajes gráficos de la mano de Javier Carbajal, responsable del área en EL ESPAÑOL.

"Me gusta trabajar aquí"

Clara Arrabal ha sido una de las alumnas aventajadas en la primera parte del Máster, tanto por su dedicación como por su experiencia en la prensa de Guadalajara. Su incorporación a Magas, el portal de EL ESPAÑOL dedicado a la mujer, será un gran refuerzo. Proactiva y entusiasta, muestra su motivación desde el minuto uno. Propone temas y enfoques. "Me va a gustar trabajar aquí", dice.

Clara Arrabal durante su primer día de trabajo en Magas. Esteban Palazuelos

A Magas también se ha incorporado la salmantina Claudia Hernández, especialmente interesada en temas de psicología: "La verdad es que tengo muy buenas palpitaciones. Para esto nos hemos estado preparando estos seis meses de clases muy intensas".

Rocío López Lara es la más veterana de los alumnos. Se licenció en Periodismo en su Perú natal. Tiene buen ojo para descubrir historias. "Estar hoy en la sección de Reportajes y Sociedad no es casualidad. Tuve que superar muchas situaciones para estar hoy aquí", comenta con orgullo.

Inés Gilabert está segura de que en la sección Madrid Total va a trabajar mucho y seguirá aprendiendo. Precisamente su jefa, Carmen Serna, ha dado muchas clases en el módulo Newsroom, dedicado a la redacción de reportajes y noticias, junto con otros dos redactores jefes del diario, Enrique Lavilla e Íñigo Zulet. "Esta sección, por su variedad temática, es un periódico en sí mismo", considera Inés, con acierto.

Julia de Uriarte y Baltazar Silva, alumnos del Máster, conversan con Miguel Ángel Mellado, director del Máster, y Mario Díaz, director adjunto de EL ESPAÑOL. Javier Carbajal

Baltazar Silva y Julia de Uriarte, chileno y mexicana, reforzarán la sección de Mundo. EL ESPAÑOL es uno de los periódicos digitales españoles con más millones de seguidores en países de latinoamericanos. Baltazar tiene experiencia anterior en el periodismo, en El Mercurio. "Esta redacción está llena; es distinta a la que tuve allá", señala. Julia, con estudios universitarios en Quebec (Canadá), siente que va a vivir una experiencia inolvidable.

Sara Sánchez ya estuvo unos meses en EL ESPAÑOL, antes de iniciar el máster. Ahora, con las prácticas, sumará dos experiencias a la vez. Repartirá su tiempo entre Invertia y la sección de Investigación. "Poder trabajar con grandes profesionales como Arturo Criado y Jorge Calabrés es una gran oportunidad para mí", dice contemplando el ajetreo matutino de la redacción.

Parte de los alumnos del Máster de EL ESPAÑOL posan junto al director adjunto del periódico, Mario Díaz, en su primer día de trabajo en la redacción de Avenida de Burgos. Javier Carbajal

Paula Robledano nada más sentarse en su puesto en la sección de Deportes recibe un encargo, que resuelve en un par de horas. Como le sucederá, seguramente, a otra alumna, Carolina Blasco, cuando llegue en unos días a EL ESPAÑOL. Porque ésta es una redacción donde los jóvenes periodistas en prácticas no tienen tiempo para aburrirse.

En los planes de Robledano, ex alumna de la Universidad Camilo José Cela, no estaba vivir desde dentro la cobertura de grandes acontecimientos deportivos próximos como la Eurocopa y las Olimpiadas de París. Y lo hará. Evidentemente, la redacción de EL ESPAÑOL es un terreno de juego adecuado para jóvenes y ambiciosos periodistas.