Un superviviente del naufragio en el Mar Menor a la familia de Ivo: "Sois bocazas. Cuidarse mucho"

A Ivo se lo ha tragado el Mar Menor desde que naufragó en una piragua robada la madrugada del Día de Reyes, junto a Francisco Javier Medina, de 22 años, y José David, de 17 años. Este viernes se cumplen quince días sin dar con el joven búlgaro Ivailo Petrov: de 16 años. El sufrimiento de sus familiares es indescriptible y la guinda a su calvario es la presión que han llegado a sufrir por parte de uno de los supervivientes del naufragio, cuando una de las hermanas de Ivo se pronunció en nombre de sus padres, para denunciar públicamente que se estaba faltando a la verdad sobre las circunstancias que rodean a este naufragio en la albufera murciana.

EL ESPAÑOL ha accedido en exclusiva a los tres audios que uno de dos los supervivientes le envió a una de las hermanas del desaparecido. Tales mensajes se enviaron después de que uno de los náufragos hiciese una publicación en Instagram, cargando contra las declaraciones que la familia de Ivailo Petrov ofreció a este diario, donde ponían en la diana de la Guardia Civil a Francisco Javier y José David por la desaparición del menor de edad durante la madrugada del Día de Reyes. La hermana de Ivo vio la citada publicación y le envió un mensaje directo al superviviente:

- Hermana Ivo: A ver, en quién te cagas tú. ¡Eeee! Pregunto, ¿en quién te cagas?

- Superviviente: Pregunto yo que tanto decís. ¿En quién me cago yoyo? Pues en lo bocazas que sois. Aquí nadie quiere matar a nadie y si tenéis algún problema: presentarse en mi casa.

- Hermana Ivo: Nadie ha dicho que vosotros lo habéis matado […]. Nosotros no queremos nada, solo queremos encontrar a mi hermano. No queremos problemas ni 'na' […]

- Superviviente: Vamos a ver. ¿Es que estamos bien de la cabeza o qué? Aquí vosotros no leéis las noticias ni leéis 'na' de 'na'. Vamos a ver. Vuestra hermana está diciendo que nosotros hemos matado a no sé quién y que lo hemos atado por ahí y no sé cuántos. ¿Pero estamos cuerdos de la cabeza o qué mierda nos pasa? No me calentéis que ya está el tema caliente.

- Superviviente: Escúchame. Nosotros queremos encontrar a vuestro hermano hasta más que vosotros: fíjate. Así que escucharme, lo que le han dicho al periódico, eso lo ha dicho vuestra hermana, no lo ha dicho nadie. Así que cuidarse mucho. Aquí nadie está queriendo problemas ni nadie quiere 'na', pero no los busquéis tampoco porque vaya tela, suficiente está caliente el tema porque está perdido y estamos todos preocupados, como para que vengáis ahora a tocar los huevos. Eso no es así.

Una foto de Ivailo Petrov junto a la última ubicación que le envió a una amiga después de adentrarse en el Mar Menor, a bordo de una piragua robada.

Un agente de la Guardia Civil asegura que es "raro" que uno de los supervivientes del naufragio utilice ese tono, para dirigirse a la familia de Ivo que vive angustiada sin saber si este menor de edad está vivo o muerto. De momento, se mantienen abiertas las dos investigaciones que asume el Instituto Armado. La primera, la coordina en el Mar Menor el Grupo de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil. Y la segunda, se desarrolla en tierra firme por parte del Grupo de Homicidios.

Verónica Ene, la abogada de los padres del desaparecido, subraya que "los familiares viven angustiados". La letrada recuerda que "son muchos días de sufrimiento para una familia que solo quiere saber por qué no aparece Ivo en el Mar Menor y qué ocurrió durante la madrugada del Día de Reyes, antes y después del naufragio. Ellos están agradecidos al trabajo de la Guardia Civil y solo necesitan que se llegue al fondo del asunto para saber toda la verdad".

La penalista del bufete MMB Abogados sigue manteniendo que "están faltando a la verdad" los dos supervivientes del naufragio: Francisco Javier Medina, de 22 años, y José David, de 17 años. "El único mayor de edad le ha ofrecido varias versiones a la madre de Ivo sobre lo que hicieron esa noche". Verónica Ene recuerda que frente a tales explicaciones existen datos objetivos, como que el dueño de la piragua ha denunciado el robo con fuerza de esta embarcación con tres plazas y 3,5 metros de eslora, por lo que resulta "inverosímil" que fuese robada a solas, por un chico delgadito, de 16 años, con pánico al agua porque no sabe nadar.

Todo ello, sin olvidar las capturas de WhatsApp que el desaparecido le envió a una amiga y que en apariencia, ponen en contexto el motivo por el que se fugó a escondidas de casa de sus padres la madrugada del Día de Reyes. En tales chats, Ivo le pregunta a José David [Hoseda] por qué le ha llamado.

- Ivo: Dime por qué me has llamado

- Hoseda: Vente a casa de Javi.

- Ivo: No puedo salir ahora. No puedo salir 'el viejo' me va a pillar

- Hoseda: Intenta salir.

- Ivo: Vale.

- Hoseda: Que tenemos que hacer cosas. No me digas vale y luego me escribas 3 horas después.

- Ivo: Ya me enteré, si me llamas sé para qué es.

- Hoseda: Vale.

- Ivo: No puedo salir.

- Hoseda: A la una [de la madrugada] vente a casa de Javi.

Francisco Javier Medina, en su casa en primera línea del paseo marítimo de Los Alcázares, en la entrevista que concedió a este diario el Día de Reyes. Badía

El menor de edad búlgaro acudió aquella madrugada a la casa que tiene en primera línea del paseo marítimo de Los Alcázares: Francisco Javier Medina, de 22 años, con antecedentes por robo con fuerza. La siguiente pista que se tiene de Ivailo Petrov es la ubicación que le manda a su amiga, cuando ya se ha adentrado en una piragua robada en el Mar Menor y que le sitúa a 300 metros de la costa, entre el puerto y el Club Náutico. A partir de ahí comienza el drama para su familia: 15 días sin noticias de Ivo.

Los buceadores del Grupo de Actividades Subacuáticas están marcando campos de búsqueda por la zona sur del Mar Menor por donde se produjo el naufragio. Todo ello, en base a las indicaciones ofrecidas a la Guardia Civil por los dos supervivientes: Francisco Javier y José David. "El primer campo de búsqueda se trazó en dirección a la isla de la Perdiguera", según indican fuentes próximas a la investigación. "El segundo campo se trazó entre la isla de la Perdiguera y la isla del Barón, donde se localizó la piragua y una chancla del desaparecido".

Luego hubo un tercer campo de búsqueda en la triangulación de la última señal que emitió el iPhone de Ivo y que se ha obtenido a través de su compañía telefónica. Además, se ha hecho una batida a 300 metros de la playa de Los Alcázares: el punto en el que el desaparecido le envió su ubicación a una amiga. Tampoco ha dado resultado y el tiempo empieza a correr en contra de la familia del desaparecido. "El protocolo de búsqueda en el agua establece 20 días de trabajo, a partir de ese plazo, se valora la situación para decidir qué hacer", apunta la citada fuente.

La fecha límite es el 24 de enero. A partir de ese día, se podría optar por pasar a una búsqueda pasiva, lo que supone esperar a que el cuerpo termine emergiendo a la superficie del Mar Menor y que sea localizada por alguna embarcación de pesca o deportiva. El alcalde de Los Alcázares, Mario Cervera, se niega a tirar la toalla y avanza que el próximo domingo ha convocado "una batida importante con el Club Náutico que estará comandada por Capitanía Marítima".

