La amiga que habló con Ivo antes de naufragar en el Mar Menor: "Le echan la culpa para salvarse ellos"

Carolina no se puede quitar de la cabeza la última conversación que mantuvo con Ivo porque lo siguiente que supo de su amigo búlgaro es que se encontraba desaparecido, tras haber sufrido un naufragio en el Mar Menor, a bordo de una piragua robada, junto a Francisco Javier Medina, de 22 años, y José David, de 17 años. "Yo tenía crucificado a Javier. Cada vez que veía a Ivo con Javier le decía: 'Aléjate de él. No tengas nada con ese muchacho. Te va a llevar por el mal camino'", sentencia Carolina.

Ella es la última persona que habló con Ivailo Petrov, antes de que se marchara a escondidas del piso de sus padres, en plena madrugada del Día de Reyes. Carolina ha contactado con la familia del desaparecido para hacerle llegar las capturas de una conversación de WhatsApp que le envío Ivo, junto a su ubicación en el Mar Menor, cuando ya navegaba en una piragua robada a 300 metros de la costa: entre el puerto y el Club Náutico de Los Alcázares.

"Ivo es un chico de buen corazón que siempre se junta con malas compañías y se deja influir", lamenta Carolina, mientras atiende a EL ESPAÑOL con la condición de no revelar su nombre verdadero "por miedo" a sufrir represalias porque está "dispuesta a declarar" ante el Grupo de Homicidios, para colaborar con la investigación abierta para esclarecer las circunstancias en las que ha desaparecido este joven búlgaro, de solo 16 años.

"Ellos están venga a echarle toda la culpa para salvar su culo: me estoy ahogando del cabreo que tengo". Carolina realiza semejante afirmación en base a un dato: ella pudo hablar por teléfono con Ivailo y el menor de edad le contó que aquella noche le estaba llamando por teléfono José David, para acudir a casa de Javier a la una de la madrugada porque tenían que hacer cosas. Así lo recogen las capturas de la conversación que Ivo mantuvo con José David y que el propio búlgaro le envió por WhatsApp a su amiga mientras hablaba con ella por teléfono.

"Me contó que le estaban enviando mensajes para que fuera a verles y yo le dije: 'Ivo es muy tarde, no te vayas con esa gente'". Aquella conversación y las capturas de WhatsApp llevan a la amiga de Ivo a no creer la versión que Francisco Javier, de 22 años, y José David, de 17 años, le están ofreciendo a los periodistas sobre lo sucedido la madrugada del Día de Reyes. El único mayor de edad de los tres tripulantes de la piragua, Javier, achaca la supuesta idea de salir en la embarcación a la única persona que no puede hablar en esta historia: el desaparecido Ivailo Petrov. "Mi amigo le tiene pánico al agua. Esto me jode mucho: el pobre Ivo no puede defenderse".

Javier, en una entrevista con EL ESPAÑOL el viernes 5 de enero, afirmó esto sobre las causas del naufragio: "Solo queríamos hacer el tonto un rato. Yo estaba en mi casa viendo una película y comiéndome unas palomitas, con mi vecino, José David, cuando vino Ivo a las doce y media de la noche, para decirnos que fuésemos a la playa a fumarnos un cigarro en una canoa que él tenía vista. Nos dijo que llevaba cinco días abandonada en la arena". Sin embargo, cuatro días después apareció el dueño de esa embarcación ligera: Pedro, un pensionista que veranea en Los Alcázares y que confirmó que había denunciado el robo ante la Guardia Civil.

- ¿Por qué motivo no le gustaba que su amigo se relacionara con Francisco Javier Medina?

- Carolina: No me fío de Javier. Te mira a los ojos y te miente: es un gran actor. Te mira fijamente, te jura y luego te da unas explicaciones que no son razonables. En vez de buscar trabajo, Javier se dedicaba a buscar maneras feas de conseguir dinero. A Javier le conozco bien.

El recelo que Carolina le tiene a Javier no guarda muchas diferencias con la desconfianza que despertaba en Miglena: la madre de Ivo. De hecho, Miglena le ha traslado a la Guardia Civil que Javier era una "mala influencia" para su hijo y que incluso le tenía advertido que le castigaría si lo veía por la calle con este joven, de 22 años, que llegó a ser vecino de esta familia búlgara, después de ocupar el piso que había enfrente de su mismo rellano, junto a su mujer y sus cinco hijos.

- ¿Qué ocurrió para que su amigo le telefonease durante la víspera del Día de Reyes?

- Carolina: Me escribió por WhatsApp: '¿Puedo llamarte?' Y yo le contesté que 'sí'. Entonces, me llamó y me contó que estaba en casa de sus padres, pero creía que iba a salir. Le pregunté porqué iba a salir y me respondió: 'Estos me están escribiendo porque quieren que salga para ir a la una de la madrugada a casa de Javi'. Al escuchar Javi, se me cruzan los cables.

- ¿Por qué se le cruzaron las cables?

- De primeras no me dijo que fuesen a robar. Me dijo que le llamaban para que estuviese a la una de la madrugada en la casa de Javi. Durante la conversación por teléfono, sí que me dijo: 'Javi quiere que vayamos a robar unas bicicletas que luego podemos vender'. No dijo nada de una piragua. Yo le insistí: 'No te vayas, no hagas travesuras'. En alguna ocasión ya se lo advertí: 'Ivo, vas a terminar en la cárcel'. Pero él me respondía que le daba igual y se ponía chulillo conmigo cuando le regañaba.

- ¿Qué ocurrió entonces?

- Le dije que si yo supiera dónde estaba Javier en ese momento, llamaría a la Policía para contarles todo, para que le detuviesen porque estaba metiendo en un lío a Ivo. Entonces, Ivo comenzó a bajar el tono, intentó tranquilizarme, me dijo que no me preocupase porque solo se iba a ir de su casa para ver qué es lo que querían de él y que volvía pronto. Me dijo: 'No te preocupes que solo voy a ver qué es lo que quieren de mí'.

Mientras estábamos hablando por teléfono me mandó las capturas de WhatsApp y de que le estaban llamando. Este chico, José David le estaba insistiendo. En ese momento, nos pusimos a discutir. Me puse a gritarle que no se fuera: '¡No te juntes con ese!' Incluso le dije cosas fuertes.

Una foto de Ivo junto a la ubicación que le envió a su amiga cuando se adentró en el Mar Menor, a bordo de una piragua robada la madrugada del Día de Reyes. Cedida

- ¿Cómo terminó la conversación telefónica con Ivo?

- Carolina: Empezó a gritarme, a decirme que iba a hacer lo que le diera la gana. Yo le colgué el teléfono. Luego empecé a ver que me entraban mensajes suyos, para decirme que siempre me ponía muy chula y me enfadaba por nada. Su último mensaje fue decirme que esperaba que descansara esa noche. Yo no le respondí para simular que estaba pasando de Ivo, para que viese que estaba enfadada, pero no estaba pasando de él. Borré todo lo que me escribió para que se diera cuenta de que lo estaba haciendo mal.

No sirvió de nada. Ivo se marchó del piso de sus padres a escondidas. Carolina borró los mensajes, excepto las dos capturas de la conversación de WhatsApp que Ivo mantuvo con José David, conocido como Hoseda. Esos chats, en apariencia desmienten la versión que Javier ofreció a este diario donde narra que fue idea de Ivo salir aquella madrugada del Día de Reyes, a una playa de Los Alcázares, para coger una piragua que estaba abandonada en la arena y fumarse un cigarrillo. Pero ocurrió todo lo contrario: Ivo supuestamente escapó de su casa porque ellos le llamaron.

- Ivo: Dime por qué me has llamado.

- Hoseda: Vente a casa de Javi.

- Ivo: No puedo salir ahora. No puedo salir 'el viejo' me va a pillar

- Hoseda: Intenta salir.

- Ivo: Vale.

- Hoseda: Que tenemos que hacer cosas. No me digas vale y luego me escribas 3 horas después.

- Ivo: Ya me enteré, si me llamas sé para qué es.

- Hoseda: Vale.

- Ivo: No puedo salir.

- Hoseda: A la una [de la madrugada] vente a casa de Javi.

Durante estos doce días de búsqueda, la madre de Ivo se ha sincerado admitiendo que su hijo se estaba desviando del buen camino desde que dejó el Instituto Carlos Costa Menárguez. Valga como botón de muestra que Miglena admite que aquella madrugada del Día de Reyes, su hijo pudo ser uno de los autores del palo al garaje de un pensionista de Los Alcázares del que se llevaron la piragua en la que se produjo el naufragio en el Mar Menor. Pero esta madre advierte de que Ivo, un chico delgadito, con solo 16 años, "no fue solo y sin la ayuda de nadie" a robar una embarcación de tres plazas que mide 3,5 metros de eslora.

La piragua tipo india, de tres plazas y de una eslora de 3,5 metros, cuyo robo ha denunciado Pedro.

EL ESPAÑOL ha confirmado que Francisco Javier Medina, de 22 años, uno de los supervivientes del naufragio tiene antecedentes por robo con fuerza: el último data de mayo de 2023.

Carolina sostiene que este padre de familia numerosa, seis años mayor que el búlgaro desaparecido, supuestamente llevaba por el mal camino a su amigo Ivo: "Javi le ofrecía ir a algún sitio a robar, pero Ivo no quería hacerlo. Sin embargo, este chico siempre buscaba palabras para convencerlo. A José David nunca lo nombraba, pero a Javier sí. Yo no le pedía más detalles de eso a Ivo, solo le regañaba para que no fuese".

Esta amiga de Ivo era su Pepito Grillo particular, al igual que el personaje de Disney que intentaba evitar que Pinocho se metiera en líos en cada una de las aventuras en las que se embarcaba. Pero de nada sirvieron los consejos a su amigo porque el viernes 5 de enero se enteró de que estaba desaparecido en el Mar Menor, tras sufrir un naufragio junto a Francisco Javier y José David. "Al día siguiente, vi que no aparecía en el WhatsApp". Tan solo tenía una ubicación de Ivo que le situaba a 300 metros de la costa, pero esa zona ha sido inspeccionada por la Guardia Civil sin localizar al adolescente desaparecido ni ninguna pista -como su móvil iPhone-.

- ¿Por qué acabó su amigo en una piragua de madrugada en el Mar Menor si no sabía nadar?

- Fueron ellos quienes le llamaron esa noche. ¿De qué manera se sentó en esa embarcación? ¿O cómo le han convencido? Eso ya no lo sé. Puede ser que se fumasen algo y que Ivo se pusiera bravo y se le quitase el miedo, pero yo sé que Ivo le tiene pánico al agua: no le gusta nadar. Eso lo sé por la amistad que tenemos. Me ha contado muchas veces que no se metía en el agua porque no sabía nadar. Ivo tiene muchas virtudes: es fuerte y valiente, pero le teme al agua. No se metería ni loco. Como al pobre no le localizan, es muy fácil echarle la culpa a los que no pueden defenderse ni abrir la boca.

12 días desaparecido

Este martes, se han reanudado los trabajos de búsqueda de Ivailo Petrov. "No puedo perder la pequeña esperanza de que ha podido salir del Mar Menor o de que alguien le ayudó". Pero la fe no es compatible con la cruda realidad del caso: doce días después no hay ni rastro de la sonrisa golfa de este búlgaro aficionado a los coches y al boxeo. De forma que sus padres han contratado a la abogada Verónica Ene porque sostienen que se "está faltando a la verdad", sobre las circunstancias de este naufragio, y quieren que se depuren responsabilidades legales en cuanto aparezca su hijo: vivo o muerto.

"Le dije a Ivo que no se marchara, pero él también tiene su carácter y me empezó a gritar: '¿Por qué no quieres que vaya? ¡Tú no me vas a mandar!' Yo me enfadé, pero si llego a saber que ocurre esta desgracia no le habría colgado el teléfono y le habría suplicado, incluso habría alertado a sus padres", reflexiona desolada Carolina. "No me imaginaba que iba a pasar esta desgracia porque Ivo ya había hecho en varias ocasiones estas travesuras. No quiero hablar de él en pasado".

