El dueño de la piragua en la que iba el desaparecido en el Mar Menor: "La roban sin saber navegar"

A Pedro le invaden sentimientos enfrentados durante los últimos días. De un lado, está aliviado por haber recuperado la piragua que le habían robado del garaje de su residencia de verano en Los Alcázares, pero por otro lado, no puede evitar sentir tristeza por el trágico final que puede haber sufrido Ivo: uno de los presuntos implicados en el golpe. "Lamento que robasen la piragua y que uno de ellos desapareciese en el Mar Menor", reflexiona Pedro, el propietario de la famosa embarcación ligera con la que se adentraron en la laguna la madrugada del viernes 5 de enero: Javi, de 22 años, José David, de 17 años, y el búlgaro Ivailo Petrov, de 16 años.

"Esos chicos están locos: a quién se le ocurre robar una piragua", sentencia Pedro. Este pensionista explica que tuvo conocimiento del robo, a raíz de que EL ESPAÑOL publicase en exclusiva la imagen de la embarcación ligera en la que se produjo el naufragio de los tres adolescentes y de que varias televisiones se hicieran eco de esa foto, para informar del terrible suceso que tiene con el alma en vilo a los vecinos de Los Alcázares desde que el Día de Reyes comenzaron las labores de búsqueda de Ivo en el Mar Menor.

"Me quedé helado cuando vi la fotografía de mi piragua en la tele", admite Pedro, de 74 años, mientras aclara que no se trata de una canoa ni de un kayak como han informado varios medios de comunicación, incluido este diario. "Es una piragua, tipo india, de tres plazas y una eslora de 3,5 metros".

Pedro suma "45 años veraneando" en Los Alcázares y practicando deportes náuticos: "Navegar es mi pasión". La vivienda de este pensionista se ubica en la Plaza del Espejo: en una zona cercana a la casa del paseo marítimo en la que vive Francisco Javier, de 22 años, junto a su mujer y sus cinco hijos, y que también está próxima al bloque de pisos donde reside Ivailo con sus padres. "Mi garaje es el único del edificio que tiene la puerta dando al paseo marítimo", precisa este jubilado. "En el robo tuvieron que usar una pata de cabra porque saltaron astillas de la puerta de madera después de meterla en el hueco del candado y dejaron marcas".

La piragua tipo india, de tres plazas y de una eslora de 3,5 metros, cuyo robo ha denunciado Pedro.

- ¿Cuándo le robaron la piragua?

- Pedro: Normalmente, suelo ir al piso de la playa los domingos. Según me dicen, rompieron el candado de mi garaje, entraron, y al ver que tenía un snipe [una embarcación de dos tripulantes], un k1 [un kayak], una tabla de surfing y una ‘india’ de tres plazas, me cogieron la piragua. Por deducción, creo que tuvieron que robarla ese mismo viernes porque no van a sacar la piragua el jueves para dejarla en medio de la arena porque eso habría cantado un disparate, incluso mis vecinos que viven allí todo el año me habrían avisado. Yo sospecho que la cogieron el mismo viernes.

- ¿Usted ha denunciado el robo de la piragua?

- Cuando vi la imagen en la televisión, le dije a un vecino que se acercase a mi garaje a mirar la puerta y me confirmó que la tenía forzada. Me dijo: 'Te han quitado el candado'. El sábado fui a presentar la denuncia a la Guardia Civil. Ya he hecho el reconocimiento, tengo que ir a recogerla y he pasado la denuncia al seguro para que me paguen los daños que ha sufrido la piragua porque no tiene los tambuchos: los compartimentos que hay en proa y en popa, para ejercer presión para que el agua no entre dentro. Ninguno de los dos tambuchos están y así la piragua queda inutilizada.

Esa piragua la tengo desde hace ocho años. Me costó entre 800 y 1.000 euros. También se llevaron los tres remos: uno apareció roto y los otros dos en buen estado. Uno de los remos lo han recuperado cerca de la isla de la Perdiguera.

- ¿Usted ha visto merodear por su garaje a alguno de los implicados en el naufragio de la piragua que le robaron?

- No. Yo no les conozco de nada, pero me han dicho que viven cerca de mi casa. Están a tiro de piedra.

El relato del robo denunciado por Pedro desmiente la explicación ofrecida por Francisco Javier Medina, uno de los dos supervivientes del naufragio, y que en una entrevista con EL ESPAÑOL asegura que ellos no robaron la embarcación con la que se adentraron en el Mar Menor. Esta fue la versión de Javi: "Solo queríamos hacer el tonto un rato. Yo estaba en mi casa viendo una película y comiendo palomitas, con mi vecino, José David, cuando vino Ivo a las doce y media de la noche, para decirnos que fuésemos a la playa a fumarnos un cigarro en una canoa que él tenía vista. Nos dijo que llevaba cinco días abandonada en la arena".

VÍDEO | Habla en exclusiva Francisco Javier, uno de los compañeros de Petrov, naufragado en el Mar Menor EL ESPAÑOL

Una fuente de la Policía Local no solo confirma el robo de la embarcación ligera, sino que además subraya que algunos de sus tres tripulantes "parece que no sabían nadar". Otro dato llamativo que aporta esta fuente policial es que los dos supervivientes "ofrecieron versiones distintas" de los hechos tras ser rescatados. "Uno dijo que habían salido a pescar", según añade la citada fuente. "Estaban helados después de una hora en el agua. Se estaban hundiendo cuando les rescataron: les quedaban minutos de vida".

De hecho, fue crucial la actuación de la Policía Local y de la Guardia Civil, a las 2.35 horas de la madrugada del Día de Reyes, cuando movilizaron el bote auxiliar del Club Náutico de Los Alcázares, para partir rumbo a la isla de la Perdiguera, al escuchar los gritos de auxilio de Francisco Javier, de 22 años, padre de cinco hijos, y de José David, de 17 años.

Los dos adolescentes fueron localizados a algo más de una milla de distancia de la costa de Los Alcázares, con síntomas de hipotermia y sin apenas poder mantenerse a flote. Nada más subir a la embarcación del Club Náutico, según la versión ofrecida por Francisco Javier, en la entrevista concedida a este diario, alertaron a los agentes de que su amigo se había quedado atrás: "Ivo se quedó agarrado a la canoa". Pero desde aquella madrugada del Día de Reyes no hay forma de localizar a este joven búlgaro en los 170 kilómetros de superficie que tiene el Mar Menor.

A Pedro no le entra en la cabeza lo sucedido: "Es de locos lo que han hecho porque hay que saber navegar en una piragua y meterse tres personas en el Mar Menor, a la una de la madrugada, sin tener ni idea de navegación, se podrían haber quedado los tres en el agua perfectamente. De no haber sido localizados, la hipotermia les habría pasado factura. Lo que no entiendo, sinceramente, es que según dicen ellos, los dos supervivientes se fueron nadando y que el tercero se quedó agarrado en la piragua, es raro que si estaba agarrado a la piragua se hunda y se ahogue porque el que está agarrado se queda agarrado. No entiendo lo que ha podido pasar".

- ¿Considera que es importante tener nociones de navegación para adentrarse en el mar con una piragua?

- La piragua no es una embarcación normal y corriente: la piragua no tiene quilla. Es plana y en el momento en el que te mueves a un lado, se gira. En un barco, la quilla es lo que ejerce la presión para que no vuelque, pero la piragua es llana y en el momento en el que te mueves, se desplaza a un lado o se gira con una facilidad pasmosa porque no hay nada que la retenga. Es decir, tienes que saber navegar en una piragua: si eres un experto, puedes aguantar con el remo el movimiento, pero unos chavales que no se habían montado en una piragua en su vida…

No hace falta permiso de navegación ni tenerla matriculada, pero hay que saber que el punto de gravedad está en el centro, remar poco y navegar sin rachas de viento porque con aire este tipo de embarcaciones se pueden volcar. Además, ningún experto saldría a navegar en una piragua de noche, sin chaleco salvavidas y en invierno. Eso no lo hace nadie. Esta claro que sería una gamberrada: las tonterías que hace a veces la gente joven, pero a uno le ha costado la vida.

Los miembros del GEAS en una lancha peinando el Mar Menor.

- Javi, uno de los supervivientes, narró a este periódico que la piragua volcó porque Ivo se puso de pie, los tres cayeron al agua y que intentó ocho veces darle la vuelta a la embarcación de poliéster sin éxito. ¿Es complicado enderezarla?

- También hay que saber darle la vuelta. Hay que elevarla un poquito para arriba y girarla rápido porque de lo contrario coge agua y no llega a flotar.

Francisco Javier, José David e Ivo zarparon en plena noche, sin nociones de navegación, con poca destreza para nadar en el medio acuático y terminaron naufragando porque la embarcación volcó. La Guardia Civil investiga quién fue el autor del robo de la piragua y con qué finalidad se adentraron con ella al Mar Menor: para pescar o para fumarse un pitillo, como han asegurado, o con otros supuestos fines, como desvalijar otras embarcaciones amarradas en la zona.

De momento, la prioridad para el Instituto Armado es encontrar al menor búlgaro que suma cinco días desaparecido, pero cuando sea localizado, vivo o muerto, los dos supervivientes prestarán declaración para aclarar las circunstancias de este robo que ha sido denunciado por Pedro, así como los motivos por los que se adentraron en el Mar Menor y las causas del naufragio que tiene desolada a la familia de Ivailo.

- ¿La Guardia Civil le ha informado sobre la investigación?

- Pedro: Ellos me dicen que los chavales les han contado que se encontraron la piragua. No tiene sentido. La Guardia Civil ha venido al garaje a hacer fotos para comprobar los destrozos. Está claro que para entrar me tuvieron que romper el candado de la puerta.

- ¿Cómo está viviendo usted el robo de su piragua que ha sido la antesala de un naufragio con un menor desaparecido?

- Evidentemente, lo he sentido. Eso son las cosas que hacen que la gente sea una inconsciente porque cualquiera que sepa lo que es una piragua, no se va ni a la una ni a las dos de la madrugada, en pleno invierno, a 'pasearse' por el Mar Menor. Es de día y tienes que saber navegar con una piragua, eso te da una idea de que efectivamente, menos el de 22 años, que ya es un pedazo de tío con cinco hijos, los otros dos son unos críos. Esto es una chiquillada que en este caso le ha costado la vida a uno de ellos. A la postre, lo mío solo es una piragua, pero que se haya ido una vida te hace pensar que no somos nadie: en un momento estamos aquí y de repente, en el otro lado.

Los familiares de Ivailo Petrov siguiendo las labores del dispositivo de búsqueda desde el paseo marítimo de Los Alcázares. Badía

Retoman la búsqueda

El alcalde de Los Alcázares, Mario Cervera, avanza que este martes proseguirán las labores de búsqueda en el Mar Menor: "La familia del desaparecido merece que sigamos trabajando sin descanso". El regidor socialista aclara que hay dos motivos por los que no ha sido localizado Ivailo Petrov. El primero son las rachas de viento: "La laguna tiene 7 metros de profundidad como máximo, pero las ráfagas de viento dificultan la visibilidad del fondo y no se puede ver más allá de los dos metros".

Y el segundo motivo es una cuestión científica: "Los expertos del dispositivo explican que cuando alguien se ahoga, se hunde porque pierde el oxígeno de sus pulmones, pero luego pueden pasar entre cuatro y ocho días hasta que su cuerpo vuelve a flotar hasta la superficie del mar porque empieza su descomposición y pierde los gases". De forma que la agonía de esta familia búlgara podría llegar a prolongarse hasta el próximo viernes. "Además, hay otra dificultad añadida, cada día tenemos que repasar todas las zonas que hemos inspeccionado por si las corrientes han movido el cuerpo".

- ¿Cuál es la principal hipótesis de la investigación?

- Mario Cervera: Nosotros pensamos que Ivo está en el fondo marino. Los especialistas creen que el cuerpo debería salir a flote a partir del cuarto o el octavo día desde que se produjo el naufragio. La primera opción que barajan es que la piragua vuelca y sus tres tripulantes caen al agua. La embarcación es robada y la Guardia Civil tendrá que aclarar si la querían para robar en otras embarcaciones, para el menudeo de drogas, para dar un paseo o para cualquier otra cuestión. Ahora, la prioridad es encontrar al menor.

