Ivo le envió a una amiga su ubicación en el Mar Menor antes de naufragar: se lo llevaron a "hacer cosas"

Ivo no tenía la conciencia tranquila cuando se adentró en el Mar Menor a bordo de una piragua robada durante la madrugada del Día de Reyes, junto a Francisco Javier Medina, de 22 años, y José David, de 17 años. Prueba de ello es que antes de naufragar, este joven búlgaro que permanece desaparecido en la albufera, le envío a una amiga de su total confianza tanto su ubicación como varias capturas de pantalla de una conversación que mantuvo antes de zarpar aquella trágica noche.

Tal información podría ayudar al Grupo de Homicidios a resolver las incógnitas que rodean a este naufragio en aguas del Mar Menor y la posterior desaparición de Ivailo Petrov, cuyo paradero suma nueve días siendo una incógnita. EL ESPAÑOL ha accedido a estas capturas que obran en poder de la Guardia Civil y donde se revela la última ubicación del desaparecido, así como que José David fue el que supuestamente convocó a Ivo aquella noche, para que fuese a la casa de Javi, porque los tres tenían que "hacer cosas" en plena madrugada del Día de Reyes.

El contenido de esas capturas -en apariencia- corrobora las sospechas que maneja desde el principio Miglena: la madre de Ivo. Esta jornalera agrícola viene denunciando a través de este diario que Ivailo Petrov "no sabía nadar" porque le tenía "pánico" al agua y que ella le prohibió relacionarse con Francisco Javier Medina porque era "una mala influencia". Tal contexto explicaría que su hijo, consciente de que lo estaba haciendo mal, como haría cualquier adolescente de 16 años para evitar un castigo de sus padres, optó por escribir a una amiga para que supiera que estaba en el Mar Menor junto a 'Javi' [Francisco Javier] y 'Hoseda' [José David].

Francisco Javier Medina, conocido como Javi, en una de las embarcaciones de la Guardia Civil que trata de localizar a Ivo en el Mar Menor. Marcial Guillén /Efe

Aquella madrugada del Día de Reyes, Ivo estaba en su habitación, jugando con su Play Station 3, mientras que el resto de la familia estaba durmiendo, cuando recibió una supuesta llamada de José David, de 17 años. El menor de edad búlgaro no descolgó el teléfono para hablar con su amigo, puede que para no poner en alerta a sus padres, pero lo que está claro es que le escribió por WhatsApp a Hoseda pasados once minutos de la medianoche:

- Ivo: Dime por qué me has llamado

- Hoseda: Vente a casa de Javi.

- Ivo: No puedo salir ahora. No puedo salir 'el viejo' me va a pillar

- Hoseda: Intenta salir.

- Ivo: Vale.

- Hoseda: Que tenemos que hacer cosas. No me digas vale y luego me escribas 3 horas después.

- Ivo: Ya me enteré, si me llamas sé para qué es.

- Hoseda: Vale.

- Ivo: No puedo salir.

- Hoseda: A la una [de la madrugada] vente a casa de Javi.

El contenido de estos chats corrobora la postura que mantiene Verónica Ene, la abogada de la familia de Ivo: "Se está faltando a la verdad sobre las circunstancias del naufragio". De hecho, el propio Francisco Javier Medina en una entrevista concedida a este diario aseguró que la piragua no era robada y que todo lo sucedido aquella madrugada del Día de Reyes fue idea del desaparecido: el pobre Ivailo Petrov.

VÍDEO | Habla en exclusiva Francisco Javier, uno de los compañeros de Petrov, naufragado en el Mar Menor EL ESPAÑOL

EL ESPAÑOL ha accedido a la ubicación que Ivo le envió a su amiga desde su iPhone. La señal sitúa al joven búlgaro a 300 metros de la costa, entre el muelle del puerto y el Club Náutico Los Alcázares, en una zona con una profundidad máxima de tres metros. Los buzos del Grupo de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil han inspeccionado al milímetro ese punto, sin encontrar al menor de edad. Tampoco han localizado ni una de sus pertenencias: un bolso Nike, de color negro, tipo bandolera, donde llevaba su móvil, una cartera azul y un paquete de tabaco.

De momento, solo ha aparecido es una de sus chanclas. Este domingo, se ha reanudado la búsqueda de este menor de edad, de 16 años, modificando la línea de trabajo que se seguía hasta ahora, consistente en seguir las indicaciones que ofrecían los dos supervivientes del naufragio a la Guardia Civil. Esta información ha centrado los trabajos en la zona sur del Mar Menor, donde se ha escudriñado la isla de la Perdiguera, la isla del Barón, el entorno de la base militar de la Academia General del Aire, Los Urrutias y Los Nietos, incluso se ha llegado a La Manga.

Tras siete días sin localizar ni una sola pista, este viernes se produjo el primer cambio en las labores que coordina el GEAS: se trazó una línea recta desde el Club Náutico de Los Alcázares hasta el Puerto Deportivo Tomás Maestre de La Manga, ampliando la superficie de búsqueda que las embarcaciones peinaron haciendo zigzag. Tampoco dio resultado. Este finde semana se prueba otra táctica. "Estamos inspeccionando de la zona sur a la zona norte del Mar Menor, para ver si ha salido a flote", tal y como confirma Carmelo Martínez, jefe de Protección Civil en Los Alcázares.

Los expertos estimaban que en caso de que el menor de edad hubiese muerto ahogado, su cuerpo emergería a la superficie entre el cuarto y el octavo día, tras liberar todos sus gases y empezar a descomponerse. Sin embargo, ese plazo se ha rebasado con creces porque este domingo ha arrancado la décima jornada de búsqueda. "El Mar Menor no es un mar abierto, así que el cuerpo debería de haber aparecido ya flotando o en alguna playa", admite Carmelo Martínez. "Puede que se haya enganchado en unas piedras, en redes de pesca o en alguna encañizada".

Las patrullas de Policía Local de los municipios del litoral marmenorense, como San Javier, San Pedro del Pinatar o Cartagena, revisan todas sus playas para ver si aparece el chico o alguna de sus pertenencias. Los días pasan mientras se alarga el enorme sufrimiento de Miglena y Krasimir: los padres de Ivo. "Una persona no puede estar viva a la deriva en el Mar Menor después de tantos días", lamentan los miembros del dispositivo que busca al chico a diario, desde el amanecer al anochecer.

Se reanuda la búsqueda de Ivailo: el menor desaparecido en el Mar Menor

El alcalde de Los Alcázares, Mario Cervera, confirma que se ha revisado a conciencia toda la zona sur del Mar Menor y este fin de semana se han ampliado los trabajos a la zona norte "porque no sabemos dónde buscar ya". De hecho, Cervera precisa que "los expertos han valorado movilizar el buque oceanográfico Ángeles Alvariño, pero su calado impide meterlo en el Mar Menor". Esta embarcación con alta tecnología se movilizó en la búsqueda de las niñas Anna y Olivia, cuyo padre, Tomás Gimeno, las lanzó a una profundidad de 1.000 metros en las costas de Tenerife.

"En caso de que este fin de semana no se localice a Ivo, para la semana próxima vamos a organizar desde el Ayuntamiento una gran batida e la que convocaremos a todas las embarcaciones del Club Náutico de Los Alcázares", según avanza el alcalde, Mario Cervera, volcado con la familia del desaparecido desde el mismo Día de Reyes.

Entretanto, el Grupo de Homicidios prosigue con su investigación para resolver los interrogantes más importantes que rodean a este naufragio en el que se vieron implicados Francisco Javier, de 22 años, José David, de 17 años, y el búlgaro Ivailo Petrov, de 16 años. La Guardia Civil quiere aclarar quién o quiénes idearon el palo al garaje de un jubilado que veranea en Los Alcázares, quién o quiénes decidieron adentrarse de madrugada en el Mar Menor con una piragua robada, con qué motivo zarparon y cuáles fueron las causas de un naufragio que se ha saldado con la desaparición de un menor de edad.

De momento, estas capturas de WhatsApp revelan que a Ivo le llamó supuestamente José David porque aquella madrugada del Día de Reyes tenían que "hacer cosas" y debía presentarse a la una de la madrugada en la casa de Javi: el único mayor de edad de esta historia, padre de cinco hijos, y cuya residencia está en primera línea del paseo marítimo, a unos metros caminando del garaje en el que fue robada la piragua, tipo india, de 3,5 metros de eslora, propiedad de un jubilado que veranea en Los Alcázares.

Sigue los temas que te interesan