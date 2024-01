El único asunto en el que están de acuerdo el 85% de los españoles: prohibir los móviles en los colegios

El pasado 13 de diciembre, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, anunció, en la rueda de prensa posterior a la celebración de la Conferencia Sectorial de Educación, un Pacto de Estado para prohibir los teléfonos móviles en los centros educativos, tanto en clase como en el recreo.

La ministra anunció que había trasladado a las autonomías la necesidad de "buscar una solución consensuada" y propuso a estas que en Educación Primaria "no se use el móvil en horario lectivo, lo que incluye el recreo" y que en Secundaria "sólo se use en clase presencial cuando lo establezca el profesor porque su proyecto pedagógico así lo requiera".

Desde entonces, las palabras de la ministra han generado multitud de debates en la sociedad española acerca del uso que los más jóvenes hacen con estos dispositivos electrónicos y su posible restricción y prohibición. No obstante, a pesar de las posibles disputas, la mayoría de los ciudadanos españoles están de acuerdo con que se limite su uso, especialmente dentro de las aulas. Además, muchas comunidades autonómas —como Castilla y León, Castillas-La Mancha, Comunidad de Madrid, Galicia y Andalucía— ya lo tenían regulado.

El 85% de españoles a favor

Según el último barómetro de SocioMétrica elaborado para EL ESPAÑOL, el 84'9 por ciento de los ciudadanos españoles están a favor de la prohibición de los móviles en clase, frente a un 10'4 por ciento que no está de acuerdo, donde el 22'6 por ciento son personas menores o igual de 30 años, y un 4'7 por ciento que prefiere no contestar.

Quienes también se muestran a favor de vetar los teléfonos dentro de las aulas son los principales partidos políticos: PSOE, Sumar, PP y Vox. Quien se muestra menos favorable a la medida es el partido de Yolanda Díaz, y aun así el 67'6 por ciento de sus votantes están a favor de prohibir el uso de estos dispositivos en los centros. El partido que se muestra más favorable a esta restricción es el PP, con un 94'7 por ciento de síes, seguido de Vox.

La opinión de las asociaciones

"Lo que no vemos lógico es que contando los centros educativos con todos los medios telemáticos necesarios para poder ofrecer una educación de calidad, se sigan utilizando los teléfonos móviles dentro de las aulas. Pedimos que de alguna manera se regule su utilización, que no su prohibición", expresa Pedro José Caballero, presidente nacional de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA). "El teléfono no es una herramienta educativa, por lo que no es necesario tenerlo en el aula", prosigue.

"Si alguna vez hubiera un problema con el alumno, los centros educativos tienen todos los recursos para, a través de secretaría, ponerse en contacto con las familias y avisar a las personas que fueran necesarias. Cualquier incidencia el centro va a responder", explica Caballero con respecto al miedo de algunos hogares de que les pase algo a sus hijos.

Como Caballero opina Pilar Gredilla, secretaria estatal de educación de ANPE, Sindicato Profesional, mayoritario en el ámbito de la Enseñanza Pública: "Es bueno que exista una regulación en común, una norma general. No hablamos de prohibiciones, sino de regulaciones. No es necesario que el alumno esté con el móvil durante la jornada lectiva —también recreo—, salvo que se utilice con fines didácticos y pedagógicos justificados por el profesor o por recomendaciones médicas.

Un alumno en clase utiliza el móvil. Imagen de archivo

Desde la asociación opinan que entregar estos dispositivos a edades tan tempranas puede generar una gran distracción para los alumnos, por lo que apuestan por que no haya móviles dentro de los colegios y, especialmente, de las aulas. "Cada vez el fracaso escolar es mayor", apunta. Además, apelan a la responsabilidad de los padres "para que sean conscientes de que hay que formar a los hijos en un uso responsable de esas tecnologías", refiriéndose a los casos de los desnudos de menores generados por Inteligencia Artificial (IA) en algunos colegios.

CCAA donde ya están prohibidos

La primera comunidad autónoma en implementar esta medida fue Castilla y León en 2007, regulada a través del Decreto 51/2007, que refleja que el uso de todos los aparatos electrónicos en los centros educativos estará limitado al ámbito pedagógico y estipulado por los centros y docentes.

Así pues, en los colegios e institutos castellanoleoneses no está permitido el uso del teléfono móvil durante el horario escolar, a excepción de que existan fines puramente educativos. Una limitación en la que también se incluye el tiempo de recreo siempre y cuando este se desarrolle dentro de las instalaciones educativas.

Castilla-La Mancha también tenía prohibido anteriormente el uso de estos dispositivos en sus colegios. El artículo 22 de la Ley de Protección Social y Jurídica de la Infancia y la Adolescencia de 2014 establece que los menores "no deberán mantener operativos teléfonos móviles ni otros dispositivos de comunicación en los centros escolares, salvo en los casos previstos expresamente en el proyecto educativo del centro o en situaciones excepcionales, debidamente acreditadas".

Además, en el mismo artículo se hace mención del uso adecuado y responsable que los menores deben hacer de las tecnologías de la información y la comunicación, "preservando su intimidad y respetando los derechos de los demás".

La medida estrella de los móviles en las aulas que Castilla y León vio venir

Galicia ya prohibía, desde 2015, el uso de estos dispositivos electrónicos en los periodos lectivos, es decir, en las aulas. Ahora, tras las vacaciones, la Xunta ha decidido ampliar a la totalidad de la jornada escolar, también a los periodos no lectivos. Así pues, no se permitirá tampoco el empleo libre de estos móviles en las entradas y salidas del centro, el tiempo de recreo, el comedor escolar y los períodos dedicados a actividades complementarias y extraescolares.

La Comunidad de Madrid, al inicio del curso 2020-2021 limitó el uso del teléfono móvil en las aulas de los colegios e institutos, permitiendo su uso como herramienta didáctica o por razones de salud o discapacidad con el objetivo de "mejorar los resultados académicos de los alumnos madrileños y luchar contra el ciberacoso y el bullying en los centros docentes". Asimismo, los profesores y la Dirección de los centros educativos podrán proceder a la retirada de los móviles de los estudiantes que incumplan esta obligación, "que les serán restituidos según la normativa aprobada por el centro".

Andalucía, a través de una nueva instrucción, fechada a 4 de diciembre, limita el uso de teléfonos móviles durante la jornada escolar "salvo que esté expresamente previsto en el proyecto educativo del centro para determinados momentos con fines exclusivamente didácticos y criterios pedagógicos debidamente justificados, teniendo en cuenta en todo caso la edad del alumnado, su maduración y sus características psicoevolutivas".

Dicha limitación deberá quedar recogida en los reglamentos de organización y funcionamiento de los diferentes centros docentes de las enseñanzas básicas. Además, podrá contemplarse retirar al estudiante el móvil.

Recién entrado en Vigor

Desde el pasado 8 de enero, los estudiantes murcianos no pueden utilizar los móviles y dispositivos electrónicos en los colegios públicos y concertados —"no así en los privados"—, salvo que el docente lo demande para realizar alguna actividad educativa.

Esta medida está dirigida también a horario no lectivo, por lo que ni durante el recreo ni en los periodos dedicados a actividades complementarias o extraescolares pueden utilizarse. No obstante, esto no afecta a las escuelas de idiomas, escuelas de enseñanza de adultos ni a los conservatorios.

En contra de la medida estatal

Quienes no se han mostrado a favor de la decisión de la ministra de Educación es el País Vasco y la Comunidad Valenciana. El primero va a apelar a su propia hoja de rutas. La segunda, por su parte, ya cuenta con una normativa en vigor, el Decreto 195/2022 del Consell, de igualdad y convivencia en el sistema educativo valenciano.

Este regula el uso de los dispositivos móviles en las instalaciones del centro educativo y pide fomentar una actitud responsable en el "uso de las tecnologías de la información, la comunicación y la relación, incluido el uso de los teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos, prestando especial atención a medidas de prevención del ciberacoso".

Quienes lo están estudiando

Extremadura, por su parte, ha convocado a los agentes educativos y a los sindicatos para llegar a una "posición consensuada" sobre el uso de los teléfonos móviles en el aula, ya que es "difícil tomar una decisión al respecto por la diversidad de opiniones".

Como la comunidad extremeña se encuentra Aragón, que intentará articular una propuesta "lo más consensuada posible". En la última reunión del Consejo Escolar, se ha anunciado la creación de un grupo de trabajo para analizar el uso de los dispositivos móviles en los centros educativos, así como las implicaciones del CEA relacionadas con el mismo.

Además, han recordado que "en la actualidad no hay una normativa específica, sino que la decisión de la utilización o no de los dispositivos digitales móviles en las aulas depende del criterio de los equipos directivos de los centros con el consenso del Consejo Escolar y ha de quedar recogido en el Reglamento de Régimen Interno".

Canarias también se encuentra a la espera de las reuniones. Asturias defenderá, como Castilla y León, limitar su uso Secundaria y restricción total para Primaria. Cataluña estudia prohibirlo en Primaria para el curso 2024-2025 y Navarra, aunque no cuenta con una normativa autonómica, la mayoría de sus centros educativos restringen ya el uso de estos dispositivos en horario escolar.

