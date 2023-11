Pilar Alegría, ministra de Educación y Deporte y portavoz del Gobierno

Pilar Alegría se mantiene como ministra en el nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez. Seguirá manteniendo las competencias de Educación y Formación Profesional, igual que en la pasada legislatura, pero sumará las de Deporte, que hasta ahora dependían de Miquel Iceta. Además, asumirá la labor de portavoz del Gobierno en sustitución de Isabel Rodríguez.

Currículo

Nacida en Zaragoza en 1977. Es diplomada en Magisterio por la Universidad de Zaragoza y Máster en Estudios Avanzados en Educación Social por la Universidad Complutense de Madrid.

Militante primero de UGT y después del PSOE, ocupó su primer cargo relevante en 2001, a los 24 años, cuando la nombraron jefa de Gabinete de la entonces consejera de Educación aragonesa, Eva Almunia.

A partir de ese momento empieza a despuntar con un pie en Ferraz y otro en Aragón. Se acerca a Marcelino Iglesias, presidente entonces de la comunidad, y acaba poco después en Ferraz, durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, bajo el ala de Leyre Pajín como adjunta a la Organización, y entrando directamente en labores de Gobierno cuando a Almunia la hacen secretaria de Estado de Educación.

En el año 2008 fue elegida en las listas y sacó el escaño de diputada en el Congreso por Zaragoza. Esto lo compaginó con un puesto de vocal en la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, donde conoció a Pedro Sánchez. Al no resultar reelegida para el Congreso, volvió a la política regional en 2015, como diputada en las Cortes aragonesas y como Consejera de Innovación en el Gobierno regional de Javier Lambán.

En 2016, se convirtió en la portavoz de la candidatura de Susana Díaz en las primarias contra Pedro Sánchez, cuando el partido expulsó de la secretaría general al actual presidente. Cuando Sánchez volvió a hacerse con el poder, no le guardó rencor aparente y la nombró ministra de Educación en 2021, sustituyendo a Isabel Celaá.

En 2022 adquirió más peso en el PSOE y fue nombrada portavoz de la Ejecutiva Federal. Todos los lunes, ella es la protagonista de las ruedas de prensa del partido en las que se intenta marcar agenda.

Posición en la amnistía

La posición de Pilar Alegría respecto a la amnistía es cien por cien coincidente con la del secretario general, Pedro Sánchez. A fin de cuentas, como portavoz de la formación, siempre que ha hablado sobre la amnistía lo ha hecho marcando la posición del partido.

Si bien a ella no se le conocen críticas expresas a la amnistía antes del 23-J, o no han sido remarcadas, tras las pasadas elecciones se dedicó a defender la porsutra de la formación. Sin embargo, no ha acaparado mucho el foco ya que el partido lleva semanas sin celebrar las ruedas de prensa de los lunes.

Balance de su gestión

Pilar Alegría ha sido la encargada de aplicar la polémica Ley Celaá, también ha capitalizado las ayudas en becas y el impulso de la Formación Profesional llevado a cabo por el Ejecutivo de Sánchez.

Su labor, sin embargo, es conocida por ser la portavoz del PSOE. Ha sido durante el último Ejecutivo, tras la salida de personajes como Carmen Calvo o José Luis Ábalos, uno de los pocos pesos políticos que ha tenido Sánchez. Que la mantenga y que la haga portavoz del Gobierno evidencia la necesidad de Sánchez de armarse mejor ideológicamente.

Si bien en ese frente parece que va a afrontar una legislatura tranquila, las complicaciones le vendrán por asumir las competencias de Deportes. Tendrá que hacer frente a la organización del mundial de fútbol de 2030, la crisis que hay en la Federación Española de Fútbol y aplacar la crisis en el fútbol femenino.

