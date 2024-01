Juan Andrés y los 14 de Almería que se presentan a las gallegas con su partido de izquierdas

Juan Andrés Ruiz es el último perro verde en aterrizar en la política nacional. Un puñado de certezas y un arrebato han llevado a este hombre de 52 años, natural de Garrucha (Almería), a presentarse a las elecciones gallegas del próximo 18 de febrero. Lo hace con el partido que fundó en 2010: Izquierda por Almería (IPAL). Pero eso no es lo extraño. Otros trece almerienses, sin relación alguna con Galicia, le acompañarán en una aventura donde lucharán por copar un espacio político en la provincia de Lugo. ¿Por qué allí? "Estábamos entre Ourense o Lugo, porque somos 14. Fue al azar, salió la primera. Digo: pues en esta mismo", contesta a EL ESPAÑOL.

Se define como un hombre de izquierdas. "Izquierda antigua", asevera. Estuvo hace años en Lugo capital —"estuvimos en la capital hace más de 20 años quizás para hacer una protesta"—, no recuerda bien cuándo, pero es el máximo contacto que tiene con aquella tierra, que no conoce "en profundidad". Su programa político se basa en la Educación —ha leído que hay poca salubridad en algunos colegios lucenses— y la Sanidad, quiere recortar las listas de espera.

Ruiz habla de previsiones y no lanza las campanas al vuelo. Tiene los pies en el suelo. Sabe que es complicado sacar un representante sin que le conozca nadie en Lugo. Ni a él ni a ninguno de los 14 miembros (más los suplentes) que le acompañan. Pero anima a quienes quieran apoyarles: "No se arrepentirán". Habrá que ver el recuento del 18 de febrero para valorar el éxito, Juan Andrés lo verá con la pena de no haberse podido presentar en más provincias, que era su idea.

Y sin embargo, ya ha conseguido todo lo que quería. Porque el verdadero objetivo de Ruiz y los suyos era dar a conocer su partido: Izquierda por Almería. No pretendían otra cosa. Se han presentado anteriormente en los comicios andaluces y en los locales del 28 de mayo. Faltaron a las generales de julio. "Nos faltaron menos de 100 avales", reconoce Juan Andrés Ruiz: "La gente desconfiaba por los datos que había que poner para el aval, así que nos faltó poco".

Ahora podrá tomarse la revancha en Galicia, pero no será la última. "Nos presentaremos también, si conseguimos los avales, en País Vasco y a las europeas. He leído que puede que haya catalanas. Si se adelantan, también lo haremos".

Su vida

Juan Andrés lleva trabajando desde niño. Apunta que es graduado social: "He hecho casi de todo. Yo los estudios los saqué ya de mayor". Reconoce que tuvo que abandonar pronto el colegio, a los 13 años, para meterse durante horas debajo de un plástico y poder ayudar a su familia después de que su padre cayera enfermo. Pasó años trabajando en el invernadero, hasta que no pudo más.

Luego, se fue a la capital almeriense; es, ante todo, un currante. "Estuve trabajando como pinche de cocina, luego en la barra del bar, en el Poniente de Almería, y he sido repartidor de Kebabs, de comercio. Hasta que la vida me dijo: no puedes seguir así. He hecho de todo; también fui autónomo en la construcción de 2003 a 2011".

Comenzó entonces a sacar sus ratos libres para estudiar. "Hice los estudios necesarios para poder salir adelante, para no aguantar a los empresarios y pasar 8 o 10 horas aguantando incomodidades", reconoce sacando su ideología. "Sé lo que es trabajar y esperar 30 días para poder llevar dinero a casa".

Políticamente se reconoce de izquierdas. Su referente es Julio Anguita, por lo que comenzó a militar en Izquierda Unida. Las discrepancias con los sucesores del malagueño le hizo abandonar el barco y enrolarse en el PSOE. Después llegó Podemos (2014) y se afilió. Militó e hizo de apoderado.

Fue en 2010 cuando creó su partido político, Izquierda por Almería. Luego, en 2019, ampliaron los estatutos y se registró a nivel nacional. Nunca prestó la marca a Podemos para ir en coalición. "Mi partido es independiente", reconoce.

Actualmente, Juan Andrés preside una asociación. La define con una tromba de ideas. "Solemos ayudar a gente, contra la vulneración de los Derechos Fundamentales. Nos dedicamos a eso y, mientras el cuerpo me aguante, a ayudar a gente en todos los niveles. Cualquier situación donde se hayan vulnerado derechos: menores, violencia de género, instituciones penitenciarias… Es un poco amplio y no hay mucho personal. Yo soy el que más me muevo y tengo gente hasta en Madrid, por temas laborales, de esa índole. No es que lo diga yo, lo pueden decir ellos, hasta he dado dinero para que la gente dé de comer a sus hijos".

Sus acompañantes

Durante la entrevista con EL ESPAÑOL, Juan Andrés reconoce que ya le ha contactado un chico de Lugo para ofrecerles ayuda. "Lo más importante es darse a conocer, porque no eres de la provincia y a la gente quizás le cueste votarnos. No se puede decir que vamos a tener representación. Aunque esperamos tener algunos votos, lo importante es darnos a conocer. Para el futuro, que sepan lo que es IPAL y, si alguno quiere apoyarnos, muy agradecidos al que quiera".

Mitin de IPAL, Juan Andrés a la izquierda de la imagen.

También les han dicho que no podrán participar por no estar empadronados en Galicia. "Cuando estuve hablando con la Junta Electoral del Parlamento, nos dijeron que hacía falta estar censados en la comunidad para presentarse. Yo soy graduado social y entiendo un poco de leyes. Examiné la ley electoral autonómica y la general. Se necesita estar censado donde vaya uno a votar, pero el candidato no lo necesita. Solo hacen falta 14 candidatos y tres suplentes. Nos estarían prohibiendo un derecho".

Seguro de que la candidatura saldrá adelante, Juan Andrés da una pista al electorado. Son de izquierdas, ¿pero qué izquierda? "Tiramos a la parte de Podemos, pero no todo. Sí en parte. Nosotros somos una izquierda antigua, lo que es la verdadera izquierda, no se mira al capitalismo, no vamos a dictar unas leyes que vayan a joder al ciudadano y al empresario no le vamos a tocar, no. Las leyes deben ser para todos. Siempre vamos a mirar más hacia la persona vulnerable, la que nos necesita, sin que haya intermediación, ni nada".

En total, han conseguido inscribir a 17 miembros para presentarse en Lugo. Las define así: "Personas trabajadoras que saben lo que es sufrir para llegar a final de mes. No somos empresarios grandes y no sabemos lo que es tener que esperar 30 días bajo el sol para comer. Sabemos lo que es la pobreza, la humildad, las personas vulnerables".

La hazaña que lidera Juan Andrés tendrá como número dos a Serafín Maldonado. Ruiz le define como "presidente de una asociación intercultural y conserje de un colegio. Y en la asociación recoge alimentos y se lo da a personas desfavorecidas. Nos hacemos bastante cargo de muchas familias que necesitan alimentos y ayudas".

El resto de miembros de IPAL que concurrirán a las elecciones gallegas por Lugo son, según Ruiz: "Andrea María Martínez, María Rosa Cano Jiménez, Jesús Cáceres Torres, Ángeles María Criado Crespo, José Molina Carrillo, María del Carmen Fernández, Isabel María Sánchez Rodríguez, Juan Martínez Asencio, Adrián Corral Castillo, Belén Granero Jiménez, Salvador López González y Diego Miguel Piñero". Nombra a cuatro suplentes: José Manuel López Fernández, Ana Isabel Cano Jiménez, Antonio Reche Fernández y Cristina Saez Algarte".

La campaña la vivirán desde Almería. De todas formas, ya es un éxito. Si en el 82' se hizo popular el cántico del Cabo de Gata hasta Finisterre hay que ver la gente cómo está con J. R.; en 2024, en otro sentido, de Finisterre al Cabo de Gata hablan de J. A. Habrá que ver si da resultados la estrategia. Por si acaso, ahí queda la última petición de Ruiz: "Que nos admitan la candidatura, vernos por la zona y tratar de crecer. Que nos apoyen, que no se van a arrepentir".

