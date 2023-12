Ramón García, en el test de Navidad: "Mi mejor regalo de los Reyes Magos ha sido un Seat 1200 Sport"

Ramón García vuelve a RTVE por Navidad. Y es que este 31 de diciembre volverá a asomarse al balcón de Televisión Española para dar, por vigésima vez, las Campanadas y recibir el 2024 acompañado por la cantante Ana Mena y la futbolista Jennifer Hermoso.

“Las Campanadas es la retransmisión más importante del año, sobre todo porque es cortita, pero muy intensa. Hay mucha gente viéndote, y eso supone mucha responsabilidad. Yo ya llevo 20 y sé de lo que va la cosa...”, reconoce el presentador. “Mis primeras Campanadas en La 1 fueron en 1995, Ana Mena no había nacido y Jennifer… por ahí andaba. En total, he estado en cuatro décadas diferentes: los 90, los 2000, 2010 y 2020”, añade.

No obstante, tendrá a dos novatas a su lado a las que ve nerviosas porque no es lo suyo, pero “es lógico, es como si yo me pongo a jugar un partido de fútbol o me pongo a cantar en un concierto. Pues yo estaría con nervios añadidos. Lo van a hacer muy bien”, aclara.

Ana Obregón y Ramón García presentaron las campanadas que daban por finalizado el año 1995 y daban la bienvenida a 1996.

En todos estos años el mundo ha sufrido muchos cambios, España también… “ha cambiado el siglo, el milenio, la moneda. He hecho muchas cosas desde ese balcón de la Puerta del Sol. Yo también he cambiado mucho”, admite el bilbaíno.

La duda surge si volverá con el atuendo que le ha caracterizado durante las Campanadas, la famosa capa castellana de Ramón García: “Esa prenda no puede faltar, pero este año la capa aparecerá de manera diferente. La ropa tendrá su protagonismo, pero no puedo adelantar más”, asegura.

Sobre sus compañeros en otras cadenas (Dani Mateo y Cristina Pardo, en La Sexta; Cristina Pedroche y Alberto Chicote, en Antena 3; o Marta Flich y Jesús Calleja en Telecinco y Cuatro) afirma que “lo que haré será saludar a todos antes. Me gusta ser una especie de anfitrión y desearles a todos suerte. Somos compañeros, trabajamos en lo mismo y ojalá nos salga bien a todos. A los de Mediaset no les veré porque este año se han ido a Sevilla a darlas”.

[Raúl Gómez, en el test de Navidad: "Compartiría mi décimo de la Lotería con Miguel Ángel Revilla"]

El 2023 ha sido el año del reencuentro del veterano presentador bilbaíno con la audiencia nacional, ya que volvió a ponerse al frente de El Grand Prix este verano, 18 años después de su última emisión en La 1.

Y es que se demostró que la nostalgia está de moda y, aun sin su mítica vaquilla, el regreso del mítico formato conquistó a la audiencia, logrando unos datos que pocas veces se han visto en los últimos años: Un 26,1% de share y más de 2 millones y medio de espectadores, coronándose como el mejor estreno de todo el año en televisión en España. “Ha sido el gran bombazo de 2023”, destaca García.

Ramón García, tras su vuelta a 'El Grand Prix', este 2023. RTVE

“El Grand Prix es un programa clásico que se ha sabido modernizar, que ha sabido adaptarse a los tiempos encajando perfectamente en unas nuevas generaciones. Hemos conseguido que muchos jóvenes vean Televisión Española y muchos padres me han dicho que sus hijos han dejado el móvil encima de la mesa para ver el concurso junto a ellos”, asegura.

Además, García sigue triunfando con su programa diario En compañía, que se emite en CMM TV (Castilla-La Mancha Media, que anteriormente se llamaba Castilla-La Mancha Televisión), por las tardes de lunes a viernes desde 2016: “Este último año ha sido el mejor de todos, hacemos unos grandes datos de audiencia por las tardes porque entretenemos y ayudamos a la gente”, afirma el presentador.

[Carlos Latre, en el test de Navidad: "Le daría carbón a nuestros políticos, a ver si se dejan de disputas"]

El test navideño

EL ESPAÑOL ha contactado con el bilbaíno para hacer un balance de este exitoso 2023 y para saber cómo afronta 2024 gracias al test navideño que se ha sometido.

Pregunta.– ¿Qué producto nunca falta en su mesa?

Respuesta.– El mazapán es indispensable en todas las celebraciones navideñas en mi casa.

P.– ¿Alguna pelea mítica que recuerde con su suegro/a, cuñado/a o familiar que se pueda contar?

R.– No recuerdo ninguna, sobre todo porque siempre me ha tocado trabajar en estas fechas, así que no hemos tenido peleas (risas).

Esta Nochevieja, Ramón García presentará las Campanadas, junto a Jenni Hermoso. RTVE

P.– ¿Qué cosa loca le pide al próximo año?

R.– Virgencita... que me quede como estoy, aunque siempre pido salud porque si la tienes, uno puede hacer de todo, y yo ya tengo 62 años… Pediría la trilogía clásica: Paz, que es muy necesaria actualmente en el mundo, salud y trabajo.

[Ion Aramendi, en el test de Navidad: "Adornaría el árbol con Almeida. Seguro que lo tiraría al suelo"]

P.– ¿Con quién le gustaría compartir su mesa en Nochevieja?

R.– Con todos los presentadores de las Campanadas, y cuando acabáramos, cada uno a su cadena. Yo tenía un sueño, y fue que en la pandemia intenté que se dieran las campanadas con la Puerta del Sol en silencio y una señal única para todas las televisiones, pero no pudo ser.

P.– ¿Quién ha sido el gran triunfador de 2023 y quién será en 2024?

R.– De 2023, sin duda la Sección Femenina de fútbol. Es algo que todos llevamos en el corazón porque nos hicieron muy felices y me encanta que en las Campanadas esté Jennifer Hermoso. Me vi todos los partidos del mundial porque soy muy futbolero. ¿De 2024? No tengo ni idea, si lo supiese, me dedicaría a otra cosa.

P.– ¿Un libro y un disco para 2024?

R.– El último de Dolores Redondo, Esperando el diluvio, basado en un hecho real de un asesino que se desarrolla en mi tierra, en Bilbao, en las inundaciones que hubo en los años 80. Es un libro fantástico para conocer la ciudad en esos años, es una obra interesantísima, con ese sello que tiene Dolores Redondo.

¿Disco? Soy muy de los Rolling Stones, así que recomendaría el último que es una auténtica maravilla, como unos tíos con 80 palos se han marcado un discazo maravilloso.

Ramón García, que vuelve para presentar las Campanadas de 2023 a 2024. RTVE

P.– ¿Qué restaurante recomienda para el año que viene?

R.– Soy muy de comer bien y tengo muchos amigos con restaurantes, así que no me voy a decidir por ninguno porque, si no, el resto se puede enfadar. Tenemos la suerte de tener un país donde se cocina muy bien y donde hay unos profesionales estupendos de la cocina.

P.– ¿A qué político o personaje famoso le daría carbón por este 2023?

R.– A todos los responsables de la guerra en Ucrania y en la antigua Palestina, sin ninguna duda.

P.– ¿El mejor y el peor regalo de Reyes que le han hecho?

R.– El mejor, un Seat 1200 Sport maravilloso de segunda mano que los Reyes Magos se dieron cuenta de que me había encantado al verlo en un concesionario. Los regalos nunca son malos, todos lo que me han hecho han sido muy bonitos.

Sigue los temas que te interesan