Raúl Gómez, en el test de Navidad: "Compartiría mi décimo de la Lotería con Miguel Ángel Revilla"

Raúl Gómez no ha parado este 2023. A principios de año estrenó en RTVE el concurso Todos contra 1 que copresentaba con Rodrigo Vázquez (conductor de El Cazador en La 1); en marzo lanzó al mercado su segundo libro, Bendita locura, la continuación de La vida mola, donde cuenta sus vivencias de runner personales, en Maraton Man y Superhumanos.

Pero ha sido casi a finales de año, en noviembre, cuando se ha estrenado en Cuatro su último proyecto, En busca del Nirvana, donde los diez participantes de este nuevo espacio (Alejandro Nieto, Andrea Gasca, Inma Campano, Christopher Mateo, Iratxe Soriano, Yoli Claramonte, Mahi Masegosa, Cristo Contreras, Charlotte Caniggia y Aless Gibaja) viajaron a Nepal junto al presentador sin conocer de antemano ni al resto de sus compañeros ni el objetivo del programa: encontrar la paz interior lejos del mundanal ruido a través de una divertida competición por equipos llevada a cabo en una realidad en las antípodas de la suya, sin lujos y sin likes. Eso sí, con un premio de hasta 30.000 euros.

"Si hace un par de años me hubieran propuesto presentar un 'reality', seguramente habría dicho que no. Pero es que me mostraron el proyecto y se juntaban muchos ingredientes que me gustan. Uno era viajar, otro era Nepal, otro era Warner Bros. ITVP, la productora, que sabía lo que son capaces de hacer con su magistral edición. Después me presentaron a los diez concursantes y pensé que de ahí solo podía salir una locura, así que me sumé", reconoce el barcelonés.

Raúl Gómez en uno de sus viajes. Cedida

Además, Nepal ya era terreno conocido para el 'runner', ya que había recorrido sus calles corriendo en su anterior visita con Maraton Man: "Cuando fui con el programa de Movistar Plus+ lo disfruté por primera vez, y cuando vives algo por primera vez todo te sorprende, te alucina y lo gozas al 200%. Esta vez ya fui sabiendo lo que había. Fuimos por zonas parecidas y con una tranquilidad absoluta. Sólo me he dediqué a disfrutar del lugar y de los concursantes", comenta Gómez.

Este formato ha supuesto la vuelta del presentador a Mediaset tras su periplo por Atresmedia, Movistar Plus+ y Televisión Española: "La última vez que estuve en este grupo de comunicación, si no recuerdo mal, fue con el último Caiga quien caiga de Cuatro y en espacio Negocia como puedas. Ahora vuelvo y estoy contento", señala.

"Justo en noviembre se han cumplido 20 años desde que empecé a trabajar en televisión, fue en Vitamina N en Barcelona, y mi primera vez en televisión nacional fue en TNT, que hace más años que una playa (risas). Que después de dos décadas sigan confiando en mí me parece maravilloso, doy gracias a quien me propone cosas y me mola que siga habiendo cosas que me apetecen, muy diferentes entre sí. Porque En busca del Nirvana no tiene nada que ver con Maraton Man, pero es entretenido", admite.

Mientras se afianza en la parrilla de Cuatro el reality, Raúl Gómez sigue esperando nuevas propuestas de la cadena, sin dejar de lado otra de sus facetas más conocidas, la de runner.

El barcelonés, con 23 maratones a sus espaldas, haber recorrido por relevos de Madrid a Barcelona o de Boston a Nueva York, ahora está entrenando para el maratón de Copenhague el 5 de mayo de 2024, preparado para recorrer las calles danesas por primera vez, como siempre hace con los maratones ya que, hasta ahora, no ha repetido ninguno.

TEST NAVIDEÑO DE EL ESPAÑOL

EL ESPAÑOL ha contactado con el barcelonés para hacer un balance de este exitoso 2023 y para saber cómo afronta 2024 gracias al test navideño que se ha sometido.

Pregunta: ¿Qué producto nunca falta en su mesa?

Respuesta: Cerveza, vino y las típicas mini tostas de mantequilla y salmón ahumando, muy de los 90, nunca fallan.

P: ¿Es del 'team' de Pedroche y sus transparencias o es de los que prefiere a Ramón García con capa?

R: En mi casa la programación televisiva de esa noche la llevan los jefes de la casa, mis abuelos, y ellos son de Ramón García y su capa, tradiciones…

Raúl Gómez en el programa 'En busca del Nirvana'. Cedida

P: ¿Alguna pelea mítica que recuerdes con su suegro/a, cuñado/a o familiar que se pueda contar?

R: Desde hace varios años no se habla de política en la mesa: ¿para qué?

P: ¿Qué cosa loca le pide al próximo año?

R: Presentar los informativos y que algún director de cine confíe en mi (risas).

P: ¿A quién daría la amnistía este año más allá de Puigdemont?

R: Amnistiaría al creador de la pizza con piña.

P: ¿Con qué político cenaría en Nochebuena? ¿Y en Nochevieja?

R: Pues me encantaría hacer una cenita con todos los líderes de todos los partidos de España, a ver si dejan a un lado la gresca constante y se entienden mejor, les hace falta una cena relajada con su vino, sus brindis, sus gambas a la plancha…

P: ¿Quién sería su mediador para resolver lo que pasa en España?

R: Julio Iglesias sería el mejor.

P: ¿Quién ha sido el gran triunfador de 2023 y quién será en 2024?

R: La selección femenina de fútbol creo que ha sido una de las grandes triunfadoras de este año y el que viene… El Girona, que está sorprendiendo a los grandes de la liga de fútbol.

P: ¿Un libro y un disco para 2024?

R: El último que he leído, Quizás vivir sea esto del médico y alpinista Jorge Egocheaga. Un disco, el último de Leiva, Cuando te muerdes el labio.

P: ¿Cuánto cree que durará el Gobierno de Pedro Sánchez?

R: No lo sé, lo consulto con ChatGPT y os digo.

P: ¿Qué restaurante recomienda para el año que viene?

R: Mo de Movimiento en Madrid, y una hamburguesa con miradas al Mediterráneo en el chiringuito Bartolo en Formentera.

El presentador Raúl Gómez. Cedida

P: ¿Con qué político compartiría un décimo?

R: Con Miguel Ángel Revilla, expresidente de Cantabria.

P: ¿Con qué político adornaría mano a mano el árbol de Navidad?

R: No tengo ninguna duda, Abel Caballero, aunque le pediría que fuesen luces de led para que la factura navideña de la luz no fuese un escándalo.

P: ¿Cuál sería el regalo de Papa Noel o Reyes Magos que pediría?

R: Salud y sonrisas, no pido más… bueno, y una suscripción y plan de viaje incluido a alguna maratón que aún no haya hecho como el de París, Roma o Florencia.

P: ¿Con qué político o personaje famoso se tomaría las uvas? ¿Por qué?

R: Con los expresidentes que ha tenido España, porque después de las uvas toca bailar con los programas musicales de la televisión y me encantaría ver que tal dotes de baile tiene Zapatero, Aznar, Felipe González…

P: ¿Con qué político o personaje famoso se iría de viaje en Fin de Año?

R: Con los Beckham, solo por estar en alguna de esas humildes casas entre David, Victoria y esa juventud que tiene por hijos, podría ser divertido. Y su lista de invitados también debe de ser bien curiosa…

P: ¿El mejor y el peor regalo de Reyes que le han hecho?

R: El mejor, una cámara de fotos que ha sido mi fiel amiga los últimos ocho años de mi vida. Y el peor… carbón en mi juventud acompañado por unos calcetines y un pijama.

