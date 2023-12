Carlos Latre, en el test de Navidad: "Le daría carbón a nuestros políticos, a ver si se dejan de disputas"

Carlos Latre concluirá 2023 por todo lo alto. Ha triunfado con su espectáculo OneMan Show, donde interpretaba a 100 personajes durante 90 minutos repasando toda la actualidad; ha conquistado a los espectadores de El Hormiguero con sus imitaciones; y ha llevado a cabo su gran proyecto este año, la vuelta de Crónicas Marcianas.

Este diciembre Telecinco estrenó Crónicas Marcianas: El Reencuentro, un formato realizado por Producciones ERTAL con Yolanda Marcos, la mujer del showman, al frente de la producción. En esa mirada al pasado, Latre consiguió juntar a Xavier Sardá con sus míticos 'marcianos' del exitoso programa como Paz Padilla, Fernando Ramos, Rocío Madrid, Rosario Pardo, Xavier Deltell, Mariano Mariano o Javier Cárdenas.

Y es que, de 1997 a 2005, Crónicas Marcianas fue el programa referente de las noches de Telecinco y de España, de donde surgieron personajes que, posteriormente, han protagonizado muchas horas de televisión como Nuria Bermúdez, Leonardo Dantés, Tamara Seisdedos (ahora Yurena), Paco Porras, Tony Genil... y tantos otros que a finales de los 90 y a comienzos de siglo se hicieron un hueco en la vida de los españoles.

El castellonense reconoce que grabar ese programa y volver a estar con sus antiguos compañeros "ha sido muy emocionante. Cuando estábamos haciendo Crónicas Marcianas no éramos conscientes de que estábamos entrando en la historia de la televisión". Pero también destaca que esta ha cambiado a lo largo de estas dos décadas: "Los tiempos son otros, las formas de ver los programas son otras, el ritmo televisivo es otro, no había redes sociales... que creo que explotarían si hubiesen existido durante la emisión del programa. Tengo claro que ahora hay más límites en el humor", señala el showman.

El factor nostalgia jugó un papel fundamental para que la audiencia se pusiera de su parte, logrando el 12 de diciembre, el día del estreno de Crónicas Marcianas: El Reencuentro, un 14.2% de cuota y 1.296.000 espectadores. Ese dato dejó la puerta abierta para que Mediaset pueda pensar en una segunda entrega del programa, ya que, como Latre comentó en su presentación, tuvieron que resumir todo el material de ocho años de programa diario (1.277 emisiones) en hora y media de programa, ya que los archivos cedidos por Gestmusic a Producciones ERTAL daban para mucho más de una sola entrega.

Con la duda de si harán otro o no, el showman ya está inmerso en las grabaciones de la nueva entrega de Tu cara me suena para 2024 y preparando sus caracterizaciones en El Hormiguero, donde sus apariciones son de las más aplaudidas por los espectadores. "El programa de Pablo Motos es la adrenalina del directo, la creación de nuevos personajes vinculados a la actualidad, el proceso de caracterización, los nervios de no saber si te saldrá bien o no. Llevo haciéndolo desde hace veinticinco años, empecé en Crónicas Marcianas, y me sigue fascinando", comenta.

Es que su día a día "es una locura maravillosa. Me levanto por la mañana y lo primero que hago es un poco de deporte, eso me refresca, me mantiene fuerte y lúcido. A partir de ahí, cada día es una aventura diferente, que es lo bonito de esta profesión", reconoce Latre.

Para culminar su 2023 espectacular, fue nombrado Embajador de la Comunitat Valenciana en el día de su Festividad, el 9 de Octubre. Un premio honorífico entregado por el Presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón.

El castellonense afronta las navidades con la tranquilidad de tener un año 2024 lleno de proyectos, ya sean en Antena 3 (Tu cara me suena y El Hormiguero), en Telecinco (si hay una nueva entrega de Crónicas Marcianas) y en el teatro, con su nuevo show.

Test navideño de El Español

EL ESPAÑOL ha contactado con el showman para hacer un balance de este exitoso 2023 y para saber cómo afronta 2024 gracias al test navideño que se ha sometido.

Pregunta: ¿Qué producto nunca falta en su mesa?

Respuesta: La verdad es que yo soy un gran amante de la gastronomía y algo que nunca falta en mi mesa es un buen vino que riegue nuestros productos españoles. Como decía Óscar Wilde: "La vida es demasiado corta como para beber un mal vino".

P: ¿Es del team de Pedroche y sus transparencias o es de los que prefiere a Ramón García con capa?

R: Soy team Pedroche total. Creo que en los últimos años ha sido una gran revelación en la tele, aunque Ramón García es un clásico, también soy muy fan de Ramontxu, pero si tengo que elegir, me quedo con Cristina Pedroche.

P: ¿Alguna 'pelea' mítica que recuerdes con su suegro/a, cuñado/a o familiar que se pueda contar?

R: Mi familia es un matriarcado, mi madre son cinco hermanas. Hay una pelea maravillosa que llamamos 'La Guerra del Martini', consiste en que, antes de comer o cenar, mientras se acaba de preparar la comida, se sirven unos cócteles y empezamos todos los hijos, primos y cuñados a 'pelear' por quién ha robado la bebida a quién, quién se ha tomado más cócteles, quién no encuentra el suyo… y es ya un clásico en mi casa.

P: ¿Qué cosa loca le pide al próximo año?

R: Viajar mucho, reír mucho y abrazar muchísimo. Sé que no es una cosa muy loca, pero me encantaría poder viajar por todo el mundo en 2024.

P: ¿Con qué político o personaje famoso cenaría en Nochebuena? ¿Y en Nochevieja? Nombre y por qué.

R: Si pudiera elegir, en Nochebuena me encantaría compartir mesa y un buen vino con Julio Iglesias, al que admiro muchísimo. En Nochevieja, más de juerga, con el exjugador del Betis Joaquín, me parece que es un tío superdivertido y simpático. Una Nochevieja con él contando chistes estaría genial, éxito asegurado.

P: ¿Quién ha sido el gran triunfador de 2023 y quién será en 2024?

R: Creo que, sin duda alguna, las jugadoras de la Selección Española. Han sido las triunfadoras absolutas y el fútbol femenino en general. Este ha sido, desde luego, su año.

En 2024, a nivel deportivo, me encantaría que fuera Rafa Nadal por su vuelta a las pistas y que volviera a lo más alto del tenis mundial. También me encantaría que Fernando Alonso nos diera alguna alegría. A nivel social creo que el mayor triunfo de la sociedad sería llegar a acuerdos para que se acaben las guerras de Ucrania e Israel- Palestina. Ponerle fin a ese sinsentido, a ese horror y ese sufrimiento sería para mí el auténtico triunfo de 2024.

P: ¿Un libro y un disco para 2024?

R: Voy a recomendar dos muy diferentes. El barco de Teseo de V.M Straka. Es un libro de aventuras y misterio maravilloso. Es muy especial y diferente: con mapas, postales, fotocopias, páginas de blocs de notas, páginas de periódico, fotografías… que te van guiando por la historia. Es un libro interactivo, pero en modo analógico y tangible, de los de toda la vida.

Y por otro lado, ahora que parece que nos estamos empezando a concienciar de la importancia de la salud mental, recomendaría algo de autoayuda pero algo bueno, como los de Marián Rojas Estapé, Cómo hacer que te pasen cosas buenas o Encuentra tu persona vitamina. También el que acaba de publicar Adriana Abenia, La vida ahora, en el que con su ejemplo creo que podría ayudar a muchas personas.

Y en música, mi nuevo descubrimiento ha sido El Gallo, del argentino Maximiliano Calvo, rock estilo años 70 que me ha encantado.

P: ¿Qué restaurante recomienda para el año que viene?

R: Bascoat, es un restaurante que ha abierto hace poco en Madrid de los chefs donostiarras Rodrigo García y Nagore Irazuegi. Creo que es uno de los mejores restaurantes en los que he estado.

P: ¿Con qué político o personaje famoso compartiría un décimo?

R: No lo haría con un personaje o político, lo compartiría con quien lo necesitara. Creo que, por desgracia, cada vez hay más gente pasándolo muy mal y que necesita ayuda urgente, los que somos personajes públicos y personas privilegiadas tenemos el deber de concienciar y ayudar todo lo que podamos. Si me tocará la lotería lo compartiría con los que de verdad lo necesitan.

P: ¿Con qué político o personaje famoso adornaría mano a mano el árbol de Navidad?

R: Me encantaría adornarlo con Karlos Arguiñano, que es un tío maravilloso, cachondo, divertido, lo llenaríamos seguro de cosas ricas y con mucho fundamento.

P: ¿Cuál sería el regalo de Papa Noel o Reyes Magos que pediría?

R: Últimamente no pido para mí, pido para los demás. Un excelente regalo sería que no dejemos de reír, que haya siempre humor, que es lo que digo siempre al final de mis shows. Vivimos en un mundo muy falso y "muy bien quedista", me gustaría que fuésemos más reales, más de verdad. Pediría también más buen rollo, más entendimiento, más conversación, está todo demasiado agrio y demasiado áspero.

P: ¿Con qué político o personaje famoso te tomarías las uvas? ¿Por qué?

R: Para celebrar las uvas invitaría al equipo al completo de Crónicas Marcianas: El Reencuentro, que hemos vuelto después de dieciocho años. Ha sido un exitazo y a la gente le ha encantado. Sería una despedida del año muy bonita.

P: ¿A qué político le daría carbón por este 2023?

R: Les daría carbón a nuestros políticos en bloque, a ver si se ponen las pilas de una vez y se dejan de tanta disputa, de tan bronca absurda y empiezan a tener un poquito más de sentido común y sentido de Estado. Ojalá se preocuparan por lo que de verdad es importante para el país: sus ciudadanos, su economía, su salud, su educación, su día a día y no tanto de su ego personal. Me gustaría también que nosotros, los españoles, fuéramos capaces de ver la maravilla de país que tenemos y creérnoslo un poquito más. Todo nos iría mucho mejor.

