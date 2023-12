"No vuelvo a casa por Navidad, me han timado"

Enrique Rey no podrá volver a casa esta Navidad. Ni él ni tampoco un centenar de personas que compraron billetes de avión para regresar estas fiestas a sus países de origen, la mayoría en América Latina.



La agencia de viajes denominada 'Alpes, turismo y vacaciones' ha dejado a los viajeros en tierra después de haber abonado los billetes de avión. Las sucursales, dos en Madrid y una en Murcia, permanecen cerradas y tampoco responden a los correos electrónicos ni a las llamadas telefónicas de estos clientes que solicitan una solución.



En el capítulo de hoy escucharás la historia de Enrique Rey, un conserje que trabaja en Madrid en la portería de un edificio de pisos en Príncipe Pío. Su familia le esperaba en Colombia por Navidad, pero este año y ya van cuatro, tampoco será posible verlos. Pasará las navidades desde su portería echando de menos "el asado y el baile" de Medellín. Allí le esperan sus hermanos, uno de ellos enfermo, "el que peor se lo ha tomado". Enrique ha tardado "todo un año en ahorrar 980 euros", un billete que fue abonando en pequeñas cantidades y que casi "es el sueldo de un mes en la portería".



Enrique García, portavoz de OCU, nos explica qué opciones tienen los afectados para reclamar su dinero. "Echan la persiana y, si te he visto, no me acuerdo. Por desgracia, este modelo se repite, dejando a los consumidores tirados", afirma.

