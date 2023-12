El enfado de Pablo Motos por su error en el baile de 'El Hormiguero': "Ha sido una cagada como un piano"

La artista Malú acudió este lunes a El Hormiguero para presentar su nuevo trabajo, A todo sí. Una vez más, el programa de Pablo Motos comenzaba con el habitual baile inicial que marca el comienzo del formato audiovisual en Antena 3. Como ocurre en la emisión de todos los programas, Pablo Motos, Jorge Ventosa y los colaboradores que acudan ese día comienzan un baile en que muestran su aprendida coreografía a ritmo de la canción (It Goes Like) Nanana de Peggy Gou.

Una canción que cambia en cada temporada del espacio de entretenimiento. En esta ocasión, se pudo ver a Marron y Nuria Roca haciendo el baile detrás de Pablo Motos y Jorge Ventosa. Sin embargo, instantes después de comenzar a bailar Jorge Ventosa perdió el ritmo y se equivocó en sus pasos. Un hecho que desconcentró al presentador de Antena 3, que también perdió el hilo del baile.

Por eso, al finalizar la actuación ambos se hicieron reproches sobre lo ocurrido. "¡Has sido tú", dijo Pablo Motos, convencido de que la equivocación había sido por parte de su compañero. Por su parte, Jorge Ventosa, quiso pedir una repetición de las imágenes para visualizar conjuntamente la secuencia del inicio del programa y demostrar que no había sido él el que se había perdido en la coreografía. "¿Podemos ver las imágenes?", pidió.

"Ha sido una cagada como un piano de cola"

Aunque, Pablo Motos siguió echándole la culpa. "Podemos poner el vídeo, pero hacemos este baile porque el coreógrafo eres tú y yo me fijo en ti. Ha sido una cagada como un piano de cola", manifestó.

Mientras tanto, los colaboradores rodearon al coreógrafo señalando su error. Aunque, Pablo Motos insistía en señalar que él no se había equivocado, sino que había estado siguiendo los pasos de Jorge Ventosa, como hace cada día. En este sentido, el programa ofreció al público una repetición de lo sucedido. Y fue en este instante cuando a cámara lenta se pudo ver cada paso que habían dado los cinco integrantes de El Hormiguero.

Tras ser señalado por todos, los espectadores que se encontraban en el plató se echaron a reír, ya que pudieron comprobar que Jorge Ventosa tenía razón. Había sido el conductor del programa el que se había confundido en sus pasos. Pablo Motos, avergonzado, intentó taparse la cara mientras Jorge Salvador gritaba "¡retratado!".

Después del enfado del presentador el programa comenzó con la visita de Malú, que juntó a las hormigas Trancas y Barrancas, conversó con Motos y disfrutó de los experimentos de Nuria Roca. Aunque antes de comenzar con la entrevista, el formato de entretenimiento ofreció el anuncio promocional de la Navidad en Antena 3.

Pablo Motos y Jorge Ventosa se equivocan en el baile inicial de 'El Hormiguero'. Antena 3

Más tarde, Pablo Motos inició su charla con Malú, la primera de las invitadas de la semana, ya que este martes el programa contará con la presencia de Pedro Alonso y Begoña Vargas, que presentan Berlín, la nueva serie de Netflix.

El miércoles se espera la visita de la cantante Lola Índigo y, sin duda, la más esperada de la semana llega el jueves con Isabel Preysler tras el estreno de su documental en Disney Plus+, Isabel Preysler: mi Navidad.

