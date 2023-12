Malú, sobre su parto: "Fue horroroso y agotador. Se me reventaron todas las venas de mi cara y mi cuerpo"

Este mes de diciembre, Malú (41 años) está celebrando una de sus mejores etapas profesionales como artista después de más de dos décadas en la industria musical. Ha sido este día 7 cuando ha anunciado su esperada gira musical por España, A todo sí, y ha lanzado las entradas a la venta. "Una gira superespecial y única donde estaremos muy cerquita. Ganas de empezar", escribía en su perfil de Instagram.

Horas antes, la cantante ha hecho una especial visita a Risto Mejide (49) en Viajando con Chester, donde también ha desvelado detalles de su relación y posterior ruptura con Albert Rivera (44), de la maternidad y el "difícil" parto de su hija Lucía (3) en 2020 y sobre cómo se sintió después de dar a luz.

La intérprete de Ahora tú comenzó su romance con el exlíder de Ciudadanos en 2019, un amor que saltó a la fama en el mes de febrero. Un año después, llegaba al mundo su hija en común. "Ya está aquí nuestra niña, Lucía. Te acompañaremos en tus pasos toda la vida. El pie más bonito del mundo", anunciaban los padres en sus redes sociales. Su amor duró cuatro años. En junio de 2023 rompían su relación sentimental después de semanas de rumores de un posible distanciamiento. Ahora, Malú se ha abierto en canal y ha revelado algunos momentos insólitos de su vida familiar.

"Creo que la llegada de un hijo multiplica lo que había en la pareja planteado como lo bueno y lo malo. También creo que separa mucho si las dos personas no están en el mismo sitio. Eso crea un mundo", ha subrayado al presentador.

La artista también ha confesado que, con el nacimiento de su pequeña Lucía, dejó de ser "una niña buena" para convertirse "en su madre". "Yo he necesitado que apareciera un ser humano en miniatura para restarle importancia a todo lo demás", explicaba.

En cuanto al parto, asegura que fue "horroroso" y "agotador". Tuvo un parto natural de 12 horas, y "la niña dio muchos sustos". "Se me reventaron todas las venas de mi cara y cuerpo. Estuve 45 minutos dándole", se lamenta.

Por aquel entonces, la pandemia por la Covid-19 estaba sacudiendo el país, de ahí que sólo una persona pudiera entrar en la sala de paritorio. Fue Albert Rivera. "Yo eché mucho de menos a mi madre. Salí reventadita y una mujer cuando acaba de parir está muy bien que esté el padre, la pareja, pero echas mucho de menos a tu madre", ha apuntado.

La sobrina de Paco de Lucía considera que se habla "poco" de lo que es la parte "hormonal y emocional de una mujer" después del parto. "No sé si era depresión o qué, pero yo estaba en otro sitio. Era algo muy raro. Me encantaba mi bebé, le amaba, pero había una desconexión entre mi cuerpo, mi bebé y yo. Tenía alegría, pero tenía una pena que me moría a la vez. Eso es algo muy difícil".

Además, opina que se tiene la imagen de que las mujeres, después de dar a luz, están "estupendas". "En mi caso no fue así. De bonita nada. Yo salí horrorosa". Por su propia experiencia, cree que hay "mucho tabú" en este sentido. "Hay mujeres para las que no es maravilloso, es difícil y duro, y tu cabeza llega a un sitio complicado", ha expresado.

Durante estos tres años de maternidad mezclada con la exigencia de los conciertos, la música y el foco mediático, ha vivido un proceso que le "encantó", pero que también era "agotador". "He vuelto a mirarme al espejo tres años después. El cuerpo me pedía salir, me pedía disfrutar".

Pese a que su historia de amor con el político ha llegado a su fin, hay un motivo que siempre les va a mantener unidos: su querida Lucía. "Tú y yo podemos tener peor o mejor relación, pero al final está este bichito aquí… Todo lo que vaya a ir en contra de ella, no va a pasar. Yo no voy a dar ni el más mínimo pie. Al final esa niña vino porque los dos queríamos que viniera. Así que, vamos a olvidarnos de por qué nos separamos y vamos a acordarnos de por qué la tuvimos", reforzaba Malú sobre su unión con Rivera.

El que fue jurado de Operación Triunfo le preguntó que, si después de aquella polémica separación, se ha "marcado un Shakira" con la letra de sus canciones. "Yo llevo marcándome Shakiras desde los 15 años. Me encanta el momento de 'Malú se ha hecho un Shakira'. No, Malú se ha hecho un Malú. Si miramos un poquito para atrás, te das cuenta de que yo he ido contando todas mis cosas: las buenas y las malas. Lo que pasa es que a nadie le parecía tan interesante", ha afirmado.

En sus últimos temas, ha sentenciado que simplemente se ha limitado a hacer "lo mismo que he hecho toda mi vida: contar una historia de dolor, real, de una tarde de charla de estómago, de soltar todo lo que tienes dentro, una realidad, un dolor".

