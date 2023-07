Malú, Albert Rivera y lo que esconde su cena en familia: sus encuentros semanales y la intensa vida de soltero de él

La discreción que siempre ha acompañado a la ya expareja sentimental formada por la cantante Malú (41 años) y Albert Rivera (43) implosionó con especial vigor el pasado sábado 24 de junio, día en que se confirmó su ruptura sentimental tras incesantes rumores, cuatro años de amor y una hija en común, Lucía (3).

Fueron meses de idas y venidas, de informaciones confusas y, se entiende, interesadas: tan pronto se insistía en que estaban felices y unidos como al borde del naufragio amoroso. No obstante, Luis Rollán (47), buen amigo de Malú, daba un paso y zanjaba todo rumor.

Para este quiebre, Rollán citaba al "desgaste" de la convivencia y subrayaba que "existe cariño y respeto, sobre todo por la personita que tienen en común". Un extremo, el del cariño y el respeto, que EL ESPAÑOL pudo confirmar días después. "Se llevan como dos personas separadas"; tampoco es una relación "fabulosa ni hablan a todas horas, pero hay cordialidad", se apuntó entonces a este medio.

La cantante Malú en un acto público en Ibiza, durante la gala de los 40 Principales, en octubre de 2021. Gtres

Una buena sintonía, pese a todo, que corroboraba hace unos días Semana. Dicho medio deslizó que Malú y Albert, en compañía de la madre de ella y de un sobrino, se dejaron ver en un conocido local de hamburguesas en Madrid. En concreto, en la zona de Monte Pinar, en Majadahonda. EL ESPAÑOL ha podido confirmar y ampliar la información. En efecto, la expareja cenó en familia.

Un rato ameno y distendido en el que también estuvo presente, según informan a este medio, la pequeña Lucía. No se trató, ni mucho menos, de una quedada puntual o extraordinaria entre ellos. La cantante y el exlíder de Ciudadanos se ven con bastante frecuencia. Eso sí, no han retomado su relación amorosa: "Ese paso no se va a dar".

Viven muy próximos -él hace vida de soltero a escasa distancia de la vivienda que fue familiar-, y es muy habitual ver a Albert en la urbanización de la intérprete de Blanco y negro. "Ellos se ven, claro que sí, casi todas las semanas", se apunta. Todo, por el bien de la hija que tienen en común. Además, se hace constar que pese a que la relación amorosa resultó "imposible", los padres de Lucía Rivera Sánchez han sabido asentar los sentimientos y gestionarlos con madurez.

Tal es así que, si nada cambia, Malú y Albert tienen pensado pasar unos días de verano juntos y disfrutar, en familia, de unos días con su hija Lucía como gran protagonista. Mucho se ha escrito -y especulado- en las últimas semanas sobre la agitada e intensa vida de soltero de Albert. Lo que parece incontestable es que el expolítico tiene una agenda social más activa, sobre todo desde que se anunció su quiebre sentimental.

Albert Rivera en una imagen captada en Madrid, el 21 de junio de 2023. Gtres

Así lo demostró durante la fiesta de cumpleaños de José Luis López Fernández (59), conocido en los medios como 'El Turronero'. En ese magno festejo, según glosaron algunas crónicas, Albert estuvo charlando animadamente con, al menos, dos féminas, con las que mostró gran complicidad. Se ha aseverado que él está encantado de estar de nuevo en el mercado amoroso.

Sin embargo, la realidad podría ser otra. Según explica una persona cercana al fundador de la formación naranja, Rivera "se ríe" de todas esas noticias que se empeñan en emparejarlo o dibujarlo como un conquistador nato: Está volcado en su trabajo y en su perfil de padre. "De amoríos no quiere saber nada, de momento".

Luis Rollán, aquel día 24 de junio donde se oficializó la separación, arrojó otro dato revelador. "Ha sido algo reciente". Una circunstancia que pudo confirmar este medio.

Tan reciente que se corrobora que los familiares más directos de ambos fueron informados "oficialmente" de la ruptura sólo "escasos días antes" de ese sábado en el que ya ninguna duda quedaba.

Esto no quiere decir que el entorno más íntimo de ambos -sobre todo, de Malú- no "sospechara" nada al ver a Malú acudir a actos familiares sola, sin la compañía de Albert, como pasó el 17 de mayo, día en que la cantante asistió en solitario a la comunión de una prima. Una muestra de muchas.

En esos días previos a la confirmación -sólo televisada: ellos aún no han oficializado la ruptura vía comunicado o en primera persona-, Rivera abandonó el domicilio que fue conyugal o común: la casa de Somosaguas que compartieron, propiedad de Malú. Para esos días de desalojo, según se confirma a este medio, la cantante no estuvo en Madrid y tampoco en casa, en aras de "facilitar" los trámites de mudanza de él.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Albert Rivera Díaz (@albertriveradiaz)

Sobre quién tomó la decisión de romper, existen disparidad de opiniones. Hay quien sostiene que fue Malú quien dio el primer paso de tomar rumbos distintos; otros, en cambio, deslizan que fue algo de común acuerdo. Lo que parece claro es que Malú y Albert ya han comenzado una nueva vida por separado.

No hay reconciliación

De acuerdo a los datos que se vertieron en el citado espacio televisivo, Fiesta, se trata de la primera ruptura en la ya expareja, siendo falsos todos los rumores que ha habido a lo largo de estos años, desde que en 2019 Albert y Malú iniciaran su romance.

En esa línea, Rollán aseguró en el programa de Emma García (50) que en su opinión, y como persona cercana a la cantante, la ruptura es algo definitivo: "No creo que tenga solución". Acto seguido, subrayó "la buena relación que tienen, no sólo entre ellos, sino con sus familias".

Una buena sintonía, pese a la decisión de tomar caminos separados, que EL ESPAÑOL pudo constatar el 6 de junio de 2023. Ese día la hija de ambos cumplía tres años, y la hoy expareja celebró unida y en la más estricta intimidad el aniversario de la pequeña.

Ambos tienen claro que su hija en común es lo principal, pese al naufragio del amor. En esa dirección, las fuentes consultadas, de un tiempo a esta parte, por EL ESPAÑOL coinciden en que Albert es todo un "padrazo".

