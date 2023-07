Teresa Campos no veranea en Málaga este año por primera vez: el motivo y la verdad de su reaparición pública

María Teresa Campos (82 años) siempre ha manifestado la devoción y el amor que siente por su querida tierra de adopción, Málaga. Cada verano, desde hace varias décadas, la mítica presentadora hacía las maletas para disfrutar de las vacaciones en la ciudad andaluza, donde la familia Campos dispone de una casa. Teresa nunca ha faltado a su cita con el período estival.

A diferencia de otros años, donde la llegada de la familia Campos a Málaga iba acompañada de bombo y platillo e intensa vida social, el último tramo de su vida Campos lo ha vivido con discreción. Así fue hasta el pasado verano 2022. El año pasado, la que fuera presentadora de ¡Qué tiempo tan feliz! visitó por última vez Málaga. Comenzó sus vacaciones y las interrumpió antes de tiempo.

Hace tiempo que la presentadora no se siente cómoda en su casa de Málaga: prefiere estar en Madrid, en su casa. Máxime desde que sufre un importante deterioro cognitivo, dolencia que se ha visto acrecentada de un tiempo a esta parte. Este verano de 2023 será el primero, según ha confirmado EL ESPAÑOL, que la andaluza no se desplace a Andalucía. Campos no desea vacaciones, su ánimo y determinación no se lo permiten.

María Teresa Campos en una instantánea tomada en octubre de 2021. Gtres

Atrás quedaron esas estancias a su adorada Málaga, esos paseos por la playa y esos tiempos en los que su casa era un trasiego de visitas. La salud de Teresa le desaconseja "cambios de hábitos y rutinas", y bien es cierto que hace tiempo que Málaga se convirtió en un lugar incómodo para ella. Sobre todo, la estancia y el trayecto en sí.

Periodistas de la talla de Jesús Manuel Ruiz han sostenido que la mítica periodista se sentía "sola" alejada de su rutina madrileña. El pasado agosto de 2022, su hija mayor, Terelu Campos (57), se lamentó en el blog que escribe para Lecturas: "Me pone triste que mi madre no disfrute de las vacaciones en Málaga. El año pasado ya os lo dije y este año, desgraciadamente, os lo tengo que volver a repetir. Me da mucha tristeza porque no veo que mi madre disfrute aquí".

Y añadió: "No sé el motivo, pero hay veces que pienso que le debe pasar algo con esta casa. Es cierto que cuando las personas cumplimos una edad quitarnos de nuestra rutina no siempre le gusta a todo el mundo, y a mi madre creo que es a la que menos. (...) Intento animarla para que bajemos a la piscina. (...) Hay días que lo consigo y otros que no es posible".

En esa línea, una buena amiga de Teresa sostuvo a EL ESPAÑOL hace un tiempo lo que sigue: ""Desde hace algún tiempo, a Teresa no le entusiasma tanto el verano en Málaga, ni salir, ni bajar a la playa. Ya son otros tiempos que requieren otras cosas. Te recuerdo que el verano pasado decidió irse a Madrid antes de tiempo". Hoy, la débil de salud de Teresa hace que ya no sea viable su disfrute y desplazamiento a Málaga.

Teresa Campos, a las puertas de su antiguo domicilio en Madrid, en Molino de la Hoz, en 2020. Gtres

Este presente verano, se añade, la casa de Málaga apenas si se disfrutará, pues a la ausencia de María Teresa Campos se une la de su hija Terelu, que está en Estados Unidos grabando un proyecto para Netflix. Por su parte, Carmen Borrego (56) sólo se escapará "días sueltos". Quien sí pasará gran parte de agosto en Málaga será Alejandra Rubio (23), quien estará yendo y viniendo a la capital de España por sus trabajos en Telecinco.

En otro orden de cosas, hace unos días se informó de que se está preparando un gran homenaje en televisión con motivo de la prolífica carrera de Teresa Campos. De acuerdo a los datos que se facilitaron, y ha podido contrastar este medio, será la cadena Telecinco quien realice este especial, bajo la batuta de la productora Cuarzo. Terelu lo presentará y Carmen Borrego lo dirigirá.

"Para mí es un proyectazo maravilloso, algo súper bonito con lo que estoy muy ilusionada. Es un reconocimiento a mi madre tan, tan, merecido...(...) Voy a disfrutar mucho haciéndolo, pero también voy a sufrir mucho, no te quepa la menor duda", manifestó Borrego a EL ESPAÑOL.

Eso sí, en esa información se aseguró que Teresa Campos "colaborará" en su homenaje, extremo que ha sorprendido a propios y extraños teniendo en cuenta el estado de salud de la emblemática comunicadora.

EL ESPAÑOL está en disposición de desmentir que Teresa vaya a participar de algún modo. Así lo rubrica su hija Terelu vía WhatsApp: "Ella no estará en nada". Será un especial, por un lado, grabado en el que se repase la vida de Teresa y que contará con testimonios de gente conocida. Y también habrá un plató en directo.

"Puede que haya alguna sorpresa por parte de Teresa, pero muy cuidada", apunta veladamente alguien próximo a María Teresa.

Teresa, apartada de todo

"Es evidente que mi madre tiene un deterioro cognitivo muy importante", aseguró Terelu Campos hace unas semanas en la versión Deluxe del extinto Sálvame. Sobre esa línea, añadió: "Si ella no sufriera y sólo sufriéramos nosotras yo lo firmaba ahora mismo".

Terelu, generosa, dio detalles de cómo es su día a día junto a su madre. Cuenta que se sienta con ella en el sofá y la acaricia: "Es lo único que me hace feliz con ella, el sentirla. Me he acercado más a mi madre ahora. Estoy viendo que lo mejor que percibe es el amor, el acariciarla, besarla, darle la mano, siempre estoy con ella de la mano".

Explica el entorno de Teresa -el de siempre, el de toda la vida- que ahora no es tan sencillo hablar directamente con ella, y que su teléfono podría tener las llamadas restringidas, en ese afán familiar de protección. "Las hijas nos van diciendo cómo está. Hay que decir que siempre que se pregunta responden", añadió hace un tiempo uno de los informantes.

