Malú habla por primera vez de su ruptura con Albert Rivera: "Es más fácil empezar una relación que salir de ella"

La cantante Malú (41 años) ha roto su codiciado silencio. Este viernes, 18 de agosto de 2023, la revista Elle ha avanzado algunas pinceladas sobre su próximo número del mes de septiembre, y en él se podrá ver una entrevista inédita y reveladora que ha concedido la intérprete de Ahora tú.

Con motivo de sus 25 años en el mundo de la música, y en medio de la preparación de un proyecto que la ha llevado a echar la vista atrás en su trayectoria, Malú se muestra como nunca antes. Celosa de su vida privada y de su intimidad, la cual protege con verdadero celo, la cantante desnuda su alma y, por primera vez, aborda su ruptura sentimental con Albert Rivera (43).

Con optimismo y siempre con la vista puesta en el futuro, Malú rompe su acostumbrado mutismo. Al ser preguntada por su reciente separación, ella reflexiona: "En ocasiones, crees en algo y luchas por ello con todas tus fuerzas. Pero a veces no se da. Y no es culpa de nadie, no es malo ni bueno, sucede sin más. Hay que tratar de entenderlo y asumirlo de la mejor forma posible".

[Albert Rivera y Carla Cotterli, un romance que cumple un mes: el temor de ella y la reacción de Malú al respecto]

Imagen promocional de la entrevista de Malú en 'Elle'.

Añade la intérprete de versiones tan célebres como A prueba de ti, en relación al aprendizaje que le han dejado las rupturas en su vida: "Es mucho más fácil empezar una relación que salir de ella. Pero cuando te vas de un sitio tienes que recordar cómo entraste. Eso te ayudará a olvidar por qué te marchas y a traspasar la puerta con lo bueno en tu cabeza".

Pese a todo, a los naufragios amorosos y las malas experiencias, Malú sigue abierta al amor, a lo que venga: "No solamente en el que puedes sentir hacia una pareja, sino en el amor a la familia, a la vida, a los hijos... El amor mueve el mundo".

En otro orden de cosas, con respecto a la maternidad, -en 2020, vino al mundo su hija Lucía (3), fruto de su historia de amor con Albert-, Malú reconoce que la conciliación "siempre plantea conflictos", pese a los últimos cambios positivos que ha experimentado la sociedad.

En esa línea, recuerda cómo su madre, Pepi Benítez, una talentosa cantaora y bailaora, abandonó su carrera tras tenerla a ella. La cantante expresa con sinceridad cómo vive esta faceta: "Yo me he dedicado a mi hija, y es algo que no pienso dejar de hacer, pero tampoco voy a renunciar a trabajar o a estar satisfecha como mujer, porque no me siento completa si exclusivamente soy madre, ni tampoco siendo sólo artista".

Concluye esta cuestión, con rotundidad: "Soy ambas cosas al cien por cien". En un momento dado de la charla, reconoce la artista que acude al psicólogo: "Nosotros -los artistas- también estamos necesitados de contar quiénes somos y lo que nos pasa. Es como decir: 'Oye, que yo también me rompo y lloro, que a mí también me duele, que soy un ser humano'".

Apunta: "En este negocio se presupone que el artista, si tiene éxito, vive en un estado constante de serenidad. ¡Pero en realidad no ha sido feliz en su vida!".

Sobre su exposición pública, como artista y, sobre todo, como mujer, Malú hace ver: "He sentido que, cuando se trata de ataques, a nosotras se nos juzga con más crudeza. Al final tenemos que pasarnos toda la existencia peleando y siendo muy rectitas para gozar de credibilidad".

En la entrevista de Elle, Malú también habla de su intimidad y cómo la protege: "No quiero parecer borde o antipática, es que creo que mi intimidad no es importante". Por último, se explaya con su carrera musical, exitosa, incontestable y vasta: "Mis aciertos y errores son los que han hecho que, a día de hoy, esté donde estoy, piense como pienso y sienta como siento".

Sigue los temas que te interesan