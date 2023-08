Quién es Aysha Daraaui, la nueva novia de Albert Rivera tras cortar con Malú: actriz y modelo de origen marroquí

La ruptura sentimental entre Malú (41 años) y Albert Rivera (43) salió a la luz pública hace algo más de un mes. El quiebre amoroso entre ellos llegaba después de cuatro años juntos y una hija en común. Desde entonces, tanto el político como la cantante se encuentran en el centro de los focos. Después de meses de especulaciones y de idas y venidas, se confirmó el final de su unión, una circunstancia que ha dejado en situaciones muy dispares a los dos miembros de la pareja.

Las informaciones que han surgido tras su ruptura señalan al desgaste de la convivencia como el motivo principal para el final de esta relación en la que Lucía (3), la hija que tienen en común, ha sido su centro. La ruptura se confirmó el pasado 24 de junio después de que ambos intentaran desmentir sus diferencias hasta el final.

A pesar de que el final de la relación ha sido duro para los dos, lo cierto es que parece que Albert Rivera tiene mucho más superado el duelo. De hecho, ya han circulado las primeras informaciones alrededor de una nueva relación del exlíder de Ciudadanos. El abogado ha sido visto junto a Aysha Daraaui, su nuevo amor.

[Kiosco rosa: Albert Rivera, ilusionado con una famosa actriz catalana tras romper con Malú]

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Aysha Daraaui (@ayshadaraaui)

¿Quién es Aysha Daraaui, la nueva novia de Albert Rivera?

Albert Rivera pasa página. Poco más de un mes después de que se hiciera oficial la ruptura con Malú, Albert Rivera ya ha rehecho su vida. Al parecer, ha comenzado un noviazgo junto a Aysha Daraaui, una actriz catalana de origen marroquí de 35 años. La revista Lecturas ha ofrecido en exclusiva unas fotos en las que se puede ver en actitud muy cariñosa a la nueva pareja.

[Malú y Albert Rivera, una semana después de romper: cuándo se fue él de casa y cómo se llevan en realidad]

Unas instantáneas que muestran a la perfección que el antiguo político tendría más que superada su ruptura con Malú y que ya está en proceso de rehacer su vida. Su nueva pareja, Aysha Daraaui, es conocida sobre todo por sus trabajos en la pequeña pantalla, especialmente en series como Amar es para siempre o El Inocente, en la cual trabajó junto a Mario Casas. Además, recientemente también ha participado en la película No matarás.

Al parecer, ambos se encuentran muy ilusionados con este noviazgo que han iniciado. De hecho, durante estos días han pasado unas agradables vacaciones en Ibiza junto a amigos del abogado, como Begoña Villacís. La joven catalana de origen marroquí es, además de actriz, modelo, una faceta que publicita de manera continua en sus redes sociales.

Aysha Daraaui durante una sesión de fotos Redes sociales

Según estas informaciones, Aysha Daraaui es una persona muy cosmopolita y viajera. Trabajó durante algunos años como niñera en Indonesia y también como organizadora de eventos en México. Además de ser una persona de mundo, también es una ferviente defensora de los derechos de las personas LGTBI, tendencia que muestra de manera habitual en sus redes sociales.

En este sentido, protagonizó también junto a Mónica Rus Notas aparte, una web serie en la que representan escenas cotidianas a las que el colectivo se enfrenta en su día a día. Aunque las imágenes de Albert y Aysha son bastante explícitas, la actriz catalana de origen marroquí todavía no se ha pronunciado sobre su nueva relación con el antiguo líder de Ciudadanos.

¿Cómo se encuentra Malú después de su separación de Albert Rivera?

Las fotos de Albert Rivera junto a su nueva novia han llegado solo unos días después de que se conociera cómo se encuentra Malú. La cantante, quien ya se ha subido a los escenarios después de que saliera a la luz la noticia de su divorcio, ha querido expresar cómo se encuentra a través de unas declaraciones recogidas por Socialité.

"Mi gran batalla ha sido la de estar en paz. Ahí es donde realmente te das cuenta de que tú necesitabas eso, parar, estar contigo misma, y respirar, tomar aire. Eso, a mí, me estaba destrozando y me estaba comiendo". Estas palabras de Malú evidencian que la artista no estaba bien en su relación y que necesitaba aire y espacios renovados. No obstante, no ha sido fácil tomar la decisión de alejarse del padre de su única hija, Lucía.

Sigue los temas que te interesan