Malú vuelve a subirse al escenario tras su ruptura con Albert Rivera y concede su entrevista más especial

La cantante Malú (41 años) se ha subido al escenario de nuevo este pasado viernes, 28 de julio de 2023, tras su sonada ruptura con Albert Rivera (43). Lo ha hecho, pletórica, feliz y en plena forma, en el marco del festival Starlite Occident de Marbella, en el que se estrenó hace 10 años.

La artista ha ofrecido un magno espectáculo de su gira Mil Batallas, que lleva el título de su último disco. Se ha tratado de un emocionante recital en el que Malú ha brillado con luz propia y ha estado arropada por rostros conocidos del panorama nacional. Entre ellos, Marcos de Quinto (64) y su mujer, Angélica de la Riva (42), buenos conocidos, además, de Albert.

Antes de su concierto, la artista ha concedido una entrevista en la que se ha abierto en canal: "Soy como soy y soy quien soy por todos mis grandes errores y grandes aciertos a lo largo de mi vida. Sin duda, mi 'gran batalla' ha sido estar en paz conmigo misma".

La cantante Malú durante la entrevista que ha concedido en Marbella, antes del concierto. Gtres

En esa línea, ha añadido, reflexiva: "Cuando te das cuenta de que todos los problemas que tenías eras tú, tu perfeccionismo, la exigencia que no te dejaba disfrutar... A mí eso me estaba destrozando".

Sostiene Malú que mirar al futuro le da vértigo: "Mirar hacia atrás es bonito, tienes recuerdos de momentos increíbles, de aprendizajes... Mirar hacia delante, pensar en el futuro y en cómo encararlo es de las cosas que más miedo me dan. Me lleva dando miedo toda la vida. No pienso en el futuro, me da vértigo".

Si bien es cierto que en ningún momento se le ha preguntado por Albert Rivera -ni ella lo ha nombrado explícitamente, su ruptura habría sobrevolado en algunas interpretaciones de sus palabras. Tampoco ha querido Malú abordar nada que tuviera que ver con su hija Lucía, la cual ha cumplido recientemente tres años.

Una vez subida al escenario del festival Starlite Occident, la intérprete, ligeramente emocionada, se ha dirigido a su público: "Qué placer volver a estar esta noche aquí, en Starlite Occident. Qué placer poder sentiros en este lugar tan especial para todos, en el que tanto disfrutamos siempre".

En este concierto, la hija de Pepe de Lucía ha homenajeado a su tío, Paco de Lucía, considerado el mejor guitarrista de flamenco de la historia, interpretando en acústico y acompañada por un sexteto de guitarristas, algunos de sus temas. Además, el bailaor sevillano 'Farru' se ha marcado un zapateo para acompañar a Malú.

Malú firmando en una suerte de photocall, en Marbella. Gtres

Durante su espectáculo, la también compositora ha deleitado a su público con versiones tan conocidas como Aprendiz, Blanco y negro, Como una flor, A esto le llamas amor, Duele o Siempre tú.

Malú y Albert, de cena

Malú y Albert rompieron mediáticamente su relación el 24 de junio. Fueron meses de idas y venidas, de informaciones confusas y, se entiende, interesadas: tan pronto se insistía en que estaban felices y unidos como al borde del naufragio amoroso. No obstante, Luis Rollán (47), buen amigo de Malú, daba un paso y zanjaba todo rumor.

Malú, durante su concierto en Starlite Marbella. Gtres

Para este quiebre, Rollán citaba al "desgaste" de la convivencia y subrayaba que "existe cariño y respeto, sobre todo por la personita que tienen en común". Un extremo, el del cariño y el respeto, que EL ESPAÑOL pudo confirmar días después. "Se llevan como dos personas separadas"; tampoco es una relación "fabulosa ni hablan a todas horas, pero hay cordialidad", se apuntó entonces a este medio.

Una buena sintonía, pese a todo, que corroboraba hace unos días Semana. Dicho medio deslizó que Malú y Albert, en compañía de la madre de ella y de un sobrino, se dejaron ver en un conocido local de hamburguesas en Madrid.

En concreto, en la zona de Monte Pinar, en Majadahonda. EL ESPAÑOL pudo confirmar y ampliar la información. En efecto, la expareja cenó en familia.

Un rato ameno y distendido en el que también estuvo presente, según informan a este medio, la pequeña Lucía. No se trató, ni mucho menos, de una quedada puntual o extraordinaria entre ellos. La cantante y el exlíder de Ciudadanos se ven con bastante frecuencia. Eso sí, no han retomado su relación amorosa: "Ese paso no se va a dar".

Viven muy próximos -él hace vida de soltero a escasa distancia de la vivienda que fue familiar-, y es muy habitual ver a Albert en la urbanización de la intérprete de Blanco y negro. "Ellos se ven, claro que sí, casi todas las semanas", se apunta. Todo, por el bien de la hija que tienen en común.

Además, se hace constar que pese a que la relación amorosa resultó "imposible", los padres de Lucía Rivera Sánchez han sabido asentar los sentimientos y gestionarlos con madurez.

