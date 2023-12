Pablo de Grecia explica los motivos por los que lleva un parche en el ojo izquierdo desde hace una semana

Hace solo unos días, Marie-Chantal de Grecia (55 años) compartía una sorprendente imagen en sus redes sociales. A pesar de que tanto ella como Pablo de Grecia (56) cuentan con perfiles en Instagram, no son muy activos en la plataforma. Sin embargo, ambos han hecho una excepción para hablar de un problema de salud por el que ha atravesado el Príncipe.

En la imagen compartida por su esposa, aparecía él con un parche en el ojo izquierdo y un escueto mensaje: "Ojalá solo sea un nuevo look temporal. Pero está bastante mono". Ninguno de los dos dio más explicaciones de lo sucedido e incluso llegaron a posar en una alfombra roja en Londres con el parche y sin dar más detalles.

Fue entonces cuando comenzaron las especulaciones sobre lo que le había ocurrido y hubo quien incluso se lo tomó a broma. Seis días después, por fin ha revelado que es lo que le ha sucedido.

[Achileas de Grecia, el hijo de Marie Chantal, debuta en Hollywood: su primer film y el apoyo de su familia]

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marie- Chantal G (@mariechantal22)

Pablo de Grecia ha compartido a través de stories de Instagram que ha tenido que entrar en quirófano para someterse a una operación en el ojo. "Muchas gracias por su amable interés y deseos", comienza el breve mensaje compartido en inglés y en griego. "Hace una semana me sometí a una cirugía de retina en Londres. La cirugía fue exitosa, pero no se me permite viajar por un tiempo", añade.

El matrimonio reside desde 2017 en el Upper East Side de Nueva York, donde disfrutan de una vida tranquila que solo interrumpen para acudir a actos sociales tanto en Manhattan como fuera del país. Además, tienen otra casa en los Hamptons, a unos 150 kilómetros de la Gran Manzana.

Sin embargo, la mayor parte de sus casi 30 años de matrimonio los han pasado en Londres, donde la familia helena tuvo que exiliarse. La pareja crio en la capital londinense a sus cinco hijos: Olympia (25), Constantino Alexios (23 años), Aquiles (21), Odiseo (17) y Arístides Stavros (13).

Mensaje compartido por Pablo de Grecia.

Es por esta razón que no sorprende que el sobrino de la reina Sofía (85) se haya sometido a la intervención quirúrgica en Reino Unido, ya que es una manera de estar más cerca de su familia ante la prohibición de volar y salir del país.

Al principio, los seguidores de Marie-Chantal se tomaron como una broma la fotografía compartida en su cuenta de Instagram. Hubo quien incluso le comparó con el capital Jack Sparrow de Piratas del Caribe o con Madonna con uno de sus últimos estilismos donde portaba un parche. Sin embargo, también hubo quien entendió lo que le había sucedido y le desearon una pronta recuperación.

Como Pablo de Grecia no es muy activo en redes sociales, ya se ha adelantado a felicitar la Navidad a sus seguidores: "Os deseo a todos una feliz Navidad y felices fiestas". Desde el pasado mes de septiembre, el príncipe no comparte ninguna publicación en su perfil.

Sigue los temas que te interesan