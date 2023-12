Las polémicas de ‘Crónicas Marcianas’: peleas, denuncias y dinerales por poner a parir a alguien

Este martes, Crónicas Marcianas regresa a la televisión. Y es que Telecinco ha decidido tirar de nostalgia para hacer un reencuentro de varios de los que fueron sus colaboradores. Javier Sardà volverá a ponerse a los mandos de la nave que cada noche nos trasladaba al planeta Marte para ofrecernos entrevistas con famosos, un repaso a los realities de la cadena… y alguna que otra polémica.

Carlos Latre será el narrador de este especial, en el que se revelarán secretos y anécdotas del programa detrás de las cámaras. Además de Sardà y Latre estarán Paz Padilla, Fernando Ramos, Rocío Madrid, Rosario Pardo, Xavier Deltell, Mariano Mariano, Javier Cárdenas y Leonardo Dantés.

A pesar de que al leer el nombre de Crónicas Marcianas a la mayoría se nos arranca una sonrisa, no se puede obviar que, antes que Sálvame, Telecinco ya explotó eso de reunir a personas alrededor de una mesa para que se dijesen de todo. Y es que a lo largo de sus ocho años de emisión fueron muchas las polémicas que se vivieron en aquel plató.

Muchos recordarán, por ejemplo, cómo Javier Cárdenas realizaba entrevistas a personajes de lo más pintorescos, muchos de los cuales ya nos han dejado, como Manolito Pozí, la Pantoja de Puerto Rico o Carmen de Mairena. Sin embargo, hubo una entrevista que salió cara, y es que se realizó en 2002.

En 2014, el Tribunal Constitucional condenó a la cadena a pagar 15.000 euros a Pablo, un hombre con una discapacidad física y psíquica de un 66% que fue entrevistado en el magacín nocturno. Según la sentencia, su derecho al honor y a la propia imagen fue vulnerado, pues la entrevista se realizó “con la clara y censurable intención de burlarse de sus condiciones físicas y psíquicas, atentando de esa manera no solo contra sus derechos al honor y a la propia imagen, sino incluso contra su dignidad”. En la charla, se preguntaba al hombre cosas como “la disyuntiva entre la vocación y ganar dinero, pero en la mayoría de las ocasiones no le permitió que completara una respuesta, pues le interrumpía”, provocando que entrase en contradicciones.

Se cumplen 20 años de uno de los momentos históricos de la televisión. Hubo varias peleas, pero el mejor enfrentamiento entre María José Galera y Aída Nizar fue en Crónicas Marcianas en 2003 y dejó frases míticas pic.twitter.com/4hLsyzNa21 — Rano Haters (@RanoHaters) August 23, 2023

Tampoco se puede olvidar cómo en 2004 Aida Nízar fue despedida de manera fulminante del programa tras sentenciar a un joven en silla de ruedas que estaba en el público y que la increpó (como tantas otras personas, pues se paseó por las gradas para levantar odios y pasiones) con la frase “Dios da a cada uno lo que se merece”. Antes de llegar a ese despido, muchas fueron las peleas que dejó en el programa, como su duelo contra María José Galera, en el que se acusaban mutuamente de prostituirse.

Las heridas que dejó Crónicas Marcianas no cicatrizaron rápido. En 2021, Norma Duval coincidió con Xavier Sardà en La Hora de la 1, y la que fuese concursante de MasterChef Celebrity aprovechó para criticar el trato que recibió durante su etapa al frente del programa que ahora se recuerda. “A mí me acribillasteis en Crónicas Marcianas sin ningún motivo. Todo por la audiencia. Hicisteis poca justicia conmigo. Por la audiencia hacíais barbaridades”, decía la madrileña. “Lo sé”, reconocía Sardá. “Pues pide perdón, discúlpate conmigo”, exigía la colaboradora. “Si quieres me arrodillo. Lo único que me sabe mal de aquella televisión realmente especial y llamativa, pero también políticamente incorrecta, es que alguien se sintiese mal”, le decía el catalán, que terminó ofreciendo sus disculpas.

Carlos El Yoyas ha sido condenado a 6 años de cárcel x maltratar a la chica con la que salía aquí en Crónicas Marcianas, donde además se mofaba de Coto Matamoros por haber estado preso este. Las vueltas que da la vida, un día eres gallo de pelea y al otro un plumero. pic.twitter.com/zRUxxhUTww — antonio benicio huerga (@benihuerga) December 11, 2020

Aunque esta noche veremos alrededor de Sárà a Latre, Paz Padilla, Fernando Ramos, Rocío Madrid, Rosario Pardo, Xavier Deltell, Mariano Mariano, Javier Cárdenas y Leonardo Dantés, lo cierto es que la lista de colaboradores del formato podría sumar y seguir. Y es que allí tuvo un hueco fijo en sus tertulias perfiles tan variados como Alessandro Lequio, Ramoncín, Marisol Galdón, Roser Pujol, Coto Matamoros, Antonio David Flores y un largo etcétera. En ocasiones, muchos de ellos perdieron los nervios, y hasta hicieron amago de llegar a las manos, como Antonio David, que intentó dar un puñetazo a Enrique del Pozo.

Cuando llegó Gran Hermano, el programa se volcó en su cobertura, y muchos de sus participantes se acabaron ganando un hueco en el plató, como Kiko Hernández. En 2021, a raíz de la emisión de la serie documental Rocío. Contar la verdad para seguir viva, las redes socales rescataron un vídeo en el que llamaba “pu**” a Sonia Arenas, y le amenazaba en directo con levantarse “y darle dos host***”. Él se defendió desde Sálvame mordiendo la mano que le dio de comer un día. Según decía, seguía las órdenes de un guion, y que era Xavier Sardà quien daba las órdenes. “Todo guionizado. Así era Crónicas Marcianas, por lo menos lo que me tocó a mí. Lo quiero explicar porque hay gente que dice, ay, ay, ay, pues para que lo sepan ustedes. Aclarado”, afirmaba el colaborador.

@salvameoficial Kiko Hernandez pero que cabroncete eres. ¿Ya no te acuerdas de crónicas marcianas con la chica Sonia? Gilipollas falso pic.twitter.com/xV4H4UcxAK — Alozano777 (@alozano777) April 6, 2021

Un par de años antes, también desde Sálvame, Kiko habló por teléfono con la que fue su suegra, Encarni Manfredi, y con la que tuvo sonados encontronazos en Crónicas. “Nos decíamos de todo por dinero, por pasta. Es triste, pero es así. La vida ha cambiado, ella ahora es abuela, yo soy padre y veo la vida de otra forma. Yo antes me ganaba la vida de otra forma, quizás más sucia” reconocía el también actor. “Me llevaba un dineral por poner a parir a una persona que no me había hecho nunca nada. Son cosas que ahora no las haría”, confesaba, señalando que había cosas con las que no estaba conforme, pero que le cegaba el dinero. Los cachés, en aquellos momentos, eran bastante potentes. Según dijo Mila en GH VIP, Antonio David Flores se embolsaba entre 6.000 y 8.000 por noche.

Hablando de Mila, la difunta colaboradira era que no guardó buen recuerdo de su paso por Crónicas Marcianas. En Chester le dijo a Risto que el programa de Sardà “era la única manera de salir de la vida que tenía. Pero ahora, si pudiera borrar de mi vida cualquier rastro en Crónicas, pagaría lo que fuera”, admitía. Definía esta experiencia profesional como lo “más humillante” que había hecho, poniendo como ejemplo el inventarse una relación amorosa con Encarna Sánchez, algo que desde producción sabían que no era verdad. “Éramos como cerdos metidos en el corral. Era todo insultar, a ver quién insultaba más… Jamás volvería a hacer un programa como este. Hay cosas de las que te vas a arrepentir toda la vida”, reflexionaba.

Antonio David acusa a Mila Ximenez en Crónicas Marcianas de ser una envidiosa mala que está en TV por ser la mujer de Santana.



Coto Matamoros a Antonio David: Tu estas acusando a Mila de lo mismo que te están acusando a ti toda tu p*** vida, de vivir de tu suegra. pic.twitter.com/V00x6aTS4y — Hermandad Sofía (@Hermandad_Sofia) December 2, 2019

El show de Crónicas Marcianas no acababa cuando se apagaban los focos. Según narró Carlos Ferrando en una entrevista en Pronto, Sardà fue “la gran decepción de mi vida”. Era uno de los expertos de crónica social del programa, “y la culpa de nuestro distanciamiento final la tuvo Carmina Ordóñez. Una noche, al acabar un programa en el que estaba Carmen, tuvimos una pelea de gallitos para ver quién se la llevaba, y ella me eligió a mí. Al día siguiente, Javier me montó una bronca terrible y ahí se acabó nuestra relación”. Ferrnando, en su momento, también fue un experto en eso de agitar el avispero, y en Crónicas dio mucho de qué hablar el día que llamó “zorra” a Sonia Moldes, y ella le atacó llamándole “maricón”.

