La Pantoja de Puerto Rico y ‘Crónicas marcianas’: así se formó su fenómeno gracias a Cárdenas y Carlos Latre

Hace unos 20 años, mucho antes de que el fenómeno Drag Race arrasase en medio mundo, Telecinco hizo que una transformista latina se colase nuestros hogares. Su nombre real era Ruddys Martínez, se convirtió en un icono de la cultura popular gracias a su personaje de La Pantoja de Puerto Rico. Y decimos era porque la artista ha fallecido a los 62 años, tras una larga enfermedad.

Crónicas Marcianas fue el programa en el que La Pantoja de Puerto Rico se hizo popular. Su descubridor, por así decirlo, fue Javier Cárdenas, reportero del formato, y que solía entrevistar a personas pintorescas, como Pozí y Carmen de Mairena. A Ruddys la encontró en Miami, donde actuaba, en un viaje en el que su verdadero objetivo era charlar con Camilo Sesto.

Esta Pantoja de Puerto Rico podría haber sido uno más de aquellos mal llamados frikis que Cárdenas entrevistó para Javier Sardà, y que acabaron cayendo en el olvido, como aquel señor gallego que se creía el Conde Drácula, o la mujer que aseguraba ser la verdadera Marisol y no Pepa Flores. Sin embargo, llegó la Operación Malaya y lo cambió todo.

Hablamos del año 2004, poco antes de que comenzasen a sucederse las detenciones y juicios en la Costa del Sol. A Carlos Latre, imitador del programa, le piden que, por tirar de actualidad, una imitación de Isabel Pantoja, entonces pareja de Julián Muñoz, alcalde de Marbella. Sin embargo, él propone darle una vuelta de tuerca al asunto: haría de la Pantoja, pero la de Puerto Rico, la que había entrevistado Cárdenas para ese mismo programa.

A pesar de la enorme capacidad de Carlos Latre para imitar a todo tipo de personajes, lo cierto es que el material para imitar a la transformista latina era más bien escaso. Por eso tuvo que aportar cosas de su propia cosecha.

“Me pidieron hacer de la Pantoja, en plena operación Malaya, y dije que no sabía hacer de ella, pero que podría hacer de la Pantoja de Puerto Rico”, relató Latre a Pablo Motos en una visita a El Hormiguero. Carlos hizo que su personaje imitado pronunciase coletillas como “y eso” o “míster DJ”, y cuando la verdadera Pantoja de Puerto Rico fue al programa le dijeron las coletillas que debía usar, “y la gente decía que no lo hacía bien”. Esta misma anécdota ya la contó en otras ocasiones, por ejemplo, en Mi casa es la tuya, precisamente, con Javier Sardà.

Y es que, como recordaba Latre, su imitación fue tan popular que la auténtica artista visitó España, y se hizo una gira en la que actuó por diferentes puntos del país. Además, aprovechó para grabar un tema llamado Mr. DJ, que se incluyó en el disco Crónicas Marcianas presenta Los Frikis. Tras el final del magacín nocturno, a Ruddys le acabamos perdiendo la pista. Pero su recuerdo permaneció, tanto como para que Carlos Latre le recordase hace un par de meses en Antena 3.

