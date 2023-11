Muere Ruddys Martínez, la mítica 'Pantoja de Puerto Rico', a los 62 años tras una larga enfermedad

El mundo del espectáculo se tiñe de luto por la muerte de Ruddys Martínez, conocido en nuestro país como 'La Pantoja de Puerto Rico'. La estrella del transformismo ha fallecido este fin de semana a los 62 años, después de permanecer varios días ingresada debido a una complicación de su diabetes.

La artista ingresó el pasado martes, 21 de noviembre, en el hospital Doctor Center de la localidad puertorriqueña de Bayamón por diferentes problemas de salud. Fue una complicación pulmonar grave la que acabó con su vida.

Ruddys Martínez se mantuvo activo en redes sociales hasta el último momento. Tanto es así, que realizó una publicación a modo despedida en Facebook horas antes de fallecer.

"Les escribo desde mi transición, mi corazón no aguantó tanto amor y desde donde estoy intentaré abrir nuevas puertas que no conozco. Me van a recordar y en su corazón me tienen los que me que quieren... como siempre les decía: ¡"Hay que cuidarse! Pondrán mi cuerpo para que se despidan de mi, cocos...". Siempre quedará su especial gracia y su inconfundible voz.

Icono queer en la isla caribeña por ser pionera del transformismo, lo cierto es que Ruddyes Martínez fue toda una institución en Puerto Rico. Durante dos décadas, realizó una labor humanitaria al acoger en su casa hasta 30 personas que sus familias rechazaban por su orientación sexual. El pasado mes de enero fue reconocida por el Senado de su país.

La Pantoja de Puerto Rico se hizo muy popular en España gracias a las imitaciones que hacía Carlos Latre en el programa Crónicas Marcianas a principios de los 2000. Mami Ruddys fue uno de sus personajes estrella. Tal fue la popularidad que alcanzaron que cuando la artista puertoriqueña visitó nuestro país tuvo que adoptar algunas de las expresiones que Latre hizo famosas, pero que ella nunca llegó a utilizar.

El propio Latre ha querido tener unas cariñosas palabras en su recuerdo. "Ohh qué pena. Se fue mi querida Rudy, la Pantoja de Puerto Rico, que tantas alegrías y momentos maravillosos me dio. Fue un placer compartir plató y cariño con ella. Descanse en paz y esoooo!!", ha escrito en redes sociales. La noticia de su muerte, por cierto, coincide con el retorno de Crónicas Marcianas en Telecinco el próximo año, un reencuentro al que no podrá estar Manel Fuentes al ser uno de los rostros de Antena 3.

