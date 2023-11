Xuso Jones y Masi Rodríguez: "La industria musical puede acoger 16 nuevos talentos, hay más espacio que nunca"

Nuestra charla con Xuso Jones y Masi Rodríguez no ha hecho más que confirmar la idea de que Prime Video y Gestmusic ha acertado completamente al apostar por ellos en busca del público más joven. Divertidos, sinceros, naturales y a topes de energía Así se mostraron los encargados de presentar OT al día, los resúmenes diarios que se emiten en directo de martes a sábado a las 22.00 y las postgalas, respectivamente.

Lo cierto es que tanto el comunicador como la influencer saben lo que es someterse a esos nervios de enfrentarse al casting del exitoso talent. Ninguno de los dos olvidará la llamada de Tinet Rubira. "Yo ni me lo pensé. Le dije: 'A las bravas, vamos con todo", recuerda el exconcursante de Tu cara me suena, mientras que en el caso de Masi fue diferente porque se encontraba de vacaciones. "OT es mi programa favorito de siempre, así que ya no me puede pasar nada que me haga más ilusión".

Preguntados sobre cómo recibirá la industria musical 16 nuevos talentos, tanto Xuso como Masi son positivos al afirmar que ahora "es un buen momento". Ya, por último, mientras que Masi asegura que no dará pie a los shippeos, el murciano recuerda el momento de la equivocación de Rosa López como uno de sus favoritos del programa.

¿Qué sensaciones teníais antes de empezar esta aventura? Xuso Jones: La sensación de toda España y Latinoamérica. Nervios, luz, fuego y destrucción. ¡Esto va a ser muy heavy! Masi Rodríguez: Tenemos mucha expectación porque llevamos meses con la información, y cada vez hemos sabido más y más. Yo ya no podía vivir más con esta agonía. ¿Cómo fue esa llamada en la que os proponen participar en la nueva edición de Operación Triunfo? X. J.: Yo siempre recuerdo el sitio donde estaba cuando me han llamado de proyectos tan bonitos como este. Me acordaré toda la vida de la llamada de Tinet [Rubira], estaba en Málaga en los Ondas de los pódcasts. Le dije 'sí' y él me preguntó que si no me lo quería pensar. Le contesté que no y me respondió: 'olé, así me gusta'. 'A las bravas, Tinet, vamos con todo'. ¿Qué me voy a pensar si esto es un regalo? M. R.: Yo estaba en una playa paradisíaca con mi novio [el youtuber IlloJuan] en agosto. De repente, me llegó un mensaje de OT a mi Instagram y dije '¿qué es esto?'. 'Hola, Maxi. Tinet quiere hablar contigo'. Y yo, '¿qué? ¿qué?'. A la vuelta, hicimos una videollamada en la que nos conocimos, ya me lo propuso, y no podía dejar de pensar si todo esto era verdad. Luego me mandó un correo en el que me confirmaba que estaba dentro del proyecto. OT es mi programa favorito de siempre, así que ya no me puede pasar nada que me haga más ilusión. "Yo sé lo que es exponer tu relación sentimental, así que yo no voy a ser de esas que alimenten los 'shippeos" Masi Rodríguez

El talent aterriza a un ecosistema totalmente nuevo lejos de la televisión convencional. ¿Qué creéis que le puede dar OT a las redes sociales, en concreto a TikTok, y viceversa? X. J.: ¡Buf! Eso se va a retroalimentar de una manera... Habrá gente que lo vea por Prime Video, pero también por TikTok M. R.: Se va a mover mucho por todas partes. Mi madre no creo que lo vea... Bueno, claro que lo va a ser porque estoy yo. ¿Qué tontería estoy diciendo? Habrá gente de mi familia que no verá el programa, pero ya veré a la niña por ahí, porque las redes sociales son la pequeña ventana a estos grandes proyectos. X. J.: Creo que OT se haga en Prime Video le da un toque actualizado. Coño, con toda la promoción que han liado, las lonas... Se ve todo tan actual que es un match perfecto. ¿Creéis que la industria musical está capacitada para acoger a 16 nuevos talentos en estos momentos? M. R.: Sí, creo que hay un hueco que falta por llenar. Es verdad que cuando se hacen muchas ediciones seguidas hay mucha saturación, pero ahora que ha habido un tiempo de reposo, es buen momento. X. J.: Y con tantas plataformas digitales. Se ha democratizado muchísimo, tanto que tú desde tu casa puedas sacar un tema. Mira Íñigo Quintero. Ahora hay más espacio que nunca, así que con el topetazo que te da OT, va a ser una oportunidad única para los 16 concursantes.

¿Cuál es vuestro momento favorito de todas las ediciones de OT? X. J.: A mí el de Rosa 'que me he equivocao' ese es un hit. Eso fue un momentazo porque fue 'mira la tía, qué bien lo hizo'. Yo si me equivocase en un concierto haría lo mismo. Me parece un recurso maravilloso. M. R.: Yo no sabría que decirte, pero a mí no me molan los shippeos porque creo eso se intensifica y luego ellos salen y es como ¿por qué os habéis inventado mi vida sentimental? X. J.: A mí me encantan. Si hay shippeo, hay shippeo. ¡Eso se ve! M. R.: Yo sé lo que es estar expuesto, así que yo no voy a ser de esas que alimenten los shippeos. ¿Cómo vais a gestionar la parte más negativa del hate de la conversación social? Porque este es un formato que tiene seguidores de todo tipo. M. R.: Es muy difícil gestionar eso. X. J.: Yo ya he llegado a un punto de mi vida en el que he aprendido a darle valor a las opiniones que hay que darle valor. Si Mari Carmen de Alicante no le caigo bien, súper respetable. O si no le gusta cómo ha cantado Juanita, también. Al final las redes sociales son eso, que todo el mundo opina. Si nos centramos en Mari Carmen... ¿Dónde está? ¿Quién es? M. R.: Es que no se puede. Si nos centramos en cada persona que tiene una opinión sobre nosotros, cuando además no nos conocen personalmente... No se puede vivir así. Te tienes que centrar en tu entorno y en ser honesto contigo mismo. "He llegado a un punto de mi vida en el que he aprendido a darle valor a las opiniones que lo merecen" Xuso Jones

¿Qué opinión tenéis en el debate sobre la prohibición que han impuesto algunos cantantes de los teléfonos móviles en los conciertos? X. J.: A mí me toca los cuyons estar en un concierto y que el de delante está con el móvil. No me gusta ni como espectador y si estuviera encima sobre el escenario, diría 'vamos a vivir el momento'. Yo cuando voy a un concierto o a una comida con mi gente, no estoy todo el día con el móvil porque en redes sólo muestro lo que yo te quiero mostrar. Eso sí, pero que se banee un concierto, tampoco. M. R.: Sí, porque mucha gente lo hace para demostrar que ha estado ahí. X. J.: Y te digo una cosa. Ves cada cosa que dices tú: Señora, ¿dónde vas a colgar ese vídeo de mierda que estás enfocando al foco, que no se ve ni el artista? ¡Baja el móvil! En lo musical, ya habéis trabajado juntos con Pelis de amor. ¿Habéis hablado de hacer una nueva colaboración? M. R.: No tenemos tiempo. Nosotros ya nos conocíamos de antes y éramos amigos. Ahora conozco una parte de Xuso con la que yo me meo. Todo lo que sea hacer cosas con él, genial. X. J.: Lo decía fuera de cámara. Qué gusto, dentro de que estamos en un entorno familiar, que nos conozcamos de antes. Es como trabajar con tu amigo. M. R.: Nos compenetramos desde el primer día. X. J.: Somos prime. Somos primos. M. R.: Prime primos.

