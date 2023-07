‘Drag Race España’ tendrá una cuarta temporada en 2024 en atresplayer tras la emisión del ‘All Stars’

El arte drag seguirá teniendo cabida en el universo de Atresmedia. Y es que, tal como adelanta 20 minutos, Drag Race España contará con una cuarta temporada. Se trata de la versión española del conocido formato RuPaul’s Drag Race, que se ha convertido en un fenómeno mundial con adaptaciones en Tailandia, Italia, Francia, Bélgica, Suecia, Filipinas, Oceanía, México, Brasil o Reino Unido.

Drag Race España se estrenó en 2021, y forma parte del catálogo de pago de atresplayer. Está producido por Atresmedia Televisión y World of Wonder en colaboración con Buendía Estudio. Supremme de Luxe es la presentadora del concurso, en el que Javier Calvo, Javier Ambrossi y Ana Locking han ejercido de jueces fijos hasta el momento. En él, un grupo de drags tienen que demostrar su talento en desafíos de costura, baile, interpretación o imitación de personajes famosos para luchar por la corona y un premio en metálico de 30.000 euros.

Según el citado digital, desde Atresmedia valoran muy positivamente el formato “por cómo funciona y lo que significa”. El impacto de Drag Race España no solo se nota en nuestro país, sino que también tiene repercusión internacional, lo que habría ayudado a su renovación por una cuarta temporada regular. Se zanjan así algunos rumores que había entre páginas de seguidores que apuntaban que el grupo audiovisual todavía estaría en negociaciones para la renovación del talent show, y hasta se mencionaba la posibilidad de que, de no estar interesados, World of Wonder corriese con la producción.

A esto hay que sumar una edición All Stars, formada por antiguas concursantes de las tres ediciones emitidas hasta el momento. La temporada se grabó la pasada primavera, y está pendiente de estreno. Así, España se convierte en el primer país en tener un All Stars propio junto al formato matriz, RuPaul’s Drag Race, que lleva 8 All Stars en Estados Unidos. Canadá y Reino Unido, por su parte, han tenido ediciones “versus the world”, en el que reinas autóctonas compiten contra otras de otros países.

Hay que destacar que, con el paso de los años, Drag Race España se ha ido haciendo más grande, y también ha mejorado sus premios. Y es que en la última temporada la ganadora de cada episodio se alzaba con 2.5000 euros, mientras que las de las temporadas previas no se llevaban nada, o en el mejor de los casos podían recibir regalos tan peculiares como entradas para un concierto de Malú. Hasta el momento, Carmen Farala, Sharonne y Pitita son las tres ganadoras que han conseguido vencer en la competición.

