Un exdirectivo ataca sin piedad a Mediaset por sus audiencias: “No me alegro, pero 'me resbala'”

Las audiencias de Telecinco pasan por un momento complicado. A pocos días de que finalice el mes de julio, la cadena principal de Mediaset va tercera con un 9% de share, superada por La 1 con un 9,4% y Antena 3 con un 13%. Su caída en espectadores va muy relacionada con todos los cambios que ha tenido en su parrilla en los últimos meses, tanto en su parrilla, como en su organigrama.

Sobre la situación actual de la cadena ha reflexionado Baldomero Toscano en sus redes sociales, quien fuese directivo de la cadena en la era de Paolo Vasile, y que salió cuando el italiano dejó su puesto en manos de un nuevo equipo liderado por Alessandro Salem.

“La cadena para la que trabajé durante 14 años sigue en caída libre de audiencia”, comentaba el profesional del audiovisual el pasado miércoles, después de que Me resbala firmase su mínimo histórico con un 7,1% y 687.000 espectadores. “No es que me alegre pero la verdad es que ‘me resbala’”, añadía, haciendo un juego de palabras con el título del programa que presenta Lara Álvarez y al que no mencionó de forma directa.

[Telecinco plantará cara al ‘Grand Prix’ con el estreno en abierto de la serie ‘Días mejores’]

“No veo ni talento ni manera de reconquistar el liderazgo que tuvo durante años. Con su pan se lo coman. Les va a costar enmendar tanto error”, seguía exponiendo el que fuese Director de Producción de Programas, y terminaba con una suposición un tanto peliaguda: “Quizás no sea un error. Quizás es una estrategia para entrar en pérdidas y justificar un ERE. Ahí lo dejo”.

Lo cierto es que en los últimos dos meses Telecinco ha estrenado numerosos formatos, y ninguno ha resultado un éxito. Cambió Sálvame Limón por la serie diaria Mía es la venganza, y tras un mes en Telecinco fue relegada a Divinity por su bajo índice de audiencias. Tras el fin de Sálvame llegó Así es la vida, con Sandra Barneda, y los datos que está consiguiendo se distancian mucho de los que lograba el formato estrella de La Fábrica de la Tele. Este jueves, sin ir más lejos, anotaba mínimo con un 7,1% de cuota y 635.000 espectadores. Me resbala, el programa que mencionaba Toscano, no ha conseguido liderar ninguna de sus emisiones a pesar de no tener una gran competencia, y la quinta entrega, la del pasado martes, estaba 4,6 puntos por debajo del dato conseguido en su estreno, por lo que será difícil la remontada.

La vida sin filtros, el programa de Cristina Tárrega de los sábados, no ha superado en ninguna ocasión la barrera psicológica del millón de espectadores, y dos de sus entregas ni siquiera han alcanzado los 700.000 de media. Y el reality ¡Vaya vacaciones!, si bien lideró en su estreno, tampoco ha acabado de interesar al público, por más que lo promocionen en otros espacios como Así es la vida. La gala de anoche solo consiguió atraer el interés de 758.000 seguidores y un 9,4% de cuota de pantalla.

Sigue los temas que te interesan