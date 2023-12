La vuelta de 'Crónicas Marcianas' para probar que hoy no se podría: “Las redes no arderían, explotarían”

El regreso de 'Crónicas Marcianas' para demostrar que hoy no se podría: “Las redes no arderían, explotarían” GTRES

La espera ha terminado. Telecinco emite este martes, 12 de diciembre, Crónicas Marcianas. El Reencuentro, un especial en el que Xavier Sardà realizará un viaje al pasado guiado por Carlos Latre para rememorar los momentos más especiales vividos durante ocho años de emisiones y revelar secretos y anécdotas del programa detrás de las cámaras.

Paz Padilla, Fernando Ramos, Rocío Madrid, Rosario Pardo, Xavier Deltell, Mariano Mariano, Javier Cárdenas y Leonardo Dantés también acompañarán a Sardà, en una entrega que contará con numerosos testimonios de históricos colaboradores, invitados, productores y técnicos, entre otras figuras.

Una noche de emociones, recuerdos, anécdotas y secretos revelados, especialmente para la legión de fieles seguidores que trasnocharon y sacrificaron horas de sueño para ser testigos de un show nocturno inigualable, que deparó icónicos momentos que han quedado marcados para siempre en la historia de la televisión de nuestro país.

[Pedro Ruiz: "No pisaré jamás Telecinco mientras haya un rótulo que diga: 'Si sabes algo de un famoso, llámanos"]

"El hecho de que podamos sentarnos otra vez y después de batallar ocho años en aquel fragor, que casi todos nos llevemos bien, es muy satisfactorio", ha dicho Sardà en la rueda de prensa que se ha celebrado este lunes y en la que ha estado presente BLUPER. El presentador, además, ha querido celebrar "que la violencia sea algo del pasado".

"Es una suerte que hoy no haya atentados terroristas con la cotidianidad que hemos vivido en toda nuestra trayectoria profesional, desde que éramos chavales hasta el final de Crónicas Marcianas", ha asegurado. "La tónica habitual es que había atentados y muertos a los que conocías y apreciabas". De hecho, se vieron oblidados a suspender una entrega porque 45 minutos antes de empezar ETA asesinó a Ernest Lluch.

"Me importa un pito lo que se diga en redes sociales"

Todos ellos regresan al lugar de los hechos, a los estudios que acogieron 1.277 emisiones en directo, para compartir con la audiencia sus recuerdos, anécdotas y las más divertidas vivencias; revelar secretos y situaciones que tuvieron lugar tras las cámaras y tratar de encontrar respuesta a la siguiente cuestión: ¿sería posible retomar hoy día la producción de 'Crónicas Marcianas'?.

"No siento nostalgia de una época ostensiblemente mejor respecto a la que estamos viviendo. Como se emitía a una hora tardía, tampoco son tantos los programas que no se podrían hacer ahora", responde Sardà recordando los famosos stripteases, algo que en la actualidad no sería muy bien visto. "Depende de los profesionales el ejercicio de la libertad".

Al ser preguntado por las críticas que recibiría el programa en redes sociales, el catalán es rotundo al contestar. "Yo soy un señor ya mayor de 65 años y no leo jamás nada de ninguna red social. Nada. Quiero decir que me importa un verdadero pito", dice. "Hoy las redes no hubieran ardido con Crónicas Marcianas, hubieran explotado directamente", añade Latre, que recuerda que que por aquel entonces se produjo el inicio del SMS.

Carlos Latre y Xavier Sardà.

El especial contará también con las intervenciones de otras figuras emblemáticas del formato como Boris Izaguirre, Frank Blanco, Loles León, Ramoncín, Enrique del Pozo, Pilar Rahola, Marta López, Javier Nart, Susana Reche, Toni Clapés, Juan Carlos Ortega y Marbelys Zamora.

Por último, Crónicas Marcianas. El reencuentro rendirá también homenaje a figuras ya desparecidas como el entrañable Señor Galindo (Martí Galindo), Rosa María Sarda, Carmen Hornillos y el productor ejecutivo y creador del formato Joan Ramón Mainat, entre otros.

Sigue los temas que te interesan