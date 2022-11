Ramoncín explica su salida de 'Crónicas Marcianas': "No entendía por qué Xavier Sardà necesitaba hacer eso"

Ramoncín ha acudido este martes 15 de noviembre al programa El Circ de 8TV y, entre otros asuntos, ha recordado su época en Crónicas Marcianas y ha explicado el motivo por el que decidió abandonar el exitoso programa de Telecinco.

"Yo estaba en Crónicas Marcianas con mi gran amigo Xavier Sardà y recuerdo un programa en el que terminamos, se me acercó alguien de la productora, me preguntó si estaba bien y dije 'no estoy bien, me quiero ir'", relataba.

"De ahí no se fue nadie sin que lo echaran, solo yo", aseveró el artista. Pero, ¿por qué decidió marcharse de un programa que cosechó un gran éxito en el late night? Así lo explicaba: "Pasamos de estar tratando del golpe de Estado de Chile, hablando del 'medicamentazo' y de cosas importantes y de repente vi a dos chavales ahí sentados que decían que eran de Gran Hermano".

[‘Cuéntame’ se disculpa con Ramoncín por un chiste que hizo sobre él en el último episodio]

"Gran Hermano se metió en la mesa del programa y a mí no me gustó, el programa cambió muchísimo, subió muchísimo la intensidad, el volumen y el negocio", agregaba el cantante. "No lo entendí, no pensé que fuera necesario".

Además, Ramoncín recordó una visita al programa de Jesús Quintero El Loco de la Colina en la que el periodista le hizo una pregunta cargada de sentido. "Me preguntó '¿conoces a un tal Xavier Sardà?'. Me preguntó eso de Javi, que es mi amigo y le adoro. Yo le dije 'en este momento, no le conozco. No comprendo nada, no necesita eso, ¿para qué está haciendo eso?'. Se lo dije igual a Xavier, hemos hablado mucho de esto".

📺 Ayer estuvo en #ElCirc 🎪el cantante RAMONCÍN donde habló de muchas cosas y también de su etapa en CRÓNICAS MARCIANAS y razona por qué dejó de colaborar y de su relación con @XavierSarda_ pic.twitter.com/nUBkKdz4rE — Rocco Steinhäuser (@ROCCOCITY) November 16, 2022

Sin embargo, pese a que no entendió la deriva de Crónicas Marcianas ni la actitud de su amigo, Ramoncín asegura que su relación con Xavier Sardà nunca se vio resentida por su decisión de marcharse. "Al cabo de un tiempo volaron los trenes en Atocha, sonó el teléfono de mi casa, era Xavier y le dije "¿a qué hora quieres que esté? Y esa noche estuve allí", comentaba en la cadena catalana.

