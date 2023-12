El imperio de los Chacón tras El Pulpo, la marca de ropa que viste a la RFEF: facturan 5 millones

Era 2016. José Antonio Chachón, un gallego que se había dedicado desde hacía varias décadas al sector textil, estaba de viaje de esquí con Jorge, su hijo. “Y estando en el telesilla me dijo: 'papá, ha llegado el momento de que hagamos realidad aquella marca que registraste en 2005'”, cuenta a EL ESPAÑOL José Antonio (La Coruña, 1958), fundador y presidente de El Pulpo. Se trata de una de las marcas que se ha vuelto tendencia en el último año y que, por ejemplo, viste desde este 2023 a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Este año, sin ir más lejos, la Selección Española de Fútbol ha vuelto a ser protagonista con la consecución del Mundial femenino. En este momento, la RFEF ya contaba con unos nuevos sastres muy especiales que aportarían a los jugadores y las jugadoras de España sus trajes para ir bien vestidos allá por donde fuesen. “Evidentemente, eso nos ha dado muchísima visibilidad por la dimensión que tiene el fútbol, pero no es el único hito de este año. También hemos cerrado acuerdos con la Real Federación Española de Deportes de Invierno y, como buenos gallegos, con el Deportivo de La Coruña, y más en estos tiempos de necesidad”, explica Chacón.

Paso a paso, el crecimiento de El Pulpo ha provocado que la marca de ropa cierre 2023 con una facturación de 5 millones de euros, superando en millón y medio a la facturación de 2022. “En 2024 aspiramos a llegar a los 10 millones de facturación y, para 2027, queremos estar ya encima de los 20 millones”, continúa el empresario gallego, muy orgulloso del imperio que ha levantado junto a su hijo, Jorge Chacón. Eso sí, lo suyo les ha costado y nadie les ha regalado nada. El trabajo y la ilusión de esta familia gallega es lo que hace posible que, por ejemplo, este año la princesa Leonor haya sido otra de las celebrities que han vestido la marca.

Jorge Chacón (i.) y José Antonio Chacón (d.), hijo y padre, los fundadores de la marca El Pulpo. Cedida

Pero la historia de El Pulpo, a pesar de echar a andar en 2016, comienza muchos años atrás. Concretamente, en el año 2005. José Antonio Chacón entonces trabajaba como encargado de la división infantil de la multinacional Pepe Jeans, la marca británica. “Y, por allí donde viajaba, en Inglaterra o Estados Unidos, la ropa representaba los valores y las culturas de esos países y me dio envidia sana. Por ello, pensé que quería inventar una marca que representara los valores de Galicia, porque es una región muy genuina, y por extensión, de España. Al volver, registré la marca de El Pulpo que aún no desarrollaría”, explica Chacón.

[El imperio de los Grimalt con Ale-Hop: de vender sombreros mexicanos a facturar 158 millones]

Una historia entre telas

Aunque José Antonio Chacón no registró El Pulpo hasta 2005 y lo desarrolló hasta 2016, lo cierto es que el emprendedor gallego llevaba toda una vida dedicándose al sector textil. Coruñés de nacimiento, el empresario explica que de niño era sumamente “activo”: “Estuve en el equipo de fútbol del colegio, los Salesianos de A Coruña; toqué en un grupo musical; hice teatro; estuve en la selección de balonmano… pero, sobre todo, forjé grandes amistades”. Desde su infancia la proactividad ha sido un atributo que siempre le ha acompañado.

A los 17 años, y de manera voluntaria, decidió hacer la mili, donde estuvo alrededor de un año y medio haciendo labores administrativas “como ayudante del comandante”. Compaginaba su estancia en la institución castrense con sus estudios universitarios en empresariales. Parecía que el sector económico y administrativo era lo que se le daba bien a José Antonio Chacón.

Jorge Chacón y su padre, José Antonio Chacón. Cedida

Pero nada más lejos de la realidad. El gallego acabó por otros derroteros, porque se dio cuenta de cómo era el trabajo en un banco. “En aquel momento, eso era sinónimo de prestigio y estabilidad. Mi hermano, de hecho, trabajaba en uno, pero al ver lo que hacía, pensé: “¡Dios mío, no me puedo dedicar a eso toda la vida porque me puedo morir!”, remera el presidente de El Pulpo. Al acabar la mili, Chacón vio un anuncio de administrativo comercial en la fábrica de camisas Vecino, entonces situada en Arteixo y hoy propiedad de Inditex.

“Fue cuando se despertó en mí el interés por el sector textil y por la confección. Después de trabajar, iba por las tardes al taller y me enseñaron a hacer camisas. Un día, troquelaba el cuello; otro, los puños; otro, hacía ojales… Aquello me gustaba hasta el punto en que, en 1980, el dueño de la compañía me preguntó: ‘¿por qué después de trabajar, sigues trabajando?’. Yo le dije: ‘No estoy trabajando, me estoy formando’. A partir de ahí, él mismo me enseñó a hacer cosas”, cuenta Chacón, que duraría en esta empresa hasta 1984.

Ahí daría el salto a otra empresa, en la que estaría hasta 1989. José Antonio Chacón se fue en calidad de director comercial, pero cuenta que salió “decepcionado” de esa etapa. A partir de entonces, el gallego emprendió con lo que había aprendido. “Ahí empecé a trabajar en dos caminos: por un lado, asesorando compañías y, por otro, monté una agencia comercial donde trabajaba como agente de ventas de muchas marcas. Me dedicaba a introducirlas en otros mercados, etc…”, dice.

[El imperio de Borja y Alfonso con Scalpers: de un lavadero que fracasó a facturar 152 millones]

Una de esas marcas era Pepe Jeans, con quien José Antonio Chacón ligó su destino durante 33 años. Empezó como agente comercial trabajando en la zona de Galicia, Asturias o Castilla y León hasta llegar a tener un “pequeño porcentaje” de la compañía y a ser el hombre a quien encomendaron el desarrollo de la división infantil de la compañía. En ese momento era 2005 y, como se ha explicado, a Chacón le picó el gusanillo de crear una marca propia inspirado en los muchos viajes de trabajo que tenía. Por ello registró El Pulpo. Y ahí quedó. Paralizado.

La tienda de El Pulpo de Santiago de Compostela. Cedida

Chacón estaría trabajando para Pepe Jeans varios años más, así como para otras marcas del grupo, como Hacket. Eso sí, desde 2005, la agencia quedaría a cargo de Jorge Chacón, “ahondando en el prestigio que tenía ya nuestra familia en el sector. Algo que nos sirvió de cara a desarrollar nuestra marca”, cuenta su padre. José Antonio, en 2016, decidiría junto a su hijo dar el paso y desarrollar su marca: El Pulpo.

El Pulpo, a la gallega

Cuando volvieron de aquel viaje de esquí en 2016, José Antonio y su hijo, Jorge Chacón, empezaron a desarrollar su proyecto. “Ahí mi hijo empezó a hacer las primeras camisetas y camisas y, desde el principio, lo hacíamos con un enfoque sostenible, trabajando con algodones orgánicos, etc…”, desgrana Chacón.

El logo de El Pulpo, en la tienda de La Coruña. Cedida

Y, en ese momento, fue cuando Jorge dibujó el logo de El Pulpo, un producto representativo de Galicia. No por nada, el pulpo á feira –o pulpo a la gallega– es uno de los platos más icónicos de esta autonomía del noroeste de España. El logo, en consecuencia, era perfecto para representar “los valores gallegos”. Y la marca echó a andar.

Se vendía al principio en varios espacios multimarca de centros comerciales de Galicia, Castilla y León y Asturias; luego, en 2018, los Chacón decidieron abrir una tienda Pop-up en Sanxenxo, dado “el potencial de consumo que tiene la localidad al ser tan turística”. Para la inauguración de este espacio de 45 metros cuadrados, la familia contó con el apoyo altruista del actor gallego, Xosé Antonio Touriñán. “Y en aquel verano, pudimos llegar a vender 5.000 prendas en esta tienda”, recuerda el presidente de la marca.

[La historia de los Canet tras Family Cash, los súper más baratos de España: facturan 542 millones]

Eso marcó un antes y un después. A partir de ahí, la marca de ropa de los Chacón empezó a expandirse como la pólvora gracias a entidades como El Corte Inglés, entre otras, y a la apertura de diferentes showrooms en varias ciudades de la península como Bilbao, Lisboa o Madrid. Este último abrió en 2021, el mismo año en el que Touriñán, interesado por el desarrollo de la marca, se hizo accionista. “Y gracias a él nuestra marca empezó a conocerse entre los actores y otras personalidades del mundo de la cultura”, agradece con entusiasmo Chacón.

A partir de ahí, y hasta nuestros días, El Pulpo ha ido cerrando muchos contratos de colaboración como el mencionado anteriormente con la RFEF o con marcas de la talla y renombre como Estrella Galicia. Gracias a todos estos movimientos y al trabajo de la familia Chacón, en la actualidad El Pulpo está presente en unos 150 puntos de venta multimarca y propios. Y, también, está a las puertas de iniciar su internacionalización fuera de la Península Ibérica. Todo ello, evidentemente, gracias al trabajo de José Antonio y de su hijo, Jorge, los hombres Chacón tras El Pulpo.





Sigue los temas que te interesan