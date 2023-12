Carlos Cuerpo, el nieto de minero en la 'Siberia extremeña' que creció en Suiza y llegó a ministro

Candy Mendoza no se cree que haya una periodista preguntando por ella. "Esto no será una inocentada, ¿verdad?", pregunta desconfiada a su hija. Y es que en Valle de la Serena, un municipio pacense de algo más de mil habitantes, no acostumbran a ver a reporteros curiosear por la zona. En apenas dos días varios medios regionales han acudido a esta pequeña localidad para interesarse por Carlos Cuerpo, el nuevo ministro de Asuntos Económicos, Comercio y Empresa que, desde el pasado viernes, sustituye a Nadia Calviño.

Mendoza es prima hermana de Manoli Caballero, la madre del nuevo ministro. Se presenta a este diario algo avergonzada. "Entendednos, esto es nuevo para nosotros", expresa entre risas. La valleja nos pone en antecedentes: Cuerpo nació en Badajoz, vivió una temporada en Quintana de la Serena, otro pequeño municipio extremeño a pocos kilómetros del Valle, y emigró con nueve años, junto a sus padres, ambos maestros, y su hermano, Gregorio Pablo Cuerpo, un prestigioso cardiólogo, a Suiza. En aquel país de Europa Central estuvieron viviendo en torno a seis años. Después, la familia regresó a Badajoz, donde el nuevo ministro estudió en el colegió concertado Maristas y se licenció en Economía por la Universidad de Extremadura en 2003. Quienes lo conocen coinciden en que Cuerpo es una persona sencilla, amable, bromista, amigo de sus amigos, familiar e inteligente. Tenía una conexión especial con su abuelo, Pablo 'El Pinche', quien trabajaba en la mina de San Nicolás, donde se explotaba wolframio, bismuto y estaño. Los vecinos de la zona aseguran que este adoraba la política y expresan que si "hoy levantara la cabeza estaría más que orgulloso de su nieto". Carlos Cuerpo de pequeño. Cedida Mendoza expresa con rotundidad que no se imaginaba que Cuerpo llegara a ser ministro. "Ni siquiera su madre [Manoli], que cuando Carlos la llamó para contárselo pensaba que se trataba de una inocentada", cuenta con regocijo. Y es que el economista mantuvo esta noticia en secreto hasta el mismo día del traspaso de las carteras. Sólo se lo dijo a su mujer y a su madre la noche anterior. A Juan Mendoza, tío de Caballero, unos vecinos le dijeron que encendiera la televisión, "que aparecía el Carlitos siendo ministro". Tampoco Antonio Julio Pérez, íntimo amigo del pacense, quien fue testigo de su boda, tenía constancia de aquello: "Me enteré por la mañana leyendo el periódico". Sus amigos coinciden en que el ministro era —y sigue siendo— un joven muy deportista. Le gustaba el fútbol, el tenis y el baloncesto. Pepe Borrego, amigo de los hermanos Cuerpo, evoca las carreras de Triatlón que realizaban por el Valle: "Hacíamos siempre la misma ruta. Yo, sobre todo, quedaba con Gregorio. Pero Carlos se apuntaba a lo que hiciera falta". Pérez rememora también aquellos años junto al economista donde "sólo trasteábamos y jugábamos". Porque "Carlos era muy trasto. Todo un torbellino", asegura Candy. "Este ha sido siempre muy pillito", ratifica Juan Mendoza junto a su mujer, Paula. "Es muy bromista. Recuerdo una vez, de pequeño, que me preguntó si iba a recoger uvas. Le dije que mientras pudiera, lo haría. Así que se vino conmigo a vendimiar. Con la pisada, cuando ya había mosto, no se le ocurrió otra cosa que coger un puñado y llenarme la cara de aquel fruto. Después me preguntó '¿te ha molestado?'", cuenta con cariño y entre las carcajadas de los allí presentes. Carlos Cuerpo de pequeño (abajo a la izquierda). Cedida "Carlos tenía los ingredientes para llegar a estar donde está", "ese es el político que yo quiero" y "hablamos de una persona maravillosa, dedicada y trabajadora" son los comentarios más repetidos entre los vecinos del Valle cuando este diario intenta recabar información sobre el pacense. "¡Tú no te escapas de ser ministro!", le arrojaba de vez en cuando Mari, una amiga íntima de la familia. Los vallejos aseguran que a Cuerpo "esto de ser ministro, no se le subirá a la cabeza como a otros". Fuentes cercanas que han trabajado con él, expresan a EL ESPAÑOL que "lo importante es que Carlos siga siendo Carlos". Estos mismos explican que el hoy ministro conoció a Calviño en la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), cuando ella era ya ministra. "Antes de esto coincidían temporalmente en Bruselas, pero no tenían contacto. Entonces Calviño se lo llevó a la Dirección General de Análisis Macroeconómico, con Ana de la Cueva como secretaria de Estado", cuentan. Indicador Sintético de Actividad El trabajo de Carlos Cuerpo en el Ministerio fue esencial durante la pandemia. Fue a él al que se le ocurrió crear el Indicador Sintético de Actividad, un índice que mide la evolución de la economía de España día a día. En los meses más duros "Calviño usaba su indicador en, prácticamente, todas sus comparecencias", recuerda un colaborador de la exvicepresidenta. "No era raro que antes de comparecer en el Congreso le llamara para preguntarle por los últimos datos disponibles", relata. De hecho, a día de hoy el equipo económico del Gobierno sigue utilizando ese indicador. Las fuentes consultadas por este diario explican que fue ahí cuando empezó a ganarse la confianza de la ministra. Calviño nombró a Cuerpo en agosto de 2021 Secretario General del Tesoro, convirtiéndose en uno de los principales sherpas del Ministerio en Bruselas. De hecho, no era raro verlo junto a la ya exvicepresidenta en las reuniones con sus homólogos europeos. "Durante esos viajes fueron ganando en confianza uno en el otro", relatan. De hecho, una de las cosas que explican algunos colaboradores del equipo económico es que Cuerpo es una de las personas que mejor ha llevado el ritmo de Calviño al frente de la cartera económica. Juan Mendoza junto a su mujer Paula, tíos de Carlos Cuerpo. Enia Gómez Y eso Valle de la Serena lo sabe. "Es todo un portento", se escucha dentro del estanco ubicado en la plaza de la localidad, cerca de donde residían los abuelos maternos de Cuerpo. "Recordamos a Carlos como un niño rubio corriendo por la calle y jugando", comentan Paqui Fernández y Manoli Fernández. Ambas mujeres, amigas de los hermanos Cuerpo, expresan que el economista deambula por las calles vallejas cuando puede, que suele ser en el mes de agosto. "Carlos ha sido siempre muy participativo en las actividades de las fiestas. Son dos niños [él y su hermano] que han estado en la vida del pueblo", señalan. Los vallejos admiten que les hace especial ilusión que Cuerpo nombrara al Valle en el traspaso de las carteras: "Ni Badajoz, ni Suiza. Al final su infancia y juventud la ha pasado aquí, y sigue conservando a sus amigos de aquí". Carlos Cuerpo en el cumpleaños de su amigo Antonio Julio Pérez. Cedida Pregunta.- ¿Cómo recibieron la noticia? Respuesta.- Encantados. Nosotros ya habíamos tenido antes un ministro en el Valle. P.- Creo que sabemos por dónde van… [Risas] R.- En el siglo XIX. Donoso Cortés, ministro de Isabel II. P.- ¿Cómo se enteraron de la noticia del nombramiento de Cuerpo? R.- Por redes sociales. "Un vallejo nos va a subir los impuestos", me dijeron. "¡El nieto de '¡El Pinche!'". No sabes qué risas. Lo cierto es que nos enorgulleció mucho a todos. De nuevo, sale a relucir el nombre de 'El Pinche'. Los vecinos cuentan la devoción que los Cuerpo han tenido —y tienen— hacia sus abuelos: "Para él es todo un referente". De hecho, según cuentan familiares, amigos y vecinos, la constancia en el trabajo viene de familia. Su abuela regentaba un ultramarinos mientras su marido estaba en la mina. Los padres de 'El Pinche' murieron al estallar la Guerra Civil cuando este tenía apenas nueve años, por lo que se vio obligado a trabajar desde niño. A esta edad, Pablo envió a sus hijos [madre de Cuerpo] a estudiar a Badajoz. Con nueve años, Carlos emigró a Suiza. Y nueve años son los que la hija del economista tiene cuando le han nombrado ministro. El nuevo ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, abraza a su hija durante el acto de traspaso de la cartera de Economía, Comercio y Empresa. Alberto Ortega Europa Press De hecho, esta historia familiar la narró el pacense cuando recogió el testigo en el Palacio de la Moncloa. "Su abuelo no pudo estudiar. Él no quería el mismo futuro para sus hijos. Se cercioró de que todos tuviesen mejores oportunidades. Y fíjate, ahora ministro", cuentan las hermanas Fernández. Así pues, la historia de Carlos Cuerpo es la de una vida dentro de la comarca de La Serena sencilla, familiar y luchadora. "Desde luego que nadie le ha regalado nada", coinciden en Valle de la Serena. El ultramarinos de los abuelos de Carlos Cuerpo hoy día. Enia Gómez