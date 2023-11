El restaurante del padre de María Pombo donde se puede comer desde 13 euros: sus mejores platos

Que María Pombo es una de las creadoras de contenido más conocidas y cotizadas de nuestro país no es ningún secreto. Aunque la instagramer ha conseguido situarse en lo más alto, con más de 3 millones de seguidores en Instagram, parece que su padre no se queda atrás. Con el estreno de la docuserie 'Pombo' en Amazon Video, el interés por el clan no deja de crecer. En el docuemntal, se puede ver el lado más íntimo de esta familia, una de las más mediáticas de nuestro país, que se ha hecho famosa gracias al buen hacer de las hermanas en las redes sociales. Sin embargo, la familia comparte otra afición: la gastronomía. De hecho, su padre, Víctor Pombo, regenta Camino Foods & Drinks, un restaurante que nació en Madrid en el año 2011.

Camino Food and Drinks es uno de los restaurantes de moda en Madrid, y su fama está más que merecida. Ubicado en el barrio madrileño de Chamartín, en la Calle Gutiérrez Solana 6, el local abrió sus puertas hace más de 10 años y es todo un clásico entre las influencers de moda. María Pombo y sus hermanas Marta y Lucía también son clientas habituales del negocio de 'Papín', como acostumbran a llamar a su padre. De hecho, en repetidas ocasiones las seguidoras de las hermanas les han preguntado por sus restaurantes favoritos de Madrid, y sin pensarlo dos veces, han colocado Camino entre ellos.

El emprendimiento de Víctor fue el salvavidas de la familia, ya que esta idea gastronómica nació justo cuando la madre de las tres hermanas fue diagnosticada de esclerosis múltiple. Una enfermedad que le impidió trabajar, como explicó la propia María en el programa de David Broncano. Un triste hecho que motivó a su padre a enfocarse en que Camino funcionara.

Vituco (así es como le apodan sus conocidos) y su mujer Teresa Ribó, se dedicaban al mundo de la publicidad y él, por su parte, consiguió grandes reconocimientos por el lanzamiento de una campaña en la que intentaba concienciar y acercar a la población la esclerosis múltiple. Coincidiendo con el diagnóstico de la enfermedad a su pareja, decidieron dejar a un lado este sector y juntos abrieron el restaurante.

Camino Foods & Drinks no es un local cualquiera. Víctor Pombo está cada día al frente ofreciendo lo mejor de sus servicios para que sea el lugar perfecto en el que disfrutar tanto de un menú del día como de diferentes especialidades. Quienes le conocen aseguran que Vituco no es de los que abre un negocio y se desentiende, sino que le dedica mucho tiempo a este restaurante y en él trata de dejar toda su esencia.

La carta que ofrece es mediterránea y cuenta con una propuesta gastronómica amplia y para todos los gustos. Desde platos más vanguardistas, como sashimi, hasta las tapas de toda la vida y riquísimas hamburguesas para los más pequeños (y mayores). Ya por la noche y durante los fines de semana, Camino es el lugar perfecto para citarse con los amigos y disfrutar de una noche al más puro estilo madrileño.

Aunque todo el menú es una delicia y querrás pedirlo entero, hay algunos platos imprescindibles que recomienda la creadora de contenido a través de sus redes sociales. Uno de los platos más conocidos es la ensalada césar con tiras de pollo (16,60 euros); no obstante, el risotto de puntalete y setas con aroma de trufa (16,50 euros) tampoco se queda atrás.

Asimismo, uno de los platos que sí o sí hay que probar es el escalope llamado 'Martín' (13 euros), en homenaje al primer hijo de María Pombo. Ahora, a Papín también le tocará incorporar a la carta otra especialidad que lleve por nombre Vega, como la hija de la influencer.

