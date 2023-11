El éxito de Fina Puigdevall, la española de 60 años que se 'cuela' entre los 100 mejores chefs del mundo

Hasta 14 chefs españoles han conseguido colarse entre los 100 mejores del mundo. Nuestro país es de lejos el más ovacionado por el prestigioso premio de "The Best Chef Awards". No obstante, una de las galardonadas que más ha llamado la atención es Fina Puigdevall, una mujer de 60 años que ha quedado en el puesto 91, junto a su hija Martina. Los premios se han entregado este pasado lunes en la ciudad de Mérida, en Yucatán, una de las regiones gastronómicas más ricas y diversas de México.

Fina Puigdevall regenta, desde mayo de 1990, el Restaurante Les Cols, del que es propietaria y cocinera, junto a su hija Martina Puigvert Puigdevall, de 28 años, que se incorporó al proyecto en el año 2016, asumiendo el cargo de jefa de cocina en el restaurante de su madre. Juntas son el corazón y el motor de Les Cols, ubicado en Olot, Girona. Este restaurante, que cuenta ya con dos estrellas Michelin, se fundó en la masía donde nació y creció Fina. Los platos e ingredientes tradicionales de la zona y una filosofía de disfrutar cocinando, es el proyecto vital de la chef, una iniciativa que su hija continuará tras ella y en la que también participan otros familiares.

Tal y como corrobora el medio 20Minutos, la trayectoria de Fina en el mundo de la gastronomía comenzó en su adolescencia mientras estudiaba Derecho. Por las mañanas iba a clase y por las tardes recibía formación para aprender sobre cocina, su verdadera pasión. Desde entonces, su talento y bagaje ha ido creciendo hasta convertirla en una de las mejores chefs del mundo, siendo galardonada en 2019 con el Premio Nacional de Gastronomía, otorgado por la Academia Catalana de Gastronomía y Nutrición (ACGN).

La cocina sostenible es la marca personal del restaurante. Además de los anteriores premios, en 2020, Les Cols fue galardonado con La Estrella Verde que otorga la Guía Michelin como reconocimiento a los restaurantes que respetan los ritmos de la naturaleza y llevan a cabo iniciativas que preservan el medioambiente.

Los comensales que acudan a Les Cols, el conocido restaurante de Fina y Martina, podrán probar el menú degustación. El precio es de 195 € con maridaje, e incluyen platos como rodaballo y flor de calabacín, hígado y mollejas de cordero, sobrasada vegetal de zanahoria o arroz de alforfón.

Asimismo, tal y como informan desde la página web del restaurante, la velada estará acompañada música en directo y espectáculo pirotécnico, entre otros. No obstante, si estás pensando en acercarte a degustar este menú debes saber que hace falta reserva previa.

Best Chef Awards

En el primer puesto de la lista de ganadores está, como no podía ser de otra forma, el conocido chef Dabiz Muñoz. Así, en segundo lugar, se encuentra el catalán Albert Adrià del restaurante Enigma (Barcelona) y la chef eslovena Ana Roš, de Hiša Franko (Kobarid, Eslovenia), en tercer puesto.

En la lista de los mejores 100 chefs del mundo aparece una nutrida representación de la gastronomía española: cuatro en el top 10 y 14 en total. Entre los grandes nombres destacan el de Andoni Luis Aduriz, de Mugaritz (en el puesto 5), Oriol Castro, Eduard Xatruch y Mateu Casañas, del restaurante Disfrutar (7), Joan Roca, de El Celler de Can Roca (8), Ángel León, de Aponiente (13), los hermanos Torres, del restaurante Cocina Hermanos Torres (20), Eneko Atxa, de Azurmendi (26), Quique Dacosta, del restaurante homónimo (30), Diego Guerrero, de DSTage (42), Bittor Arginzoniz, del Asador Etxebarri (51), Paco Roncero, del restaurante Paco Roncero (60), Paco Morales, de Noor (82). Las dos chefs madre e hija se suman a la larga lista de nombres españoles en el puesto 91.

En esta nueva edición, también se entregaron otros premios especiales, entre los que se encuentran algunos chefs españoles. Jordi Roca se ha convertido en The Best Pastry Award, un título que obtiene por segunda vez, y The Best New Entry es para el chef Albert Adrià, que se estrena directamente en el número dos del ranking. The Best Chef Legend Award ha recalado en otro español, Ferran Adrià.

