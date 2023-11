Así será el restaurante-bar "sólo para rojos" que montará Pablo Iglesias: "Va a ser una cosa viejuna"

Después de su alejamiento de la política en 2021, la versatilidad de Pablo Iglesias sigue sorprendiendo. Ha pasado por contarse su más querida identidad pública, la coleta, trabajar en su propio podcast o fundar su propio medio de comunicación, Canal Red. Ahora, el exlíder de Podemos y exvicepresidente del Gobierno vuelve a causar sensación al embarcarse en una nueva andadura profesional: la apertura de un restaurante.

Iglesias ha comentado la idea de su nuevo negocio en una entrevista en su mismo medio. Desde Canal Red, su cadena de televisión, se lo hizo saber a Willy Veleta, uno de sus reporteros estrellas. Su intención montar un bar-restaurante "solo para rojos".

De ser así, Iglesias podría verse involucrado en sobrepasar límites legales al imponer una exclusión por ideología. Generalmente, el derecho de admisión en los bares está reservado para la edad o aforo. Aun así, el "morado" se muestra desafiante al responder la pregunta del reportero: "¿Es cierto el rumor que corre que vas a montar un restaurante solo para rojos?". Y él dice: "Completamente cierto".

[Iglesias, "arrepentido" de ascender a Yolanda Díaz: 'Ha trabajado con mafiosos para destruir a Podemos']

Por el momento, no se han encontrado indicios de que Iglesias posea conocimientos culinarios o de hostelería, aunque no son necesarios para el objetivo que propone. El expolítico quiere un lugar donde los suyos puedan ir a tomar cerveza. "Va a ser una cosa viejuna donde podamos hacer los guisos que a nosotros nos gustan", ha comentado.

Una de las decisiones que le quedan por tomar es el nombre del bar-restaurante. Entre las apuestas más pujantes, que sorprenden por su originalidad e ingenio, se proponen Chef Guevara, Red-taurante o Unidas Comemos.

La entrevista se ha hecho viral en redes, y no ha tardado en despertar el entusiasmo entre sus adeptos, y un rechazo de que aquellos excluidos por no ser "rojos". Iglesias ha advertido, ya que tendrán que ponerle "vallas para que los fachas no lo quemen", recordando las protestas en Ferraz contra la amnistía. Aunque el golpe más duro se lo lleva el partido vasco con la forma tan original que tiene el exministro para pagar su proyecto: "A algún sitio tendrán que ir los pobres de Bildu para salir por las noches. Esos gastan mucho dinero, con eso financiamos el restaurante".

Sigue los temas que te interesan