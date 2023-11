Iglesias, "arrepentido" de ascender a Yolanda Díaz: 'Ha trabajado con mafiosos para destruir a Podemos'

El fundador de Podemos y exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, ha reconocido que está "arrepentido" de haber apostado por Yolanda Díaz como vicepresidenta y su sucesora en la formación morada y denuncia que la actual líder de Sumar "ha trabajado para destruir a Podemos aliándose con mafiosos".

"Me arrepiento de haberle entregado tanto poder sin haber dejado atado un proceso democrático", ha admitido Iglesias, que eligió a Yolanda Díaz como su heredera y sucesora en el Gobierno y en Podemos sin primarias, algo que ella misma le afeó tiempo después.

Iglesias ha señalado que "confiaba en ella y confiaba en que abriría un proceso democrático y respetaría el peso democrático de Podemos y sí, me arrepiento", ha revelado en una entrevista en Diari de Barcelona en la que ha acusado a Díaz de "destruir a Podemos aliándose con mafiosos y los amigos más evidentes" de la formación que ahora dirige Ione Belarra.

El ex de Podemos considera que fue un acierto que Podemos entrara en el Gobierno en 2019 y recuerda que sin esto "no existiría Yolanda Díaz". Admite también que tampoco existirían Irene Montero e Ione Belarra. Iglesias destaca que "cuando estás en el Ejecutivo no es una experiencia que construye liderazgos políticos muy fuertes, pero te da una experiencia de gestión de enorme importancia".

"Hemos visto al Estado mucho más de cerca, tanto las estructuras que dependen del gobierno como las estructuras del Estado ajenas a él, y una izquierda que no aspire a ser Estado no tiene posibilidades de transformar prácticamente nada. Los independentistas catalanes han entendido que el derecho a decidir pasa por ganar una batalla política en España. Desde afuera es imposible", ha proseguido.

Críticas a Sumar

El ex de Podemos opina, además, que Sumar no es capaz de plantarle cara al poder y que es una formación "pesimista en el sentido de que no piensan que se puedan alterar determinadas relaciones", ya sea con los medios o con otros poderes económicos. Frente a esto denuncia que quienes conforman Sumar "asumen que es muy difícil construir un espacio ideológico diferente de lo que representa la socialdemocracia clásica", a diferencia, según explica, de lo que quiere hacer Podemos.

Preguntado por si Podemos se presentará en solitario a las elecciones europeas de 2024, Pablo Iglesias cree que el partido "debe volver a ser una opción electoral autónoma" para "hacerse visible". Y va a más, ya que denuncia que Sumar no está por la labor de hacer primarias abiertas, por lo que apuesta por una lista independiente.

Descarta concurrir en una posible lista de Podemos a las europeas y volver a la política institucional porque se siente "más útil, más feliz y más cómodo" en su medio, Canal Red. "Construir poder mediático propio es una tarea política que alguien debe hacer y es lo que yo creo que hago mejor y con lo que me siento a gusto", ha explicado.

Por último, y sobre si habría tomado estos años decisiones distintas, Iglesias admite que "no me habría presentado en las elecciones europeas". "Partiendo de ahí, hay muchas decisiones personales que han sido muy duras. La relación con muchos compañeros que eran amigos y amigas con los que viví profundas decepciones… ojalá pudiera volver atrás, pero hay que asumir el pasado como algo que puede ayudarte a tomar mejores decisiones en el futuro", afirma.

