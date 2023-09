Cadáveres extraterrestres "reales" en México: el polémico hallazgo que está dando la vuelta al mundo

Los cadáveres extraterrestres no humanos hallados en Perú y expuestos en México Redes sociales

Una de las cuestiones que mayor misterio encierra en nuestro tiempo es lo que hay más allá de nuestras fronteras terrestres. Concretamente en el espacio exterior. Por ello, todo aquello que tiene que ver objetos extraños y con cuerpo procedentes de otros planetas siempre genera expectación y polémica a partes iguales.

Sin embargo, el último gran hallazgo que se ha producido en esta línea ha generado estupor en todo el planeta. Se trata de la muestra de varios cadáveres de seres que no serían procedentes de nuestro planeta ni tampoco propios de la evolución humana. Es decir, serían extraterrestres.

Este anuncio ha sido realizado por Jaime Maussan, periodista y ufólogo de origen mexicano, el cual halló estos cadáveres en Perú. Sin embargo, sus descubrimientos han sido expuestos en la Cámara de los Diputados de México en un evento que ha generado una enorme repercusión y que ha abierto un gran debate en todo el mundo.

Exposición de cadáveres extraterrestres en México

Los grandes aficionados a los ovnis y a todo lo que tiene que ver con el espacio exterior han vivido un momento único. Se trata de la exposición organizada por Jaime Maussan en Ciudad de México en la que se han podido ver dos ejemplares de cadáveres extraterrestres no humanos. Cuerpos, descritos como "reales" por el experto, que han dejado sin duda una de las imágenes del año.

Estos restos, dos pequeños organismos, fueron mostrados en dos grandes cajas que contenían dos ventanas de cristal para que los restos pudieran ser vistos por todos los asistentes y por los medios de comunicación. Una exhibición única en el mundo.

Tal y como ha explicado Jaime Maussan, periodista y experto en objetos voladores no identificados, estos cadáveres serían "reales, aunque no humanos". Fueron hallados en Perú, en la zona de Cuzco, pero no serían actuales. Al parecer, tienen más de mil años de antigüedad. Como se puede ver en las imágenes, se encuentran momificados.

Varios científicos participaron también en este multitudinario evento para respaldar los hallazgos realizados por Maussan y fueron los encargados dar mayor veracidad y verosimilitud a esta peculiar historia que ya es noticia en todo el mundo. También formó parte del evento Ryan Graves, director ejecutivo de Americans for Safe Aerospace y gran experto en este tipo de asuntos. Graves, además, también fue piloto de la Marina de los Estados Unidos.

Las explicaciones ofrecidas por el experto al cargo de la exhibición sirvieron para conocer cómo se habían conseguido conservar durante tantos años estos restos. Al parecer, los cuerpos extraterrestres habían sido recuperados tras quedar fosilizados en minas de diatomeas. Estos son unos microorganismos fotosintetizadores que forman parte del fitoplancton. La agrupación de estos microfósiles crea diatomitas, las cuales están consideradas rocas sedimentarias silíceas.

Con la intención de aportar credibilidad a su testimonio, Jaime Maussan realizó esta exhibición bajo juramento y ante los miembros del Gobierno de México, pero también ante funcionarios estadounidenses, los cuales atendieron a todas sus conclusiones.

Estos ejemplares, que son recogidos dentro del universo de los ovnis, fue estudiado en la Universidad Nacional Autónoma de México, centro que se conoce como la UNAM. Allí, estos científicos que también participaron en el acto, pudieron extraer varias evidencias del ADN del supuesto cadáver extraterrestre. Un hallazgo que consiguieron gracias a pruebas de datación por radiocarbono.

Estos cuerpos se mantuvieron sepultados durante un milenio en una diatomea, un tipo de alga que no permite el crecimiento de bacterias ni de hongos. Esta cuestión favoreció su preservación.

"No se trata de momias, se trata de cuerpos que están íntegros, completos, que no han sido manipulados en su interior y que tienen una serie de elementos que los hacen verdaderamente extraordinarios".

"Estos ejemplares no son parte de nuestra evolución terrestre... Estos no son seres que fueron encontrados después de los restos de un OVNI. Fueron encontrados en minas de diatomeas (algas) y luego fueron fosilizados". Estas fueron las explicaciones que Jaime Maussan ofreció a todos los asistentes a un acto que ya es historia de los descubrimientos extraterrestres, a pesar de que sigue en tela de juicio hasta que se realicen las pertinentes comprobaciones.

Estos expertos en la materia han pedido que se reconozca la vida extraterrestre en México y este hallazgo ha sido el primer paso de una ruta para la posible legislación de fenómenos aéreos anómalos no identificados en el país.

En su exposición, Maussan asegura que existen evidencias suficientes para afirmar que la vida extraterrestre existe y que "que estamos siendo visitados por inteligencias no humanas que vienen a la Tierra desde las profundidades del universo, incluso podríamos viajar a otros universos". Por eso, ha pedido a las autoridades nacionales mejorar las condiciones de seguridad en el espacio aéreo mexicano.

El ufólogo Jaime Maussan explicó también que México ya había dado anteriormente un paso adelante cuando filtró por primera vez un video de una nave de la Fuerza Aérea, donde se podían ver, a través de una cámara infrarroja, 11 objetos anómalos no identificados. Durante el acto también se lanzaron varias críticas contra el Pentágono por su reticencia a que se profundice en este tipo de investigaciones tanto en Estados Unidos como en el mundo.

