Gibraltar, en jaque: Fabian Picardo, su gobernador, acusado de traficar por su 'falsa' novia en un vídeo

Los rumores se dispararon el pasado domingo, con motivo del tradicional Gibraltar National Day. Su ministro principal, Fabian Picardo, quien siempre se había dejado ver con su mujer en estos actos, apareció solo ese día. Desde ese momento se empezó a hablar de un divorcio inminente, pero ahora ha aparecido otra mujer que ha puesto todo patas arriba.

Se trata de una instagrammer llamada Shyanne, que ha subido un vídeo a la citada red social en el que acusa a gritos a Picardo de ser "un corrupto de mierda" y de controlar el "negocio de tabaco" en el Peñón.

Se desconoce la identidad de la mujer. Las primeras especulaciones apuntaban a una posible amante o exnovia, aunque no está claro que se trate de ninguna de las dos cosas. Algunos usuarios de Twitter la acusan simplemente de ser una mujer con problemas de salud mental, que está recibiendo tratamiento.

Picardo es el ministro principal de Gibraltar que se ha separado de la mujer y este no contaba q lo iba a poner a parir por contrabandista, maneja todo la importación de tabaco para Gibraltar.

"¿Qué es lo que tú le has dicho, Picardo, a la gente para que tenga que estar siguiéndome? Si es que tú tienes algo en contra mía, ¿por qué no me está siguiendo la Policía o los azules o todos los que tú me quieres mandar? ¿O por qué no vienes tú a seguirme?", grita la mujer en el vídeo.

Asegura que la están siguiendo porque el ministro principal "no quiere que hable de los negocios del tabaco de Picardo con Alex". "Pues ahí lo tienes, payaso", reitera ella, fuera de sí.

Tampoco aclara quién es "Alex" ni en qué consisten esos negocios. Sí insiste en que la están siguiendo y en que está "hasta el coño". "Todos ustedes, llanitos [en referencia a los habitantes de Gibraltar], saben lo mismo que yo".

What the fuck makes you?

"Ah, y otra cosa, lo mejor es que después de ocho meses persiguiéndome, que me mande a mí a chequearme la cabeza... No, Picardo, al único que le hace falta aquí un mental health check es a ti. Que lo único que hecho yo mal aquí es hablar. And if that makes me crazy, I don't know what the fuck makes you", asegura la mujer en una mezcla de inglés y español. De aquí se desprende que Picardo le habría recomendado seguir un tratamiento psisquiátrico.

En medio de todo este lío, el ministro principal ha anunciado la convocatoria de elecciones para el próximo 12 de octubre. Picardo pertenece al Partido Laborista (socialdemócrata) y tiene sobre la mesa un próximo acuerdo con Reino Unido y la Unión Europea sobre el encaje del Brexit en Gibraltar.

