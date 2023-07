Estos son los avistamientos de ovnis más famosos de España: de Sevilla a Madrid y hasta en Murcia

Un fenómeno aéreo no identificado, en una imagen del Departamento de Defensa de Estados Unidos. US DEPARTAMENT OF DEFENCE

La noticia ha hecho saltar todas las alarmas. Un exfuncionario de inteligencia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos ha confirmado que el país oculta desde hace década un programa que recupera y analiza objetos voladores no identificados (ovnis). La confesión del exmarine David Grusch ante subcomisión de Supervisión de la Cámara de Representantes se ha convertido en el tema del día y ha generado un gran debate en todo el mundo.

"Me informaron en el curso de mis deberes oficiales de un programa de ingeniería inversa y recuperación de UAPs fallidas de varias décadas al que se me negó el acceso", ha expresado. Sin embargo, El Pentágono no ha tardado en desmentir las declaraciones y asegurar que todo lo narrado por el exmarine se trata de una mentira.

"Ninguna información verificable para corroborar las afirmaciones de que haya existido en el pasado o exista actualmente algún programa relacionado con la posesión o la ingeniería inversa de materiales extraterrestres", ha expresado la portavoz del Departamento de Defensa, Sue Gough a través de un comunicado.

Imágenes de un ovni en el paseo marítimo de Devon (Inglaterra).

Todo este asunto ha llevado a plantear de nuevo la eterna cuestión: ¿estamos solos en el universo? Algunos consideran que sí y otros que no, pero lo cierto es que se ha convertido ya en la pregunta que ha perseguido al ser humano a lo largo de su historia.

Hace unos meses, la NASA publicó una hoja de ruta diseñada específicamente para el estudio de los fenómenos aéreos no identificados. Esta publicación fue considerada por muchos como un gran avance, ya que podría tratarse del primer paso para investigar los objetos desconocidos que se pueden avistar y que, en un futuro, podrían confirmar la existencia de extraterrestres.

El pasado 2 de julio, como cada año, miles de personas celebraron en Estados Unidos el Día Mundial de los OVNIS, o más conocido como World Ufo Day. Los creadores de esta celebración no podían ser otras personas que los fieles creyentes de este fenómeno, que consideran que los humanos no están solos en el Universo y que existen otros seres en el espacio.

El Día Mundial de los ovnis se celebra desde el pasado 2001 y, cada año, miles de aficionados se reúnen para realizar diferentes actividades como ver películas o series relacionadas con el tema, juntarse para observar el cielo en busca de posibles objetos no identificados u organizar visitas guiadas.

Dos personas disfrazadas de alien en las inmediaciones del Área 51. AFP

Los orígenes de esta celebración se remontan a un suceso ocurrido en 1947. Este mismo año, se vivió el conocido como caso Roswell, o también denominado incidente OVNI de Roswell. El 2 de julio de ese año, un objeto desconocido se estrelló en un rancho localizado en la ciudad de Roswell, en el estado de Nuevo México. El accidente provocó un gran interés por conocer qué objeto había chocado, pero el ejército estadounidense aseguró que se trataba simplemente de un globo meteorológico convencional.

Con el tiempo, el suceso fue perdiendo interés hasta que, a finales de los años 70, varios ufólogos comenzaron a divulgar teorías de la conspiración asegurando que, aquel día, varias naves extraterrestres habían aterrizado en Estados Unidos y que había sido el propio ejército quien había recuperado a los alienígenas. Todos aquellos que están a favor de este tipo de teorías consideran el caso como uno de los más importantes en la historia de la humanidad. Sin embargo, los más escépticos, creen que a la teoría se aportan pruebas poco fiables.

De hecho, tras las declaraciones de los testigos, los análisis realizados y los informes desclasificados de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, cada vez fue cogiendo más fuerza la teoría de que lo que aquel día se estrelló en Roswell fue el vuelo n.º 4 del proyecto Mogul. Y precisamente fue el secretismo en torno a este proyecto lo que pudo haber provocado el accidente.

¿Qué es un OVNI?

En 1953 e inspirado en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, se creó el término OVNI. El concepto procede de la traducción del inglés UFO (Unidentified Flying Object) y hace referencia a un objeto volador no identificado y de origen desconocido. El Departamento de Defensa de Estados Unidos creó el Programa Avanzado de Identificación de Amenazas Aeroespaciales (AATIP), a través del cual investiga los avistamientos de estas aeronaves.

Imagen de un supuesto avistamiento de OVNI. Europa Press

Hace poco más de tres años, el Pentágono confirmó la publicación de videos con imágenes de ovnis capturadas por aviones de la flota en 2004 y 2015. Su objetivo era acabar con los rumores surgidos en torno al tema y aclarar así su posición. "El Pentágono comparte las imágenes para impedir disputas de si las mismas son reales y no si hay más imágenes parecidas. El incidente aéreo visible en las imágenes sigue siendo calificado de no identificado por nosotros", añadieron.

¿Dónde se han notificado avistamientos de OVNIs en España?

Aunque pueda parecer algo típico de Estados Unidos, lo cierto es que los avistamientos de ovnis también han sido objeto de controversia y debate en nuestro país. A lo largo de las últimas décadas, en España ha habido varios informes de encuentros con objetos voladores no identificados. Uno de los casos más sonados ocurrió en Manises en el año 1979. Concretamente, el 11 de noviembre de ese año, cuando un avión que volaba desde Salzburgo a Las Palmas se encontró con uno de estos objetos no identificados que seguía a la aeronave.

Los pilotos pidieron aterrizar de inmediato en Valencia e incluso la Fuerza Aérea Española envió aviones de combate para interceptar al objeto. Sin embargo, finalmente, acabó desapareciendo y los militares regresaron a la base. A pesar de que el caso fue investigado por el Gobierno de España, nunca se tuvo una respuesta clara sobre lo que sucedió.

Pero el de Manises no ha sido el único avistamiento que ha habido en España. El 26 de diciembre de 1976, varios testigos aseguraron haber visto un objeto volador no identificado circular que emitía luz y se movía rápidamente por el cielo. El avistamiento fue investigado por el entonces Centro de Investigación de Fenómenos Extraterrestres (CIFE), creado por el propio Estado. Un año después, en Aguadulce (Almería), varios testigos de la ciudad también confirmaron haber visto una esfera luminosa que volaba a baja altura.

También en la capital, en Madrid, se han dado casos de estos avistamientos. Vecinos del barrio de Aluche aseguraron haber presenciado el 4 de noviembre de 1994 un objeto volador no identificado. En este caso, un disco plateado que estuvo durante un tiempo en el cielo antes de desaparecer. Barcelona, Valencia, Sevilla o Murcia han sido otras de las provincias donde se han producido.

Captura del último vídeo sobre extraterrestres difundido por redes sociales.

El último caso en Las Vegas, un bulo

Hace apenas dos semanas, las redes sociales viralizaron un vídeo captado por unas cámaras de seguridad en el que se vía a un supuesto extraterrestre en Las Vegas (Estados Unidos). Las imágenes fueron difundidas asegurando que un vecino de la zona había avistado a una criatura alta y delgada, con partes del cuerpo similares a las humanas y que podría asemejarse a un alien. El supuesto extraterrestre aparecía detrás de unos arbustos y pegado a la valla del jardín de una vivienda.

A través de la difusión del vídeo se añadía que un residente de la zona había alertado a las autoridades sobre la presencia de un ser extraño en el patio de su casa. "Juro que no es una broma, estamos aterrorizados. Tienen ojos y boca grande. Parecen extraterrestres para nosotros, no son humanos, cien por cien que no son humanos", explicaba supuestamente en la llamada.

Sin embargo, tras el revuelo generado por la difusión del vídeo, se ha confirmado que las imágenes no son reales. Tal y como se ha podido saber, se trata de un vídeo editado con el programa Blender. El propio creador del contenido, que se hace llamar 'Owltreestump' en la red social TikTok, aseguró que lo que se puede ver en el vídeo es fruto de un modelo 3D creado por un programa específico de creación de gráficos tridimensionales. Tal y como confirmó, nunca tuvo la intención de representar a un extraterrestre sino a un críptido, un animal desconocido por la ciencia pero muy habitual en la mitología.

