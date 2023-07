¿Cuál es el signo del zodiaco más seductor? Esto es lo que dice el horóscopo

El horóscopo nos sirve como base para hacer una primera apreciación sobre la gente. Aunque existen muchas personas que se toman a broma los informes de los astros, hay muchas otras que confían ciegamente en los designios de los cielos. Leo, Aries, Capricornio... da igual cuál sea tu signo, porque en este artículo descubriremos cuál de los doce signos del zodiaco es el más seductor.

Saber seducir y conquistar a otras personas puede, en muchas ocasiones, considerarse un arte. La seducción abre puertas, muchas. Por eso, conocer si tu signo cuenta con un gran nivel de dotes de seducción es primordial para tomar partido en los juegos de la erótica.

¿Cuál es el signo más seductor del horóscopo? Te presentamos las características de cada uno de ellos, partiendo del que cuenta con un menor grado de pericia y llegando al seductor nato, el conquistador por excelencia.

TAURO

La clave de Tauro es ser lento y constante, por eso, sus dotes de seducción pueden verse resentidas. Tiene trucos para ello, pero la calma imperante en su actitud puede provocar que sus conquistas se cansen de esperar. Si eres Tauro no desfallezcas, la práctica hace al maestro.

CÁNCER

Suelen ser signos muy sensibles y emocionales. En ocasiones puede llegar a parecer que el arte de la seducción no les importa. Sin embargo, tras esa sensibilidad se esconden muchos trucos seductores que los nacidos bajo este signo no dudan en utilizar cuando tienen la menor ocasión.

ACUARIO

Acuario no es el signo menos seductor del zodiaco, pero le cuesta mucho ponerse en acción. No son propicios a hablar de sentimientos y aceptar el amor. Les cuesta abrirse, pero una vez lo hayan hecho, será difícil escapar de sus redes de seducción. Que no te engañen con su cara de buenos.

VIRGO

Virgo no suele demostrar su interés coqueteando, nada de eso. Los nacidos bajo este signo seducen gracias a sus actos de servicio. Recordarán fechas importantes, te prestarán ayuda, propondrán planes que te gusten... te será difícil no caer en sus redes.

PISCIS

Los Piscis se caracterizan por ser románticos empedernidos. Sin duda, si lo que te gusta es el romanticismo, te acabarán conquistando. Suelen ser muy emocionales, por lo que esa sensibilidad puede ser fundamental a la hora de seducir a sus presas. Parece que no rompen un plato, pero lo tienen todo pensado.

GÉMINIS

Si lo que buscas es enamorarte, Géminis es tu signo. Los nacidos en estas fechas no se van a conformar solo en prestarse al juego de la seducción, su objetivo será llegar al final, conseguir que te enamores perdidamente de ellos. Ten mucho cuidado, sabrás cuándo Géminis te seduce, pero nunca sabrás cuándo acabará el hechizo.

CAPRICORNIO

Los nacidos bajo este signo no suelen ser buenos expresando sus emociones. Ese bloqueo resulta muy seductor para muchas personas, que ven en ese aislamiento un misticismo que les atrapa y les seduce. Con Capricornio las cosas se cuecen a fuego lento, pero, sin duda, hay mucho fuego.

LEO

¡Fuego, fuego, fuego! Que llamen a los bomberos, porque ha llegado Leo. Nada seduce más que la confianza en uno mismo, y eso a los Leo les sobra. A veces puede resultar demasiado exagerado, pero tiene su puntito. Además, suelen cuidarse mucho, siempre irán perfectos en cada ocasión, será difícil no dejarte seducir por ellos.

ARIES

Aries nunca se rinde, y cuando se trata de seducir, siempre llega hasta el final. A veces, su gran temperamento le juega malas pasadas, pero sabe darle la vuelta y convertirlo en algo muy sensual. Un signo de fuego como Aries siempre debe ser considerado como uno de los más seductores del zodiaco. A veces utilizan una coraza que oculta su gran poder, pero, en cuento empiezan su misión, no tienen freno.

SAGITARIO

Sagitario se caracteriza por su gran poder de conquista gracias a su espontaneidad. ¡Nunca sabes por dónde pueden salir! El viaje con ellos siempre es divertido. Los nacidos bajo este signo no se conforman con una rutina monótona, por eso, siempre estarán dispuestos a buscar aventuras. ¿Y tú? ¿Te has dejado seducir por un Sagitario?

ESCORPIO

Escorpio es un de los signos más seductores. Los nacidos bajo este signo suelen ser personas especialmente sensuales y pasionales, les es muy fácil tener a las conquistas a sus pies. Si se encuentran en un una relación harán todo lo posible para que no se apague la llama. Si estás dispuesto a ceder el control, Escorpio puede llevarte a un apasionado torbellino de romanticismo. Eso sí, también pueden llegar a ser muy celosos.

LIBRA

Libra es, sin lugar a dudas, el signo más seductor del zodiaco. A los nacidos bajo este signo les encanta conseguir lo que quieren, y conocen los trucos que les pueden ayudar a conseguirlo. Tienen una capacidad de seducción que impresiona, los demás siempre caen rendidos a sus pies. Puede que sea su mirada, sus gestos, su olor, su sonrisa... o todo a la vez.

